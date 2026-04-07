Was ist ein Contract for Difference (CFD)?

Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Art von Finanzderivat. Dieser Leitfaden enthält alles, was Sie über CFD-Handel wissen müssen, einfach und verständlich erklärt.

Was bedeutet CFD im Handel? CFDs ermöglichen es Ihnen, auf verschiedene Finanzmärkte zu spekulieren, einschließlich Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Forex-Paare. Sie kaufen nie die Assets selbst, sondern spekulieren auf den Anstieg oder Fall ihres Preises, normalerweise über einen kurzen Zeitraum.

Ein CFD ist ein Vertrag zwischen einem Broker und einem Trader, der den Austausch des Wertunterschieds eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zwischen Beginn und Ende des Vertrags vereinbart, oft innerhalb eines Tages.

Ein Contract for Difference (CFD) ist:

Ein Derivat – Sie besitzen den zugrunde liegenden Asset nicht

Eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Broker

Basierend auf der Preisänderung eines Assets

Über einen kurzen Zeitraum abgewickelt

Was sind CFDs?

Ein Differenzkontrakt (CFD) ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Bruchteil des Wertes Ihres Trades zu traden, was als Trading auf Margin oder Trading mit Hebel bekannt ist. Dies ermöglicht es Tradern, größere Positionen zu eröffnen, als ihr ursprüngliches Kapital sonst zulassen würde. Daher bietet der CFD-Handel eine größere Exponierung gegenüber den globalen Finanzmärkten.

Einer der Vorteile des CFD-Handels ist, dass Sie auf die Kursbewegungen eines Assets in beide Richtungen spekulieren können. Je nachdem, ob Sie glauben, dass der Preis eines Assets steigen oder fallen wird, kaufen oder verkaufen Sie einen Kontrakt und eröffnen entsprechend eine Long- oder Short-Position.

Sie sollten wissen, dass der gehebelte Handel Ihre Gewinne vervielfachen kann, aber auch Ihre Verluste.

Wie funktioniert der CFD-Handel?

Wenn Sie eine Position im Contracts for Difference (CFD) eröffnen, wählen Sie die Anzahl der Kontrakte (die Handelsgröße), die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Ihr Gewinn steigt proportional zu jedem Punkt, den sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Es besteht jedoch ein Verlustrisiko, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Kaufen

Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Assets steigen wird, würden Sie eine Long-Position (Kauf) eröffnen und profitieren, wenn der Preis des Vermögenswerts gemäß Ihren Erwartungen steigt. Sie riskieren jedoch Verluste, wenn der Preis des Assets fällt.

Verkaufen

Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird, würden Sie eine Short-Position (Verkauf) eröffnen und profitieren, wenn der Preis des Assets fällt. Aber auch hier riskieren Sie Verluste, wenn der Preis des Assets steigt.

Was ist ein CFD-Konto?

Ein Contract for Difference (CFD)-Konto ermöglicht es Ihnen, auf die Preisunterschiede verschiedener zugrunde liegender Assets mit Hebelwirkung zu handeln. Hebelwirkung bedeutet, dass Sie nur einen Bruchteil des für den Handel benötigten Betrags einsetzen. Dies wird als Einlagenmarge bezeichnet.

Die Erhaltungsmargin (erforderliche Margin) muss durch Eigenkapital gedeckt werden. Hierbei handelt es sich um das Guthaben des Kontos, das unrealisierte Gewinne und Verluste beinhaltet. Die Erhaltungsmarge steigt und fällt je nach den Preisen der gehandelten Assets. Ihr Eigenkapital muss immer die Erhaltungsmarge abdecken, um die Positionen offenzuhalten, insbesondere im Falle von laufenden Verlusten. Andernfalls riskieren Sie einen Margin Call.

Oft können Sie mit einem Demokonto das Handeln lernen, aber Sie müssen Geld einzahlen, um ein CFD-Handelskonto zu eröffnen, bevor Sie live handeln können.

Einige Regulierungsbehörden verlangen, dass neue Kunden einen „Eignungs- oder Angemessenheitstest“ bestehen. Dies bedeutet oft, dass Sie einige Fragen beantworten müssen, um zu zeigen, dass Sie die Risiken des Tradings auf Margin verstehen. Es ist am besten, sich gründlich darüber zu informieren, wie Hebel und Marge funktionieren, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Was ist Hebelwirkung im CFD-Handel?

