StartseiteAlle Plattformen MT5-Trading
21 Zeitrahmen, 38+ integrierte Indikatoren und 44 Analyseobjekte
64-Bit, Multi-Thread-Architektur für mehr Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit
Unterstützung für das algorithmische Traden über EAs und die MQL5-Entwicklungsumgebung
Erstellen und passen Sie Ihre eigenen Indikatoren, Skripte und Trading-Roboter an
Sechs Orderarten, einschließlich Buy-Stop-Limits und Sell-Stop-Limits
Die Ausführung erfolgt in vier Modi – Instant, Market, Request und Exchange – je nach Ihrem Trading-Stil
Das Einrichten des MetaTrader 5 auf Capital.com benötigt nur wenige Minuten.
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Eigenschaft
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MT5
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MT4
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Zeitrahmen
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21
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9
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Technische Indikatoren
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80+
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30
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Wirtschaftskalender
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✔️
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❌
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Strategietester
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Mehrere Threads
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Einzelne Threads
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Absicherung (Hedging)
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✔️
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✔️
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Anlageklassen
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Mehr (inkl. Aktien, ETFs)
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Forex & CFDs
MetaTrader 5 (MT5) ist eine Multi-Asset-Handelsplattform. Sie ist bekannt für ihre fortschrittlichen Charting-Tools, ihre schnelle Ausführung und die Unterstützung für das algorithmische Traden. Sie wird weltweit von Tradern verwendet, die für ihre Strategien mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten möchten.
Beginnen Sie, indem Sie MT5 auf Ihr Gerät herunterladen (Mac, Windows, Mobilgerät oder Web). Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten von Capital.com an und entdecken Sie die Tools der Plattform – konfigurieren Sie Charts, fügen Sie Indikatoren hinzu und platzieren Sie Trades direkt über die Benutzeroberfläche.
Wählen Sie Ihren Markt, sobald Sie sich angemeldet haben, bestimmen Sie die Orderart (Market oder Pending), legen Sie die Trade-Größe fest, und klicken Sie auf Kaufen oder Verkaufen. MT5 unterstützt sechs Pending-Orderarten, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie One-Click-Trading für eine schnellere Ausführung.