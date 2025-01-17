Die Grundlagen des Aktien-Tradings Möchten Sie einen Einblick in die Aktien- und ETF-Märkte? Hier finden Sie einige wichtige Informationen zur Welt des Kaufens und Verkaufens dieser Instrumente.

Was ist Aktien- und ETF-Trading?

Aktien- und ETF-Trading ist der Prozess des Kaufens und Verkaufens einzelner Unternehmensaktien oder von Anlagekörben (wie ETFs), mit dem Ziel, von Preisschwankungen zu profitieren.

Sie können Aktien oder ETFs direkt an einer Börse kaufen und verkaufen oder außerbörsliche (OTC) Derivate wie CFDs auf Basis ihres Preises traden.

Trader zielen in der Regel darauf ab, kurzfristige Marktbewegungen zu nutzen. Sie können Aktien oder ETFs kaufen, von denen sie erwarten, dass sie steigen, sie kurz halten und anschließend verkaufen, sobald der Markt steigt. Dies unterscheidet sich vom traditionellen Investieren, das in der Regel den langfristigen Kauf und das Halten von Vermögenswerten umfasst. Wie bei allen Trading- und Anlageprodukten besteht stets die Möglichkeit von Verlusten ebenso wie von Gewinnen.

Warum Aktien/ETFs traden?

Aktien und ETFs gehören zu den beliebtesten Märkten zum Traden. Aktien bieten ein Exposure gegenüber der Performance eines einzelnen Unternehmens, während ETFs eine breitere Auswahl an Vermögenswerten – von Sektoren und Indizes bis hin zu Rohstoffen und Anleihen – in einem einzigen Produkt abbilden.

Das Traden von Aktien und ETFs mit CFDs ermöglicht es Ihnen, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren, ohne den Basiswert physisch kaufen zu müssen.

Sie können zudem Hebelwirkung nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem vollen Positionswert basieren.

Warum Aktien/ETFs mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf über 4.250 globale Aktien und ETFs an, sodass Sie an deren Preisbewegungen partizipieren können, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten außerdem verlängerte Handelszeiten für wichtige US-Aktien, sodass Sie Preisbewegungen rund um Gewinnveröffentlichungen traden können, die typischerweise nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Kursschwankungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über das Aktien-Trading und die Unterschiede zwischen Aktien-Trading und CFD-Trading.

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Erfahren Sie, was ein IPO ist und wie IPO-Trading funktioniert.

*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.