Wenn Sie Contracts for Difference (CFDs) handeln, halten Sie eine gehebelte Position. Das bedeutet, dass Sie nur einen Teil des Wertes Ihres Trades einzahlen und den Rest von Ihrem Broker leihen. Wie viel des Wertes Sie einzahlen müssen, kann variieren. Denken Sie daran, dass Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.

Gehebelter Handel wird auch als Margin-Handel bezeichnet. Eine 10%ige Marge bedeutet, dass Sie nur 10 % des Wertes des Handels, den Sie eröffnen möchten, einzahlen müssen. Der Rest wird gehebelt.

Beispielsweise, wenn Sie eine Order im Wert von 1.000 $ für Brent-Rohöl platzieren möchten und Ihr Broker einen Hebel von 10:1 anbietet, benötigen Sie nur 100 $ als Anfangsbetrag, um den Trade zu eröffnen.

Spread und Kommission

Beim CFD-Handel werden Ihnen immer zwei Preise basierend auf dem Wert des zugrunde liegenden Instruments angeboten: der Kaufpreis (Ask) und der Verkaufspreis (Bid).

Der Kaufpreis wird immer höher als der aktuelle zugrunde liegende Wert sein und der Verkaufspreis wird immer niedriger sein. Der Unterschied zwischen diesen Preisen wird als CFD-Spread bezeichnet. Bei Capital.com verdienen wir den größten Teil unseres Geldes auf diese Weise. Wir berechnen jedoch keine Provision für das Eröffnen und Schließen von Trades.

Der Kaufpreis (Ask) ist der Preis, zu dem Sie eine Long-Position eröffnen.

Sie schließen Ihre Position, wenn Sie zum aktuellen Verkaufspreis (Bid) verkaufen.

Der Verkaufspreis (Bid) ist der Preis, zu dem Sie eine Short-Position eröffnen

Sie schließen Ihre Position, wenn Sie zum aktuellen Kaufpreis (Ask) kaufen.

Wenn Sie beispielsweise erwarten, dass der Goldpreis steigt, möchten Sie vielleicht eine Position mit einem CFD auf Gold eröffnen. Stellen Sie sich vor, der angegebene Preis beträgt $1.200/$1.205 (dies ist der Bid/Ask-Spread). Sie kaufen 100 CFDs auf Gold (nehmen eine Long-Position ein). Der Wert der Position (der Vertragswert) wird unten dargestellt.

Stellen Sie sich nun vor, dass der Goldpreis wie erwartet steigt. Der Gewinn aus diesem Handel wird unten veranschaulicht. Beachten Sie, dass jeder Handel ein Verlustrisiko birgt.

Da CFDs gehebelte Produkte sind, können Sie mit einer geringeren Anfangseinzahlung viel größere Positionen eröffnen als beim Kauf traditioneller Aktien. Beispiel:

Kauf von Apple-Aktien CFD-Handel Trade teilen Verkauf / Kauf Preis 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Handel Kauf bei: $135,10 Kauf bei: $135,10 Positionsgröße 100 Aktien 100 Aktien Erforderliche Mittel zur Eröffnung eines Trades $2.702 = $135,10 Kaufpreis x 100 Aktien x 20 % Marge (Erforderliche Marge) $13.510 (100 Aktien zu $135,10) Schlusskurs Verkauf bei: $150 Verkauf bei: $150 Gewinn $1.490 ((150 - 135,10) x 100 Aktien = $1.490) $1.490 (15.000 – 13.510 = $1.490)

Was ist die optimale Investition?

Der CFD-Handel demokratisiert die Märkte, indem er einen niedrigen Einstieg ermöglicht. Capital.com hat Trader, die Positionen im Wert von mehr als 1 Mio. $ eröffnen, wobei die Mindesteinzahlung, mit der Sie online traden können, lediglich 20 $ beträgt.

Sie können ein Konto kostenlos eröffnen und im Demomodus üben. Capital.com ist eine flexible und skalierbare Lösung, unabhängig von Ihrer Erfahrung oder dem verfügbaren Geldbetrag, mit dem Sie traden möchten.

