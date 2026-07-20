April: Wir starten die Investmate-App für neue und unerfahrene Trader, um ihnen das Handeln beizubringen und ihr Risikomanagement zu verbessern, mit dem Ziel, eine Million Menschen die Grundlagen der Finanzwelt zu vermitteln.

Mai: Unsere SmartFeed-Technologie geht live und ermöglicht es Kunden, ihr Trading-Verhalten zu verfolgen, kognitive Verzerrungen zu erkennen und auf maßgeschneiderte Bildungsinhalte und Finanznachrichten zuzugreifen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

September: Wir aktualisieren unsere Charts, damit Kunden ihren Handel mit Trendlinien, Fibonacci-Retracements, einer „Text hinzufügen“-Funktion und mehr anpassen können.

Oktober: Wir werden von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert und erfüllen damit die Standards eines der weltweit angesehensten Regulierungsbehörden. Durch diese Regulierung unterliegen wir dem Financial Ombudsman Service, was unseren Kunden die Sicherheit gibt, dass alle Probleme fair und unparteiisch gelöst werden.

Im Jahr 2018 gewinnen wir zahlreiche Branchenpreise, darunter die beste Forex-Trading-App bei den UK Forex Awards, die besten Online-Trading-Services bei den Shares Awards 2018 sowie den innovativsten Broker und den transparentesten Brokerage Service Provider bei den European Awards.