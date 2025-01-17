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Kennen Sie alle Ihre Kosten, bevor Sie traden. Die vollständige Liste der Gebühren finden Sie auf unserer Webseite.
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Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.
beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders
Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!
Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker
Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.
Unser lohnendes und flexibles Empfehlungsprogramm eröffnet Ihnen eine Einkommensquelle, um nebenbei Geld zu verdienen.
Das Empfehlungsprogramm ist ausschließlich für Kunden verfügbar und in der App sichtbar, die mit Capital Com Online Investments Ltd. registriert sind, einer Gesellschaft, die von der Securities Commission of the Bahamas reguliert wird.
Die vollständige Liste der zulässigen Länder:
Andorra; Antigua und Barbuda; Anguilla; Albanien; Armenien; Angola; Antarktis; Argentinien; Aruba; Ålandinseln; Aserbaidschan; Bosnien und Herzegowina; Barbados; Bangladesch; Burkina Faso; Bahrain; Burundi; Benin; Saint-Barthélemy; Bermuda; Brunei Darussalam; Bolivien; Bonaire, Sint Eustatius und Saba; Brasilien; Bahamas; Bhutan; Bouvetinsel; Botswana; Belize; Kokosinseln (Keeling); Demokratische Republik Kongo; Zentralafrikanische Republik; Kongo; Schweiz; Elfenbeinküste; Cookinseln; Chile; Kamerun; Kolumbien; Costa Rica; Kap Verde; Curaçao; Weihnachtsinsel; Dschibuti; Dominica; Dominikanische Republik; Algerien; Ecuador; Ägypten; Westsahara; Äthiopien; Fidschi; Falklandinseln (Malwinen); Färöer; Gabun; Grenada; Georgien; Französisch-Guyana; Guernsey; Ghana; Grönland; Gambia; Guinea; Guadeloupe; Äquatorialguinea; Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln; Guatemala; Guinea-Bissau; Guyana; Hongkong; Heard und McDonaldinseln; Honduras; Haiti; Indonesien; Isle of Man; Indien; Britisches Territorium im Indischen Ozean; Island; Jersey; Jamaika; Jordanien; Japan; Kenia; Kirgisistan; Kambodscha; Kiribati; Komoren; St. Kitts und Nevis; Südkorea; Kuwait; Kaimaninseln; Kasachstan; Laos; Libanon; St. Lucia; Lichtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesotho; Marokko; Monaco; Republik Moldau; Montenegro; St. Martin (französischer Teil); Madagaskar; die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; Mali; Mongolei; Macao; Martinique; Mauretanien; Montserrat; Mauritius; Malediven; Malawi; Mexiko; Mosambik; Namibia; Neukaledonien; Niger; Norfolkinsel; Nigeria; Nicaragua; Nepal; Nauru; Niue; Oman; Panama; Peru; Französisch-Polynesien; Papua-Neuguinea; Philippinen; Pakistan; St. Pierre und Miquelon; Pitcairninseln; Paraguay; Katar; Réunion; Serbien; Ruanda; Saudi-Arabien; Salomonen; Seychellen; St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha; Svalbard und Jan Mayen; Sierra Leone; San Marino; Senegal; Surinam; São Tomé und Príncipe; El Salvador; Singapur; Sint Maarten (niederländischer Teil); Swasiland; Turks- und Caicosinseln; Tschad; Französische Südgebiete; Togo; Thailand; Tadschikistan; Tokelau; Osttimor; Turkmenistan; Tunesien; Tonga; Türkei; Trinidad und Tobago; Tuvalu; Taiwan; Tansania; Ukraine; Uganda; Uruguay; Usbekistan; Heiliger Stuhl; St. Vincent und die Grenadinen; Britische Jungferninseln; Vietnam; Vanuatu; Wallis und Futuna; Mayotte; Südafrika; Sambia; Zimbabwe.
Für jeden von Ihnen erfolgreich geworbenen Freund können Sie bis zu 200 $ verdienen. Ihre Prämie wird in der Währung Ihres Kontos ausgezahlt.
Um einen Freund über die mobile App zu werben, tippen Sie auf den Button „Freunde einladen“ im Bereich „Freunde einladen“. Auf der Desktop-Plattform tippen Sie auf den Button „Freunde einladen“ im Bereich „Empfehlungen“. Anschließend können Sie Ihren individuellen Empfehlungslink per SMS, E-Mail oder über einen anderen Messenger-Dienst mit Ihren Freunden teilen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Zustimmung Ihrer Freunde haben, bevor Sie dies tun.
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Sobald Ihr Freund die Kriterien erfüllt, erscheint in Ihrem Empfehlungshub ein Button „Beanspruchen“. Ihre Prämie wird anschließend auf Ihr Capital.com-Konto ausgezahlt und Sie können diese beanspruchen, wann immer Sie möchten.
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