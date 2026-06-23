In der heutigen digitalen Zeit ist es unerlässlich, Internetsicherheit und Betrugsschutz zu verstehen. Als privater Trader mit größeren Online-Transaktionen ist es wichtig, die Risiken zu kennen und zu wissen, wie Sie Betrug vorbeugen können, um Ihre persönlichen und finanziellen Vermögenswerte zu schützen.

Bei Capital.com engagieren wir uns dafür, dass Sie sicher traden können. Cyberkriminelle nutzen Taktiken wie Phishing, Identitätsdiebstahl und Malware, um ihre Opfer auszunutzen, was oft zu finanziellen Verlusten und dem Diebstahl persönlicher Daten führt. Diese Seite wird Ihnen dabei helfen, diese Bedrohungen zu erkennen und die erforderlichen Schritte zu verstehen, die zu unternehmen sind, wenn Sie handeln müssen.