Die Grundlagen des Indizes- und Index-Futures-Tradings Sind Sie neu im Indizes-Trading? Hier finden Sie einige wichtige Fragen und Antworten, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Was ist Indizes- und Index-Futures-Trading?

Indizes sind Finanzinstrumente, die die Performance einer Gruppe von Vermögenswerten, wie z. B. Aktien, abbilden. Das Traden von Indizes bedeutet daher, mit einem einzigen Trade ein Exposure gegenüber einer ganzen Gruppe von Vermögenswerten zu erhalten.

Durch die Abbildung der Performance einer großen Gruppe von Aktien soll ein Aktienindex den Zustand eines breiteren Marktes widerspiegeln. Es gibt Aktienindizes, die den Aktienmarkt eines ganzen Landes repräsentieren, wie den US 500, sowie solche, die einen bestimmten Sektor abbilden, wie den Nasdaq Biotechnology Index, der aus etwa 200 Unternehmen der Biotechnologiebranche besteht.

Das bedeutet, dass Indizes in der Regel diversifiziert sind und Sie effektiv Zugang zu einem gesamten Sektor oder einer Volkswirtschaft mit einem einzigen Trade erhalten. Einsteiger in die Finanzmärkte beginnen häufig mit dem Indizes-Trading statt mit einzelnen Aktien oder anderen Vermögenswerten.

Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Index-CFDs als auch Index-Futures traden, die zukünftige Preise wichtiger Indizes abbilden und häufig genutzt werden, um Erwartungen hinsichtlich Marktrichtung, Volatilität oder makroökonomischen Ereignissen zu handeln oder abzusichern.

Warum Indizes traden?

Da ein Index ein Maßstab und kein physischer Vermögenswert ist, kann er nicht direkt gekauft werden: Sie können beispielsweise keinen Anteil am UK 100 kaufen. Stattdessen müssten Sie Aktien aller enthaltenen Unternehmen in den entsprechenden Gewichtungen kaufen.

Trading macht Indizes zugänglicher, da Sie an deren Preisbewegungen partizipieren können, ohne deren Bestandteile besitzen zu müssen. So können Sie mit einem einzigen Trade Exposure gegenüber einem gesamten Sektor oder einer Volkswirtschaft erhalten und Ihr Portfolio sofort diversifizieren.

Index-Futures bieten eine zusätzliche Möglichkeit, auf breitere Marktbewegungen zu spekulieren, häufig mit unterschiedlichen Handelszeiten und Vertragsstrukturen im Vergleich zu Spot-Index-CFDs. Futures-Kontrakte werden häufig von Tradern genutzt, die auf Gewinnsaisons, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen oder geopolitische Risiken reagieren möchten.

Da Sie den Basiswert nicht besitzen, können Sie sowohl short als auch long gehen. Viele Trading-Anbieter stellen auch nach Börsenschluss Kurse für Indizes bereit, sodass diese 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche handelbar sind.

Warum Indizes mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf eine Reihe globaler Indizes und Index-Futures mit Kursstellung außerhalb der regulären Handelszeiten, sodass Sie viele davon rund um die Uhr (24/5) traden können.

Nutzen Sie unsere smarten Tools und umfassenden Bildungsangebote, um große Kassaindizes oder futuresbasierte Indexmärkte in Ihrem eigenen Tempo zu traden, oder integrieren Sie führende Drittanbieter-Technologien wie TradingView und MT4.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Indizes- und Index-Futures-Markt-Nachrichten, Einblicken und Analysen.

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*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.