Marktanalyse

Ausgewählte Artikel
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
Ausblick SMI, DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 7 Stunden
EZB-Präsidentin Christine Lagarde – mögliche Nachfolger
Seit 2019 steht Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) und damit als erste Frau in diesem Amt. Während ihr Mandat offiziell noch bis 2027 läuft, beschäftigt die Finanzwelt jetzt schon die Frage, wer den Posten Lagardes in Zukunft besetzen könnte.
08:01, 7 April 2026
Neueste Nachrichten
Ausblick SMI, DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 7 Stunden
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
EZB-Präsidentin Christine Lagarde – mögliche Nachfolger
Seit 2019 steht Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) und damit als erste Frau in diesem Amt. Während ihr Mandat offiziell noch bis 2027 läuft, beschäftigt die Finanzwelt jetzt schon die Frage, wer den Posten Lagardes in Zukunft besetzen könnte.
08:01, 7 April 2026
Globaler Zinsblick – Wie könnten EZB und Fed auf den Iran-Krieg reagieren?
Die Zinsentwicklung spielt eine bedeutende Rolle für Wirtschaft, Märkte und Verbraucher rund um den Globus.
07:30, 7 April 2026
Fed Kevin Warsh als möglicher US-Notenbank-Chef
Seit Jahren gehört Kevin Warsh zu den einflussreichen, aber weniger öffentlich sichtbaren Stimmen in der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik. Als ehemaliges Mitglied des Zentralbankrats der Federal Reserve und Berater im Weißen Haus prägte er Debatten über die Geldpolitik und die Finanzmärkte.
09:37, 24 März 2026
Ölpreis im Fokus: Militärische Eskalation im Nahostkonflikt sorgt für Nervosität
Der Ölpreis ist wegen der Eskalation der Spannungen im Nahostkonflikt zusehends in den Fokus der Anleger gerückt. Händler kalkulieren Risiken ein, Lieferketten geraten in den Mittelpunkt sowie Fragen rund um die Stabilität der globalen Energieversorgung schüren neue Sorgenfalten.
09:21, 24 März 2026
Grönland-Konflikt 2026: Zwischen Diplomatie und US-Ansprüchen
Grönland ist seit jeher geopolitisch als auch wirtschaftlich von besonderer Bedeutung. Neben ihren Bodenschätzen ist die Arktisinsel aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage von globalem Interesse.
13:24, 20 Februar 2026
Kryptowährungen im Handel – Bitcoin, Ether & Co
Der Kryptowährungsmarkt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und umfasst mittlerweile viele tausende unterschiedlicher digitaler Währungen.
13:06, 20 Februar 2026
Künstliche Intelligenz (AI) Aktien im Jahr 2026
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Nischenthema mehr und dürfte sich möglicherweise auch auch im Jahr 2026 als ein bedeutender Wachstumstreiber innerhalb der Technologiebranche erweisen.
13:03, 20 Februar 2026
Meistgehandelte Assets in Deutschland und Österreich 2025 @ Capital.com
Die Finanzmärkte in Deutschland und Österreich haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. In den Fokus der Anleger rückten neben Rohstoffen insbesondere Kryptowerte sowie US-Indizes.
12:59, 20 Februar 2026