Die meistgehandelten Aktien

Was sind die besten weltweiten Aktien?

Die „besten weltweiten Aktien“ bezeichnen allgemein Unternehmen, die über eine solide Erfolgsbilanz mit hoher Performance verfügen. Das bedeutet starke finanzielle Fundamentaldaten, konstante Aktionärsrenditen und eine hohe Marktkapitalisierung.

Die besten Aktien weltweit werden sich kontinuierlich in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren verändern, die sich auf ihre Marktkapitalisierung auswirken. Diese könnten intern sein – wie Veränderungen in der Führungsebene oder neue Produktveröffentlichungen – oder auch extern, wie geopolitische Ereignisse oder Materialengpässe. Dementsprechend kann jede statische Liste der „besten globalen Aktien“ schnell veraltet sein.

Sie können in der obigen Tabelle sehen, welche Aktien von unseren Kunden am meisten gehandelt werden. Die bekanntesten Giganten kommen oft in den großen globalen Indizes vor, wie dem US 500, dem UK 100 oder dem Japan 225.