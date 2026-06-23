In der heutigen digitalen Zeit ist es unerlässlich, Internetsicherheit und Betrugsschutz zu verstehen. Als privater Trader mit größeren Online-Transaktionen ist es wichtig, die Risiken zu kennen und zu wissen, wie Sie Betrug vorbeugen können, um Ihre persönlichen und finanziellen Vermögenswerte zu schützen.
Bei Capital.com engagieren wir uns dafür, dass Sie sicher traden können. Cyberkriminelle nutzen Taktiken wie Phishing, Identitätsdiebstahl und Malware, um ihre Opfer auszunutzen, was oft zu finanziellen Verlusten und dem Diebstahl persönlicher Daten führt. Diese Seite wird Ihnen dabei helfen, diese Bedrohungen zu erkennen und die erforderlichen Schritte zu verstehen, die zu unternehmen sind, wenn Sie handeln müssen.
Was sind die häufigsten Betrugsarten?
Betrugsmaschen können zu finanziellen Verlusten und zum Diebstahl persönlicher Daten führen. Es ist entscheidend, die gängigen Betrugsmaschen zu kennen und zu wissen, wie Sie diese vermeiden können. Im Folgenden werden wir die größten Betrugsmaschen beschreiben, auf die Sie achten sollten, und Ihnen praktische Tipps geben, wie Sie sicher bleiben.
Phishing
Beim Phishing wird versucht, Sie durch gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe zur Herausgabe vertraulicher Informationen wie Passwörtern oder Kartendaten zu bewegen.
Wie Sie Phishing vermeiden:
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Überprüfen Sie die Quelle: Überprüfen Sie immer die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Absenders. Phishing-Nachrichten stammen oft von E-Mail-Adressen, bei denen es sich um leicht veränderte Versionen legitimer E-Mail-Adressen handelt.
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Achten Sie auf Warnsignale: Seien Sie misstrauisch bei E-Mails oder Nachrichten, die ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln, zum Beispiel wenn behauptet wird, dass Ihr Konto gehackt wurde. Diese enthalten möglicherweise ebenfalls Rechtschreib- und Grammatikfehler.
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Vermeiden Sie das Klicken auf Links: Anstatt auf Links in unerwünschten E-Mails oder Nachrichten zu klicken, gehen Sie direkt auf die Webseite, indem Sie die URL in Ihren Browser eingeben.
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Verifizieren Sie Informationsanfragen: Seriöse Unternehmen werden Sie niemals dazu auffordern, sensible Daten per E-Mail oder SMS bereitzustellen. Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie das Unternehmen direkt, indem Sie die offiziellen Kontaktinformationen nutzen.
Identitätsdiebstahl
Cyberkriminelle nutzen gestohlene Daten, um Konten zu eröffnen oder nicht autorisierte Transaktionen durchzuführen.
Wie Sie sich vor Identitätsdiebstahl schützen:
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Überwachen Sie Ihre Konten: Überprüfen Sie regelmäßig Kontoauszüge, Kreditkartenaktivitäten und Kreditauskünfte auf verdächtige Transaktionen.
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Verwenden Sie starke Passwörter: Erstellen Sie für jedes Konto individuelle, komplexe Passwörter und aktualisieren Sie diese in regelmäßigen Abständen.
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Aktivieren Sie 2FA: Fügen Sie Ihren Konten die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) hinzu, als zusätzliche Sicherheitsebene. Erfahren Sie mehr über die Aktivierung von 2FA bei uns.
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Begrenzen Sie das Teilen von persönlichen Daten: Vermeiden Sie das Posten sensibler Daten in den sozialen Medien oder auf öffentlichen Plattformen, wie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse oder finanzielle Informationen.
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Sichern Sie Ihre Geräte: Verwenden Sie Antivirus-Software, Firewalls und Verschlüsselung, um Ihre Daten vor Cyberkriminellen zu schützen.
Malware
Schadsoftware kann Daten stehlen oder Ihre Systeme beschädigen.
Wie Sie sich vor Malware schützen:
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Installieren und Aktualisieren von Antivirus-Software: Verwenden Sie vertrauenswürdige Antivirus-Programme und stellen Sie eine regelmäßige Aktualisierung zum Schutz vor den neuesten Bedrohungen sicher.
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Seien Sie vorsichtig mit Downloads: Vermeiden Sie das Herunterladen von Anhängen, Dateien oder Software von unbekannten oder nicht verifizierten Quellen, da diese schädliche Malware enthalten können.
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Halten Sie Ihre Software aktualisiert: Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts sowie Apps und Sicherheitspatches regelmäßig, um Sicherheitslücken zu schließen, die Malware ausnutzen kann.
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Nutzen Sie sichere Netzwerke: Vermeiden Sie öffentliches Wi-Fi für vertrauliche Tätigkeiten wie Traden oder Bankgeschäfte. Falls nötig, verwenden Sie ein VPN, um Ihre Daten zu verschlüsseln.
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Vermeiden Sie das Klicken auf verdächtige Links: Klicken Sie in E-Mails, Mitteilungen oder auf Webseiten nur dann auf Links, wenn Sie sich sicher sind, dass diese legitim sind.
Wie Sie einen Betrug meldenNachfolgend erfahren Sie, was Sie im Falle eines Betrugsfalls tun können und welche Maßnahmen wir daraufhin ergreifen.
Kontaktieren Sie uns unverzüglich
Sie können uns jeden Betrugsverdacht über unsere üblichen Kundensupport-Kanäle oder über das unten stehende Formular melden.
Sammeln Sie Beweise
Behalten Sie E-Mails, Screenshots und Aufzeichnungen von verdächtigen Aktivitäten wie ungewöhnlichen Anmeldungen, nicht autorisierten Trades oder unerwarteten Auszahlungen.
Ist Capital.com seriös?
Capital.com ist ein seriöser CFD-Trading-Broker, der von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich (FCA), der Securities Commission of the Bahamas (SCB), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und der Securities and Commodities Authority (SCA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten zugelassen und reguliert wird. Wir verwalten Kundengelder nach strengen regulatorischen Anforderungen und halten die höchsten Sicherheitsstandards ein, um die Aktivitäten unserer Kunden auf der Webseite und der Handelsplattform zu schützen.
Ist Forex-Trading ein Betrug oder legitim?
Das Forex-Trading ist eine legitime Finanzaktivität und einer der weltweit größten Märkte mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 6 Billionen $. Dieses beinhaltet den Kauf und Verkauf von Währungen, um von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Es gibt jedoch auch Betrugsmaschen in der Branche. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Broker auswählen, die die erforderlichen Regulierungen erfüllen, transparent mit Kosten und Gebühren sowie Geschäftspraktiken umgehen und sich dafür einsetzen, dass ihre Kunden ein Umfeld für sichere Transaktionen vorfinden.
Wie verhindern wir Betrug und wie reagieren wir auf darauf?
Zum Schutz vor Betrug verwendet Capital.com strenge Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung, eine sichere Anmeldung und eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Wir führen regelmäßige Überprüfungen durch und schulen unsere Mitarbeiter zu den neuesten Techniken der Betrugsprävention. Im Falle einer Betrugsmeldung können wir das betreffende Konto sperren, zügig Nachforschungen vornehmen und bei Bedarf mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten.