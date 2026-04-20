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MT5-Trading mit Capital.com

Paaren Sie die Ihnen bekannten MetaTrader-Tools mit unserem preisgekrönten Service, engen Spreads und einem herausragenden Zugang zu allen Anlageklassen.

Wie Capital.com MT5 verbessert

MT5, bereitgestellt von Capital.com

Traden Sie auf einer vertrauensvollen MT5-Plattform der nächsten Generation – ergänzt durch unsere transparente Preisgestaltung, unseren mehrsprachigen Support und unseren umfassenden Marktzugang.

Preisgekrönte Krypto-CFDs

Der Gewinner in den Kategorien „Meiste Kryptos“ und „Bestes Krypto-Trading“ bei den 2025 ForexBrokers.com Awards. Erhalten Sie Zugang zu einem der umfassendsten Krypto-CFD-Angebote, die auf MT5 verfügbar sind.

Maximales Automatisierungspotenzial

Erhalten Sie vollen Zugang zu Expert Advisors (EAs) – ohne Einschränkungen. Erleben Sie die vollständige Freiheit, Ihre Strategie zu automatisieren, Backtests mit Tick-Daten durchzuführen und auf Ihre Weise zu traden.

Riesige Auswahl an Vermögenswerten

100 Forex-Paare, 30 Kryptowährungen, 30 Rohstoffe, 20 Indizes und ausgewählte Aktien
Auf das MT5-Vertragsbedingungen-PDF zugreifen

Warum sich Trader für MetaTrader 5 entscheiden

MetaTrader 5 (MT5) ist eine schnelle, flexible Handelsplattform für Forex, Aktien, Indizes, Krypto und Rohstoffe. Sie bietet fortschrittliche Charts, mehr Orderarten und umfassendere Anpassungsmöglichkeiten als MT4.

21 Zeitrahmen, 38+ integrierte Indikatoren und 44 Analyseobjekte

64-Bit, Multi-Thread-Architektur für mehr Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit

Unterstützung für das algorithmische Traden über EAs und die MQL5-Entwicklungsumgebung

Erstellen und passen Sie Ihre eigenen Indikatoren, Skripte und Trading-Roboter an

Sechs Orderarten, einschließlich Buy-Stop-Limits und Sell-Stop-Limits

Die Ausführung erfolgt in vier Modi – Instant, Market, Request und Exchange – je nach Ihrem Trading-Stil

Verbinden Sie Ihre Capital.com-Konto mit MT5

Das Einrichten des MetaTrader 5 auf Capital.com benötigt nur wenige Minuten.

Schritt 1

Öffnen Sie Ihr Capital.com-Konto, um MT5 zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass Sie bereits für das Traden verifiziert sind).

Schritt 2

Erstellen Sie Ihr MT5-Konto in unserer App oder auf unserer Web-Plattform, indem Sie den Anweisungen in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.
Wie man ein MT5-Konto erstellt

Schritt 3

Laden Sie MT5 für mobile Betriebssysteme, das Web oder den Laptop herunter. Geben Sie Ihre MT5-Anmeldedaten im MT5-Client ein. Jetzt sind Sie bereit, um mit MT5 zu traden.
Wo Sie Ihre MT5-Anmeldedaten finden

Laden Sie MT5 herunter

Für Mac

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Für Windows

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Google Play

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App Store

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Webtrader MT5 Live

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Webtrader MT5 Demo

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Entdecken Sie Trading-Exzellenz mit Capital.com

Traden Sie auf der insgesamt besten Handelsplattform 2024

Erfahren Sie, warum wir bei den Online Money Awards 2024 gewonnen haben: anpassbare Charts, benutzerfreundliche Oberfläche und zahlreiche weitere hilfreiche Trading-Funktionen.
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Die Eröffnung eines Kontos ist mit uns schnell und einfach – Sie könnten sich noch heute anmelden und traden.

Ihre Märkte, Ihre Hebelwirkung

Traden Sie CFDs auf den Tech 100, Bitcoin, USD/JPY, Erdgas sowie Tausende weitere und wählen Sie den Hebel, der zu Ihnen passt.
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Klare, wettbewerbsfähige Gebühren

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27/7-Support auf Englisch

Noch Fragen zu Ihrem Konto oder zum Trading mit uns? Wenden Sie sich an unser freundliches, hilfsbereites Team telefonisch, per E-Mail, WhatsApp oder Live-Chat. Englisch 24/7, Deutsch, Italienisch und Spanisch innerhalb der Geschäftszeiten.
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Vergleichen Sie mehrere Märkte auf schnellen Charts. Finden Sie handelbare Muster mit 100+ Indikatoren. Traden Sie direkt über die Nachrichten auf der Plattform. Nahtlose Integration von TradingView und MT4. Es gibt noch vieles mehr, aber uns geht der Platz aus!
Mehr Wege zur Unterstützung Ihres Tradings

Was ist der Unterschied zwischen MetaTrader 5 und MetaTrader 4?

Eigenschaft

MT5

MT4

Zeitrahmen

 21

9

Technische Indikatoren

80+

30

Wirtschaftskalender

✔️

Strategietester

Mehrere Threads

Einzelne Threads

Absicherung (Hedging)

✔️

✔️

Anlageklassen

Mehr (inkl. Aktien, ETFs)

Forex & CFDs

Häufig gestellte Fragen

Was ist MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) ist eine Multi-Asset-Handelsplattform. Sie ist bekannt für ihre fortschrittlichen Charting-Tools, ihre schnelle Ausführung und die Unterstützung für das algorithmische Traden. Sie wird weltweit von Tradern verwendet, die für ihre Strategien mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten möchten.

So verwenden Sie MetaTrader 5

Beginnen Sie, indem Sie MT5 auf Ihr Gerät herunterladen (Mac, Windows, Mobilgerät oder Web). Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten von Capital.com an und entdecken Sie die Tools der Plattform – konfigurieren Sie Charts, fügen Sie Indikatoren hinzu und platzieren Sie Trades direkt über die Benutzeroberfläche.

So traden Sie auf MetaTrader 5

Wählen Sie Ihren Markt, sobald Sie sich angemeldet haben, bestimmen Sie die Orderart (Market oder Pending), legen Sie die Trade-Größe fest, und klicken Sie auf Kaufen oder Verkaufen. MT5 unterstützt sechs Pending-Orderarten, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie One-Click-Trading für eine schnellere Ausführung.

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