Was ist Trading?

Trading ist der Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten mit der Absicht, einen Gewinn zu erzielen. Dies erfolgt durch das Eingehen einer Position auf die Kursbewegungen von Vermögenswerten wie . Dies erfolgt durch das Eingehen einer Position auf die Kursbewegungen von Vermögenswerten wie Aktien , Währungen ( Forex ), Rohstoffen und Indizes . Bei uns können Sie aus 3.000+ solchen Märkten wählen.

Anders als beim Investieren, bei dem Sie den Vermögenswert direkt besitzen, besteht das Trading aus der Spekulation auf den Kurs des Vermögenswerts, ohne dass Sie das Eigentum daran übernehmen. Wenn Sie zum Beispiel ein Derivat wie einen CFD traden, kaufen Sie nicht den Vermögenswert selbst, sondern profitieren von dessen Kursdifferenz im Laufe der Zeit.

Beim Traden nutzen Sie in der Regel einen Hebel, auch bekannt als Margin-Trading. Dies erlaubt es Ihnen, mit einem geringeren anfänglichen Kapital größere Positionen zu kontrollieren. Bei einem Hebel von 10:1 benötigen Sie zum Beispiel lediglich 100 $, um einen Trade im Wert von 1.000 $ zu kontrollieren, wobei Ihnen der Rest von Ihrem verwendeten Broker effektiv geliehen wird.

Das bedeutet, dass ein Hebel die potenziellen Gewinne vergrößern kann, da Sie den Kursbewegungen der gesamten 1.000 $ ausgesetzt sind anstatt nur Ihrer Einlage von 100 $. Andererseits vergrößert dies aber auch die potenziellen Verluste, weshalb das Risikomanagement ein wesentlicher Bestandteil beim Traden ist. Verschiedene Strategien können unter Verwendung von Tools eingesetzt werden, um vorherzusagen, ob der Kurs eines Vermögenswerts steigen oder fallen wird. Diese basieren auf Faktoren wie makroökonomischen Trends oder der technischen Analyse wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Erfahren Sie mehr über Trading vs. Investieren.