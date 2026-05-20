Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen

Erhalten Sie im Folgenden sämtliche Informationen rund um den geopolitischen Konflikt im Nahen Osten zwischen dem Iran und den USA und welche Auswirkungen es auf den Bitcoin bereits gab und weiterhin möglich sind.

Keyfacts Nahostkonflikt als Unsicherheitsfaktor – Auswirkungen auf Weltwirtschaft ungewiss

Geopolitische Risiken könnten Inflation befeuern und Notenbanken zu restriktiver Geldpolitik bewegen

Iran-Konflikt eskaliert: Blockade der Straße von Hormus wird zur Geduldsprobe

Die außenpolitischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran galten schon vor der Eskalation des Nahostkonflikts unter anderem wegen des iranischen Atom- und Raketenprogramm als angespannt.

Am 28. Februar 2026 ist die Lage aus militärischer Sicht eskaliert, nachdem die USA und Israel Luft- und Raketenangriffe gegen iranische Ziele durchführten. Im Gegenzug reagierte Teheran mit Angriffen in der gesamten Golfregion nebst Nahen Osten auf Ziele militärischer und ziviler Art.

Dabei rückt insbesondere die strategische Bedeutung der Straße von Hormus angesichts der Eskalation in den Fokus der Anleger. Die Meerenge wurde zunächst durch den Iran de facto blockiert, wodurch eine die wichtigsten Nadelöhre für Öl- und Gastransporte massiv beeinträchtigt wurde.

Vor Ausbruch des Krieges gingen durch die Meerenge rund 20 Prozent des globalen Ölhandels vonstatten.

Wie könnten die großen Notenbanken Fed und EZB auf den Anstieg der Inflation reagieren?

Möglicherweise könnten die Notenbanken Fed und EZB auf die Form einer geldpolitischen Defensive setzen. Womöglich dürfte übergeordnet anstatt einer schnellen und raschen Reaktion auf steigende Preise eher mit Vorsicht und Datenabhängigkeit reagiert werden.

Beide Notenbanken dürften vor der Herausforderung stehen, auf der einen Seite die drohende Inflationswelle zu bekämpfen, ohne den globalen Konjunkturmotor dabei abzuwürgen.

Im März 2026 lag die US-Inflationsrate (inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel) bei 3,3 Prozent, wie das Bureau of Labor Statistics in einer ersten Schätzung mitteilte. Gleichzeitig ist dies der stärkste Anstieg seit Mai 2024. Im Februar hatte die Rate auf Jahressicht noch bei 2,4 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren die Energiepreise um 12,5 Prozent angezogen. Damit dürften die Teuerungseffekte wegen des Irankrieges erkennen zu gewesen sein. Bestätigt wurde der Preisdruck zudem durch die Verbraucherpreise aus dem April (3,8 Prozent).

Auch im Eurozonenraum stieg die Inflation kräftig an. Im Mittel verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im März laut Angaben des EU-Statistikamtes Eurostat um 2,6 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar. Eigentlich peilt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Zielrate von 2,0 Prozent an. Im April lag die Teuerung voraussichtlich bei 3,0 Prozent.

Mögliche Auswirkungen des Iran-Krieges auf den Bitcoin

Die geopolitische Unsicherheit wegen des militärischen Konflikts im Nahen Osten könnte tendenziell zu einem klassischen „Risk-off“-Effekt führen. Die steigenden Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass Investoren Liquidität parken und riskanteren Anlagen wie etwa Bitcoin den Rücken zukehren.

Nicht nur die geopolitische Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts sowie die nicht absehbaren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, sondern auch der Umgang der Notenbanken mit der drohenden Inflationswelle könnte für Belastung sorgen, sollten sich etwa die Währungshüter Fed und EZB mit weiteren Zinspausen oder sogar Zinserhöhungen in Zukunft gegen die Teuerung stemmen.

Die Aussicht auf wieder anziehende Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks könnte dazu führen, dass riskante und zinslosen Anlagen an Attraktivität einbüßen.

Bitcoin

Quelle: TradingView

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gold (XAU/USD)

Quelle: TradingView

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ölpreis (WTI/USD) (West Texas Intermediate)

Quelle: TradingView

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fazit

Der Bitcoin hat in erster Instanz angesichts des andauernden Iran-Krieges unter dem Strich unter einer „Risk-off“-Stimmung gelitten. In der frühen Phase einer Eskalation dominieren Unsicherheit, Kapitalflucht und Risikoabbau. Auch im weiteren Verlauf des Nahostkonflikts könnte die geopolitische Unsicherheit bzw. die Sorge vor den nicht absehbaren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft belastend wirken.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass, solange der Nahostkonflikt jedoch nicht vollständig beigelegt ist, die Unsicherheit vor einer wiederaufflammenden Eskalation mitschwingen dürfte.

Auf der Gegenseite besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass sich der Konflikt zwischen Washington und Teheran doch schneller auflöst als gedacht und die geopolitischen Unwägbarkeiten verschwinden. In diesem Zusammenhang dürfte insbesondere die Straße von Hormus im Fokus der Anleger stehen, ob diese weiterhin praktisch blockiert wird oder doch schneller als gedacht für den globalen Schiffsverkehr wieder befahrbar ist.

Ob der Bitcoin mittel- langfristig eine indirekte Rolle im Inflations- und Vertrauenskontext einnimmt, bleibt abzuwarten. Die durch den Iran-Krieg möglicherweise drohende Inflationswelle könnte die großen Notenbanken dazu bewegen, mit einer restriktiven Geldpolitik zu antworten, was wiederum zulasten von Risikoanlagen wie Bitcoin gehen könnte.

FAQ – Häufig gestellte Fragen