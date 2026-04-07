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Ein Margin Call findet statt, wenn das Eigenkapital auf Ihrem Konto unter die erforderliche Marge fällt, um Ihre Geschäfte offen zu halten.
Ein Margin-Call ist eine Benachrichtigung darüber, dass sich der Marktkurs gegen Ihre CFD-Trades bewegt hat. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich Ihr Handelskonto einem Punkt annähert, an dem möglicherweise nicht mehr genügend Eigenkapital vorhanden ist, um ein angemessenes Margin-Niveau beizubehalten.
Sobald Ihr Eigenkapital unter 100 % der Margin-Anforderung fällt, erhalten Sie einen Margin-Call.1 Sie werden nicht mehr in der Lage sein, neue Trades zu eröffnen oder Aufträge zu platzieren.
Sobald Ihr Eigenkapital unter 75 % der Margin-Anforderung fällt, erhalten Sie einen zweiten Margin-Call.1 Sie werden noch immer nicht in der Lage sein, neue Trades zu eröffnen oder Aufträge zu platzieren.
Wenn Ihr Eigenkapital auf 50 % oder weniger der erforderlichen Marge fällt, wird unser automatischer Margenschließungsprozess eingeleitet.
Der Kurs von Unternehmen A fällt auf 50 $, wodurch der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.500 $ reduziert wird (50 Aktien x 50 $). Dieser Kursrückgang wirkt sich direkt auf das Eigenkapital Ihres Kontos aus, das nach der folgenden Formel berechnet wird:
Sinkt der Wert Ihrer CFD-Position, wird auch die erforderliche Margin – das zur Erhaltung Ihrer Position benötigte Kapital – auf der Grundlage des aktuellen Kurses angepasst. In diesem Fall verändert sie sich auf 1.250 $. Um zu bestimmen, ob ein Margin-Call ausgelöst werden sollte, berechnen wir Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis:
Das bedeutet, dass Sie Ihren ersten Margin-Call erhalten werden, da Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis unter 100 % der erforderlichen Margin von 1.250 $ liegt.
Angenommen, der Aktienkurs von Unternehmen A fällt noch weiter auf 45 $, womit der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.250 $ (50 Kontrakte × 45 $) sinkt.
Ihr Eigenkapital wird jetzt wie folgt berechnet:
Die Margin-Anforderung wurde aufgrund des neuen Positionswerts angepasst auf 1.125 $.
Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:
Da dieser Wert unterhalb unseres Grenzwerts für den zweiten Margin-Call von 75 % liegt, erhalten Sie eine Margin-Call-Benachrichtigung.
Wenn der Wert Ihrer Position unter 1.950 $ fällt, ist Ihr Eigenkapital unter 50 % der erforderlichen Margin gefallen (unter das Eigenkapitalniveau von 450 $).
Zu diesem Zeitpunkt wird der Kurs des Derivats bei 39 $ liegen. Die Margin wird dann auf 975 $ sinken, der nicht realisierte Verlust wird sich auf -3.050 $ erhöhen, und Ihr verbleibendes Eigenkapital würde 450 $ betragen.
Das Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:
Da Ihr Eigenkapital unter die erforderliche Margin gesunken ist, wird unser Margin-Close-Out-Prozess beginnen und Ihre Positionen werden automatisch geschlossen.
Das oben aufgeführte Beispiel berücksichtigt nicht die Schwankungen der Wechselkurse von Forex (FX). Es geht davon aus, dass der gehandelte Vermögenswert in derselben Währung wie das Benutzerkonto denominiert ist. Wenn der Vermögenswert in einer anderen Währung notiert, können sich Veränderungen des FX-Wechselkurses auf die Margin-Anforderungen, nicht realisierte Gewinne/Verluste und das gesamte Eigenkapitalniveau auswirken.
Wenn Ihre verlustbringenden Positionen so weit anwachsen, dass Sie nur noch über genügend Eigenkapital verfügen, um 50 % Ihrer Verluste zu decken, startet automatisch unser Margin-Glattstellungsprozess, um Sie vor explodierenden Verlusten zu schützen. Bitte beachten Sie, dass der automatische Margin-Close-Out-Prozess eine regulatorische Anforderung ist und nicht deaktiviert werden kann.
Die automatische Glattstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge, bis Ihr Eigenkapital über 50 % der Margin-Anforderung liegt.*
*Bitte beachten Sie, dass nicht alle Märkte gleichzeitig geöffnet sind, sodass ein profitabler Trade möglicherweise vor einem Verlust geschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über ein ausreichendes Eigenkapital verfügt, das als Sicherheitspuffer dient, falls sich die Märkte gegen Sie bewegen
Traden Sie mit verschiedenen Anlagetypen, um Ihr Risiko zu verteilen
Behalten Sie die Marktkurse entweder manuell oder mit Tools im Blick, die auf unserer Plattform zur Verfügung stehen, wie Kursalarme und Watchlists
Nutzen Sie Stop-Losses2 und Take-Profits für Ihre Positionen, um Ihr Exposure unter Kontrolle zu halten
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1Kommunikation rund um Margin Calls. Bitte beachten Sie, dass wir uns zwar bemühen, Sie zu erreichen, wenn Sie einen Margin-Call haben, dass es jedoch in Ihrer Verantwortung liegt, dafür zu sorgen, dass jederzeit genügend Geld auf Ihrem Konto vorhanden ist, um Ihre Margin-Anforderung zu decken. Wir werden versuchen, Sie per Telefon, E-Mail oder Textnachricht zu kontaktieren. Die Märkte können sich sehr schnell bewegen, was bedeuten kann, dass wir nicht in der Lage sind, Sie zu kontaktieren, bevor Ihre Positionen geschlossen werden. Wenn Ihr Eigenkapital beispielsweise in weniger als fünf Sekunden von einer Margin über 100 % auf unter 50 % fällt, können wir Sie nicht kontaktieren und Ihre Positionen laufen Gefahr, geschlossen zu werden.
2Bitte beachten Sie, dass grundlegende Stop-Losses nicht garantiert sind und es zu Slippage kommen kann. Sie haben die Möglichkeit, garantierte Stopps festzulegen, um Ihre Verluste absolut zu begrenzen. Diese sind jedoch mit Kosten verbunden, wenn sie ausgelöst werden. Diese Gebühren können Sie auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren einsehen.