Das CFD-Trading kann als kostengünstiger Weg betrachtet werden, um in die Finanzmärkte einzusteigen. Einige Broker berechnen für das Traden verschiedener Finanzwerte mit CFDs eine Provision. Capital.com erhebt jedoch keine Provisionen für das Eröffnen und Schließen von Trades sowie für Ein- und Auszahlungen. Jedoch können Ihnen Banken oder Zahlungsdienstleister Gebühren für Ein- und Auszahlungen berechnen.

Die Hauptkosten beim CFD-Handel sind der Spread – die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis zum Zeitpunkt des Handels. Es gibt eine zusätzliche Gebühr für die Übernachtfinanzierung, die erhoben wird, wenn ein Trade über Nacht geöffnet bleibt.

Welche Assets können Sie mit CFDs handeln?

Sie können CFDs auf Kryptowährungen, Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe und Währungen traden. Capital.com bietet Zugang zu Tausenden verschiedenen CFD-Assets in diesen Kategorien, sodass Sie nur wenige Klicks davon entfernt sind, die weltweit beliebtesten Märkte an einem Ort zu handeln.

Gewinn und Verlust

Sobald Sie eine Gelegenheit identifiziert haben und bereit sind zu handeln, können Sie eine Position eröffnen. Von diesem Zeitpunkt an bewegen sich Ihre CFD-Gewinne oder -Verluste in Echtzeit im Einklang mit dem Preis des zugrunde liegenden Assets.

Sie können offene Positionen auf der Plattform überwachen und schließen, wann immer Sie möchten.

Gewinn und Verlust können berechnet werden, indem die Anzahl der gehaltenen Kontrakte mit der Preisdifferenz multipliziert wird. Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis (P&L) kann mit der folgenden Formel definiert werden:

P&L = Anzahl der CFDs x (Schlusspreis – Eröffnungspreis)

GuV kann für jede einzelne Position berechnet werden. Wenn Sie jedoch mehr als eine offene Position haben, werden die jeweiligen GuV zusammengefasst, um die Gesamt-GuV oder den unrealisierten GuV (unrealisierter Gewinn und Verlust) zu ermitteln.

Wie lange laufen CFDs?

Die meisten CFD-Trades haben kein festes Verfallsdatum, was bedeutet, dass die Vertragslaufzeit von CFDs unbegrenzt ist. Ein Trade wird in der Regel durch die Platzierung einer entgegengesetzten Order der gleichen Größe geschlossen – zum Beispiel wird ein Kauf-Trade von 100 CFDs durch den Verkauf von 100 CFDs geschlossen, sofern kein Hedging-Modus verwendet wird, der das gleichzeitige Halten entgegengesetzter Positionen erlaubt.

Wenn Sie jedoch eine Position über Nacht halten möchten, unterliegt Ihre Position einer Anpassung der Übernachtfinanzierung.

Fortgeschrittene Strategien für das Risikomanagement mit CFDs

CFDs sind komplexe Instrumente. Der Handel mit ihnen birgt ein hohes Risiko. Der Wert eines Trades kann steigen und fallen. Sie können Verluste erleiden, wenn sich der Markt gegen Ihre Erwartungen bewegt. Daher ist das CFD-Risikomanagement einer der entscheidenden Punkte, die Sie in Ihrer Handelsstrategie berücksichtigen und umsetzen sollten.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist und Sie einen Handelsplan erstellt haben, ist es wichtig zu bestimmen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren, um eine geeignete CFD-Risikomanagementstrategie zu formulieren. Wenn Sie risikoscheu sind, werden Sie nach Möglichkeiten mit geringeren Risiko-Ertrags-Verhältnissen (CRV) Ausschau halten.

Zum Beispiel, wenn Sie auf langsames und stetiges Wachstum abzielen, sollten Asset-Klassen mit höherer Volatilität einen verhältnismäßig kleinen Teil Ihres Portfolios ausmachen. Eine Diversifizierung kann dazu beitragen, das Risiko über die verschiedenen Anlageklassen hinweg auszugleichen. Es ist jedoch wichtig, die Anzahl der offenen Positionen sorgfältig zu verwalten, um negative Auswirkungen auf Ihr Marginniveau zu vermeiden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Portfolio mit Ihrer Risikotoleranz und Trading-Strategie abgestimmt ist.

