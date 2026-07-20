StartseiteÜber unsUnsere Geschichte
In den letzten sieben Jahren haben wir bedeutende Fortschritte gemacht, um das Trading demokratischer zu gestalten, und wir sind begeistert, dass dies erst der Anfang ist.
Lesen Sie unsere Zeitleiste und erfahren Sie, wie wir unsere Vision bisher verwirklicht haben – von einem ambitionierten Start-up bis hin zum aufstrebenden Weltmarktführer, der wir heute sind.
Wir wurden in Zypern von dem Serienunternehmer Viktor Prokopenya, dem Gründer der globalen Investmentfirma VP Capital, gegründet, mit dem Ziel, die traditionellen Finanzmärkte zu verändern.
April: Wir erhalten unsere CySEC CIF-Lizenz, die uns erlaubt, als vollständig regulierte Einheit in Zypern zu operieren.
Juni: Nach mehreren Monaten Beta-Test geht unsere Capital.com-Website live und präsentiert eine benutzerfreundliche, elegante Oberfläche sowie lehrreiche Bildungsressourcen und ein detailliertes Glossar für angehende Trader.
Juli: Wir sammeln in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 25 Millionen Dollar von VP Capital. Im selben Monat werden wir der erste Broker in Europa, der als Mobile-First Plattform startet und unseren Kunden eine intuitive, optimierte Trading-Erfahrung unterwegs bietet.
April: Wir starten die Investmate-App für neue und unerfahrene Trader, um ihnen das Handeln beizubringen und ihr Risikomanagement zu verbessern, mit dem Ziel, eine Million Menschen die Grundlagen der Finanzwelt zu vermitteln.
Mai: Unsere SmartFeed-Technologie geht live und ermöglicht es Kunden, ihr Trading-Verhalten zu verfolgen, kognitive Verzerrungen zu erkennen und auf maßgeschneiderte Bildungsinhalte und Finanznachrichten zuzugreifen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.
September: Wir aktualisieren unsere Charts, damit Kunden ihren Handel mit Trendlinien, Fibonacci-Retracements, einer „Text hinzufügen“-Funktion und mehr anpassen können.
Oktober: Wir werden von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert und erfüllen damit die Standards eines der weltweit angesehensten Regulierungsbehörden. Durch diese Regulierung unterliegen wir dem Financial Ombudsman Service, was unseren Kunden die Sicherheit gibt, dass alle Probleme fair und unparteiisch gelöst werden.
Im Jahr 2018 gewinnen wir zahlreiche Branchenpreise, darunter die beste Forex-Trading-App bei den UK Forex Awards, die besten Online-Trading-Services bei den Shares Awards 2018 sowie den innovativsten Broker und den transparentesten Brokerage Service Provider bei den European Awards.
Im Jahr 2019 führen wir eine Reihe neuer Funktionen auf der Website ein, darunter garantierte Stop-Losses*, Dividenden auf Aktien-CFDs, mehrere Konten in verschiedenen Währungen und ein personalisiertes „Light“-Theme auf der Handelsplattform.
Wir erweitern unser Portfolio um noch mehr Märkte, darunter zusätzliche CFDs auf Futures, Cybersecurity-Aktien, chinesische Aktien, ETFs, über 60 neue Forex-Paare und mehr.
Im Jahr 2019 gewinnen wir weitere prestigeträchtige Branchenpreise, darunter die beste Online-Trading-Plattform bei den Shares Awards, den innovativsten Broker bei den Global Business Awards von The European und den transparentesten Brokerage Service Provider bei den European Global Business Awards.
*Nicht alle Stop-Losses sind garantiert.
Januar: Wir gehen eine offizielle Partnerschaft mit TradingView ein, die es unseren Kunden ermöglicht, direkt über die fortschrittlichen TradingView-Charts zu handeln und dessen Makro-Kalender, Nachrichten und Tools zur technischen Analyse zu nutzen.
Mai: Wir starten unseren Spread-Betting-Service für britische Kunden, der den Vorteil bietet, dass ihre Trades sowohl von der Kapitalertragssteuer als auch von der Stempelsteuer befreit sind.
Im Jahr 2020 fügen wir über 1.000 neue Märkte für Spread-Betting und CFD-Handel hinzu, was die Gesamtzahl unserer Instrumente auf über 3.000 erhöht. Wir fügen auch ETFs, Futures und mehrere dedizierte Themenindizes hinzu.
