Die heutigen Indizes-Verlierer

Leitfaden zu den am stärksten fallenden Indizes

Woraus besteht ein Finanzindex?

Ein Index besteht aus einer ausgewählten Gruppe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten, die ein bestimmtes Segment eines Marktes repräsentieren. Die Zusammensetzung eines Index wird vom Indexanbieter bestimmt und basiert auf spezifischen Kriterien, die unter anderem die Marktkapitalisierung, die Branche, die Liquidität und den geografischen Standort umfassen können.

Viele Indizes sind nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Marktwert einen größeren Einfluss auf die Wertentwicklung des Index haben. Einige Indizes sind auf spezifische Sektoren (wie Technologie oder Gesundheitswesen) oder Branchen ausgerichtet und bieten einen Einblick in deren Performance.

Indizes können ebenfalls nationale Märkte repräsentieren (wie den Nikkei 225 für Japan), regionale Märkte (wie den Euro Stoxx 50 für die Eurozone) oder sogar globale Märkte.

Zwar beinhalten die meisten Indizes Aktien von börsennotierten Unternehmen, doch einige Indizes bilden auch andere Dinge ab, wie die Wertentwicklung von Staats- oder Unternehmensanleihen. Indizes können auch andere Arten von Vermögenswerten wie Rohstoffe enthalten.

Was sind die Vor- und Nachteile des Index-Tradings?

Das Trading von Indizes bietet einen Mix aus Vor- und Nachteilen, wie bei allen Finanzmärkten. Vor dem Trading ist es wichtig, die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu verstehen.

Indizes können zur Diversifikation Ihres Portfolios beitragen, da sie eine breite Auswahl an Sektoren und Unternehmen repräsentieren. Dies kann die Risiken verringern, die mit dem Trading auf einzelne Aktien verbunden sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass mit dem Index-Trading keine Risiken verbunden sind – der Kurs eines Index kann sich dennoch schnell und auf unerwartete Weise bewegen, was zum Risiko führt, dass Sie Ihr Kapital verlieren können.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf den Kurs eines einzigen Aktienindex zu traden und nicht auf die Aktien einzelner Unternehmen, ersparen Sie sich die intensive Recherche über die Leistung verschiedener Unternehmen. Sie müssen jedoch weiterhin über marktbewegende Nachrichten auf dem Laufenden bleiben, die das Land oder den Sektor betreffen, den Ihr Index abbildet.

Mit Capital.com können Sie Differenzkontrakte oder CFDs verwenden, um eine Position auf einen Index einzugehen – was Ihnen den Zugang zu einem Hebel verschafft. Dies ermöglicht es Ihnen, eine Position einzugehen, die größer ist als Ihre ursprüngliche Einlage oder Margin – was zu großen, schnellen Gewinnen und Verlusten führen kann. Sie sollten damit vertraut sein, wie diese komplexen Produkte funktionieren, bevor Sie Indizes traden.

Was muss ich vor dem Trading auf Indizes tun?

Bevor Sie auf einen beliebigen Markt, oder auf Indizes, traden können, müssen Sie bereit sein, über globale Wirtschaftsindikatoren, politische Ereignisse und andere Faktoren, die die Entwicklung der Indizes beeinflussen können, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sie sollten abwägen, ob Ihr Zeitplan den nötigen Raum bietet, um den erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand zu investieren.

Sie müssen sich auch über die mit dem Trading von Indizes verbundenen Risiken informieren und mit diesen vertraut sein. Das Trading auf Indizes, insbesondere mit gehebelten Produkten wie CFDs, birgt erhebliche Risiken, da der Hebel zu großen, schnellen Verlusten und Gewinnen führen kann.

Ebenso kann es hilfreich sein, das Trading mit einem risikofreien Demokonto zu üben, bevor Sie mit Ihrem eigenen Geld Indizes traden. Viele Handelsanbieter stellen Demokonten zur Verfügung, mit denen Sie das Trading mit virtuellem Geld üben können. Dadurch können Sie die Marktdynamik ohne finanzielles Risiko kennenlernen.

Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Broker von einer angesehenen Behörde reguliert wird und die Indizes, weitere Märkte und Handelsprodukte anbietet, für die Sie sich interessieren.