Stop-Loss und Take-Profit

Sie könnten in Erwägung ziehen, Limit-Orders einzurichten, um eine Position automatisch bei einem bestimmten Gewinnniveau zu schließen. Take-Profit-Orders reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen profitablen Trade zu lange halten und den Kurs dann wieder fallen sehen. Handeln Sie mit Verstand und nicht aus dem Bauch heraus.

Ebenso können Sie Stop-Loss-Orders platzieren, um CFD-Risiken zu mindern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Ein Stop-Loss wird zu dem vorab vom Trader angegebenen Niveau ausgelöst und zum nächst verfügbaren Kurs ausgeführt. Beachten Sie jedoch, dass in volatilen Märkten, bei mangelnder Liquidität oder bei großen Ordergrößen ein Slippage-Effekt auftreten kann. Ein garantierter Stop-Loss kann vor Slippage schützen, jedoch ist dies mit einer Gebühr verbunden.

Stops und Limits sind entscheidende Risikomanagement-Tools, die den meisten Tradern zur Verfügung stehen. Sie können auch garantierte Stop-Losses in Betracht ziehen, die in volatileren Märkten eine größere Sicherheit bieten, aber auch eine Gebühr erfordern.

Margin-Calls, Margin-Closeouts und Negativsaldoschutz

Um Positionen offenzuhalten, muss ein Trader die Anforderung der Erhaltungsmargin erfüllen – die Erhaltungsmargin muss durch das gesamte Eigenkapital des Kontos gedeckt sein.

Der Wert, der auf einem Marginkonto gehalten wird, dient als Sicherheit für den Kredit. Wenn das Eigenkapital Ihres Kontos unter die Erhaltungsmarge fällt, benachrichtigt Sie Capital.com über einen „Margin Call“. In diesem Fall müssen Sie entweder Ihr Guthaben aufstocken oder einige Ihrer Positionen schließen, um Ihr Risiko zu reduzieren.

Wenn Sie nicht reagieren und das Close-Out-Niveau erreicht wird, wird ein schrittweises Close-Out-Verfahren für Ihre Positionen eingeleitet. Dieses ist bekannt als Margin-Closeout.

Capital.com bietet einen Negativsaldo-Schutz (NBP) für CFD-Konten. Mit dem Negativsaldoschutz (NBP) kann Ihr Kontostand niemals unter null fallen. Dadurch sind Sie nicht dem Risiko ausgesetzt, dem Broker Geld zu schulden. Sollte Ihr Guthaben nach dem Margin-Closeout in den negativen Bereich fallen, wird der NBP-Mechanismus Ihr Konto wieder auf null bringen.

Es ist wichtig, bei jedem Handel Risikomanagement-Techniken anzuwenden. Seien Sie vorsichtig beim Handel mit CFDs auf Assets, die bekanntermaßen sehr volatil sind. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich die Risiken des CFD-Tradings leisten können.

Absicherung (Hedging)

Das Hedging ist eine wichtige Risikomanagementstrategie, die von erfahrenen Tradern verwendet wird. Sie schützt jedoch nicht zwangsläufig vor der Schließung von Positionen.

Ein „Hedge“ ist eine Technik zur Risikominimierung, die Verluste reduziert. Sie hedgen, um Ihre Gewinne oder Ihr Kapital zu schützen, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit. Die Idee ist, dass, wenn eine Investition gegen Sie läuft, Ihre Hedge-Position zu Ihren Gunsten verläuft.

CFD-Hedging bietet die Möglichkeit, Ihr bestehendes Portfolio zu schützen, da Sie durch Spekulation auf einen Preisabwärtstrend Leerverkäufe tätigen können.

Beispiel: Sie haben ein Portfolio mit Blue-Chip-Aktien. Sie möchten diese für einen bestimmten Zeitraum halten. Sie glauben, dass der Markt einen kurzen Einbruch erleben wird, und sorgen sich, wie sich dies auf den Wert Ihres Portfolios auswirken wird.

Mit dem CFD-Trading können Sie den Markt leerverkaufen, um sich gegen diese Möglichkeit eines Abwärtstrends abzusichern. Wenn der Markt fällt, können die Verluste in Ihrem Portfolio durch die Gewinne aus Ihrer Short-Absicherung ausgeglichen werden. Wenn der Markt steigt, verlieren Sie mit Ihrer Absicherung, gewinnen aber mit Ihrer Hauptposition.

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