Wir ermöglichen die Einrichtung mehrerer Beobachtungslisten, um ausgewählte Märkte zu verfolgen, mit einer Personalisierungsfunktion, die es den Kunden ermöglicht, mehrere Portfolios mühelos zu verwalten.
Im Jahr 2020 verzeichnen wir ein Wachstum des Handelsvolumens von 536 % im Jahresvergleich.
Juli: Wir starten Capital.com Invest in Großbritannien und Europa, ein provisionsfreies Aktienhandelskonto.
September: Wir erhalten eine australische Finanzdienstleistungslizenz, die es uns ermöglicht, unseren Markt zu erweitern und australische Kunden zu bedienen.
Dezember: Das gesamte Handelsvolumen der Kunden wächst um 303 % im Vergleich zum Vorjahr und erreicht 565 Milliarden USD.
Im Jahr 2021 fügen wir über 2.000 neue handelbare Finanzinstrumente hinzu, wodurch sich die Gesamtzahl der Instrumente auf etwa 6.000 erhöht.
Im Jahr 2021 verzeichnen wir ein Wachstum des Handelsvolumens von 302 % im Jahresvergleich.
Mai: Peter Hetherington, ein Veteran mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich des gehebelten Handels, wird zum neuen CEO der Gruppe ernannt, um die Expansion des Unternehmens in neue Märkte zu überwachen.
November: Wir unterzeichnen eine strategische Vereinbarung mit Refinitiv, um nachhaltiges Investieren bei Privatanlegern zu beschleunigen und bieten den Kunden integrierte Nachrichten über einen Live-Reuters-Feed.
Dezember: Wir werden bei den Investors’ Chronicle Investment Awards 2022 zur besten Plattform für „neue Investoren“ ernannt.
Im Jahr 2022 melden wir Handelsvolumina von über 1 Billion USD, was einem Wachstum von 90 % im Jahresvergleich entspricht.
Februar: Wir schließen eine Vereinbarung mit Monecor, um OvalX-Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Konten zu uns zu transferieren.
Juni: Wir führen die Möglichkeit ein, dass Kunden ihre Startbildschirme nach ihren Vorlieben anpassen können. Wir fügen auch eine Reihe dynamischer Widgets hinzu, um Zeit zu sparen und den Kunden den Zugang zu effizienten Preisen für mehr Transparenz zu ermöglichen.
November: Kypros Zoumidou wird zum CEO der Gruppe ernannt, mit über 20 Jahren Erfahrung im globalen Brokerage-Sektor.
Dezember: John Austin tritt Capital.com als Chief Strategy Officer bei, mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Derivatehandel.
März: : Wir werden bei den ForexBrokers.com 2024 Annual Awards in fünf Kategorien als „Best in Class“ ausgezeichnet – „Krypto-Handel“, „Benutzerfreundlichkeit“, „Provisionen und Gebühren“, „Bildung“ und „Anfänger“. Ebenfalls im März starten wir unsere globale Workation-Initiative, die es den Mitarbeitern ermöglicht, bis zu 30 Tage im Jahr von jedem Standort aus zu arbeiten.
April: Im April erhalten wir die regulatorische Genehmigung von der UAE Securities and Commodities Authority, um in den VAE mit Wertpapieren zu handeln. Wir eröffnen auch ein neues regionales Hauptquartier in den VAE im Rahmen der #NextGenFDI-Initiative, einem von der Regierung geführten Programm, das es führenden Unternehmen aus der ganzen Welt ermöglicht, ihre Geschäftstätigkeit in den VAE aufzunehmen. Tarik Chebib wird Regional-CEO unserer neuen Nahost-Operationen.
Mai: Wir geben bekannt, dass unser gesamtes Handelsvolumen im Jahr 2023 über 1,2 Billionen US-Dollar erreicht hat – und damit zum ersten Mal seit unserer Gründung im Jahr 2016 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten wurde. Nach dieser Nachricht wird Rupert Osborne zum Regional-CEO unserer UK-Operationen.
Unsere Mission ist es, Tradern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir ihnen die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln.
Unser Führungsteam vereint jahrzehntelange Erfahrung in einigen der weltweit führenden Finanz- und Technologieunternehmen.