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Aktien- & ETF-Trading: die heutigen Live-Preise

Traden Sie CFDs auf Tausende von globalen Aktien sowie ETFs – einschließlich Tesla, Amazon, Apple, Meta und dem SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Aktien- und ETF-Märkte

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Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Die Grundlagen des Aktien-Tradings

Möchten Sie einen Einblick in die Aktien- und ETF-Märkte? Hier finden Sie einige wichtige Informationen zur Welt des Kaufens und Verkaufens dieser Instrumente.

Was ist Aktien- und ETF-Trading?

Aktien- und ETF-Trading ist der Prozess des Kaufens und Verkaufens einzelner Unternehmensaktien oder von Anlagekörben (wie ETFs), mit dem Ziel, von Preisschwankungen zu profitieren.

Sie können Aktien oder ETFs direkt an einer Börse kaufen und verkaufen oder außerbörsliche (OTC) Derivate wie CFDs auf Basis ihres Preises traden.

Trader zielen in der Regel darauf ab, kurzfristige Marktbewegungen zu nutzen. Sie können Aktien oder ETFs kaufen, von denen sie erwarten, dass sie steigen, sie kurz halten und anschließend verkaufen, sobald der Markt steigt. Dies unterscheidet sich vom traditionellen Investieren, das in der Regel den langfristigen Kauf und das Halten von Vermögenswerten umfasst. Wie bei allen Trading- und Anlageprodukten besteht stets die Möglichkeit von Verlusten ebenso wie von Gewinnen.

Warum Aktien/ETFs traden?

Aktien und ETFs gehören zu den beliebtesten Märkten zum Traden. Aktien bieten ein Exposure gegenüber der Performance eines einzelnen Unternehmens, während ETFs eine breitere Auswahl an Vermögenswerten – von Sektoren und Indizes bis hin zu Rohstoffen und Anleihen – in einem einzigen Produkt abbilden.

Das Traden von Aktien und ETFs mit CFDs ermöglicht es Ihnen, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren, ohne den Basiswert physisch kaufen zu müssen.

Sie können zudem Hebelwirkung nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem vollen Positionswert basieren.

Warum Aktien/ETFs mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf über 4.250 globale Aktien und ETFs an, sodass Sie an deren Preisbewegungen partizipieren können, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten außerdem verlängerte Handelszeiten für wichtige US-Aktien, sodass Sie Preisbewegungen rund um Gewinnveröffentlichungen traden können, die typischerweise nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Kursschwankungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über das Aktien-Trading und die Unterschiede zwischen Aktien-Trading und CFD-Trading.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Aktienmarkt-Nachrichten, Einblicken und Analysen.

Erfahren Sie, was ein IPO ist und wie IPO-Trading funktioniert.

*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

Weitere Einblicke in Aktien

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Bewegungen an den Aktienmärkten und Handelszeiten – einschließlich der täglichen Gewinner und Verlierer sowie der globalen Börsenöffnungszeiten.

Börsenöffnungszeiten

Erfahren Sie, wann die globalen Aktienmärkte öffnen und schließen – inklusive wichtiger Handelssitzungen und regionaler Zeitzonen.
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Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

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