Aktien-Verlierer

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Eine Aktie ist ein Eigentumsanteil an einem Unternehmen. Unternehmen bieten Anlegern oftmals Aktien an, um auf diese Weise ohne Erhöhung der Schulden Kapital zu beschaffen. Durch den Kauf von Aktien beteiligen sich Anleger an einem Unternehmen und werden somit zu Aktionären.
Aktien werden üblicherweise an Börsen gehandelt. Als Aktionär können Sie finanziell durch Dividenden profitieren – Zahlungen, die Sie aus den Unternehmensgewinnen erhalten. Der Haken ist dabei jedoch, dass der Wert einer Aktie nicht in Stein gemeißelt ist. Dieser schwankt in Abhängigkeit von der Performance des Unternehmens und dem aktuellen Aktienkurs. Daher kann der Wert Ihrer Anlage steigen oder auch fallen.
Es gibt zwei Arten von Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien.
Überlegen Sie sich einmal, was der Begriff „Aktie“ für Sie bedeutet (natürlich in einem finanziellen Kontext). Mit großer Wahrscheinlichkeit denken Sie dabei an Stammaktien – die bekannteste Art von Aktien.
Wenn das Unternehmen, in das Sie investiert haben, eine gute Performance aufweist, haben Sie durch den Besitz von Stammaktien die Möglichkeit, Dividenden zu erhalten. Zudem sind Sie als Stammaktionär stimmberechtigt, was Ihnen die Möglichkeit gibt, bei richtungsweisenden Entscheidungen des Unternehmens mitzureden.
Wenn das Unternehmen jedoch scheitert, erhalten Sie in der Regel als Letztes einen Anspruch auf Rückerstattung.
Vorzugsaktien haben verschiedene Namen. Manchmal werden sie auch als Präferenzaktien oder hybride Wertpapiere bezeichnet. Zwar handelt es sich bei Vorzugsaktien weiterhin um Eigentumsanteile an einem Unternehmen, doch funktionieren diese mehr wie eine Kombination aus Aktien und Anleihen als Stammaktien.
Es gibt einige verschiedene Arten von Vorzugsaktien – dazu gehören „kumulierende“, ‚partizipierende‘ und „wandelbare“ Vorzugsaktien. Allgemein sind diese mit höheren potenziellen Dividendenausschüttungen verbunden als Stammaktien und bieten ihren Inhabern oftmals kein Stimmrecht.
Aktienkurse werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Diese reichen von unternehmensspezifischen Ereignissen bis hin zu allgemeineren Wirtschaftsbedingungen.
Die Rentabilität und das Umsatzwachstum eines Unternehmens haben einen direkten Einfluss darauf, wie Anleger ein Unternehmen bewerten. Entsprechend können Quartals- und Jahresberichte zu erheblichen Kursbewegungen führen, abhängig davon, ob ein Unternehmen die Erwartungen erfüllt oder nicht.
Die Einstellung der Anleger hinsichtlich der Zukunftsaussichten eines Unternehmens kann dessen Aktienkurs beeinflussen, manchmal auch unabhängig von den tatsächlichen Finanzkennzahlen. Dementsprechend können positive Nachrichten wie erfolgreiche Produkteinführungen oder vorteilhafte Gerichtsentscheidungen die Kurse nach oben treiben, wohingegen negative Nachrichten zu fallenden Aktienkursen führen können.
Allgemeinere Wirtschaftsindikatoren spielen ebenfalls eine Rolle. Höhere Zinssätze können Aktienkurse nach unten drücken, da die Kreditkosten für Unternehmen steigen, was im Vergleich zu risikofreien Renditen aus Staatsanleihen die Anlageattraktivität verringert. Eine hohe Inflation kann die Kaufkraft verringern und sich auf die Kosten von Unternehmen auswirken, was potenziell zu fallenden Aktienkursen führen kann.
Trends in bestimmten Sektoren, wie Technologie oder Energie, können die Kurse nach oben oder unten treiben. Dies hängt von der Stellung des Unternehmens in einer bestimmten Branche und dessen zukünftigen Wachstumsaussichten ab.
Trader müssen auch Aspekte wie neue Regulierungen oder Veränderungen bei der Steuerpolitik berücksichtigen. Diese können erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne und somit auch auf die Aktienkurse haben. Größere geopolitische Ereignisse, Kriege und Naturkatastrophen können sich ebenfalls auf das Anlegervertrauen auswirken und die Marktstimmung beeinflussen.
Sie können in unserem vollständigen Leitfaden mehr über Aktien erfahren und wie Sie diese traden können.