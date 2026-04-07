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Wie wir mit Margin-Calls umgehen

Ein Margin Call findet statt, wenn das Eigenkapital auf Ihrem Konto unter die erforderliche Marge fällt, um Ihre Geschäfte offen zu halten.

Was ist ein Margin-Call?

Ein Margin-Call ist eine Benachrichtigung darüber, dass sich der Marktkurs gegen Ihre CFD-Trades bewegt hat. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich Ihr Handelskonto einem Punkt annähert, an dem möglicherweise nicht mehr genügend Eigenkapital vorhanden ist, um ein angemessenes Margin-Niveau beizubehalten.

Unser Margin-Call-Prozess

Wir folgen den unten beschriebenen Prozess, wobei wir drei Arten von Margin-Call-Benachrichtigungen versenden werden.

Unter 100 %

Sobald Ihr Eigenkapital unter 100 % der Margin-Anforderung fällt, erhalten Sie einen Margin-Call.1 Sie werden nicht mehr in der Lage sein, neue Trades zu eröffnen oder Aufträge zu platzieren.

Das 75 %-Niveau

Sobald Ihr Eigenkapital unter 75 % der Margin-Anforderung fällt, erhalten Sie einen zweiten Margin-Call.1 Sie werden noch immer nicht in der Lage sein, neue Trades zu eröffnen oder Aufträge zu platzieren.

50 % oder weniger

Wenn Ihr Eigenkapital auf 50 % oder weniger der erforderlichen Marge fällt, wird unser automatischer Margenschließungsprozess eingeleitet.

Beispiel für einen Margin Call

Das Szenario

  • Nehmen wir an, Sie haben 3.500 $ auf Ihrem Konto und möchten eine Long-Position bei Unternehmen A mit einer Marge von 1:2 eingehen.
  • Eine Aktie des Unternehmens A wird zu einem Kurs von 100 $ gehandelt und Sie möchten 50 CFDs kaufen.
  • Das entspricht einem Aktienwert von 5.000 US-Dollar. Bei einer Marge von 1:2 müssten Sie also 50 % oder 2.500 US-Dollar einzahlen.
  • Den Rest des Geldes stellt Ihnen Ihr Broker zur Verfügung.
  • Es sind noch 1.000 $ auf Ihrem Konto verfügbar. 

Wie würde das Verfahren des Margin-Calls funktionieren?

Der Kurs von Unternehmen A fällt auf 50 $, wodurch der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.500 $ reduziert wird (50 Aktien x 50 $). Dieser Kursrückgang wirkt sich direkt auf das Eigenkapital Ihres Kontos aus, das nach der folgenden Formel berechnet wird:

Eigenkapital = Anfangssaldo + nicht realisierter Gewinn/Verlust = 3.500 $ + (-2.500 $) = 1.000 $

Sinkt der Wert Ihrer CFD-Position, wird auch die erforderliche Margin – das zur Erhaltung Ihrer Position benötigte Kapital – auf der Grundlage des aktuellen Kurses angepasst. In diesem Fall verändert sie sich auf 1.250 $. Um zu bestimmen, ob ein Margin-Call ausgelöst werden sollte, berechnen wir Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (Eigenkapital / erforderliche Margin) x 100
Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (1.000 $ / 1.250 $) × 100 = 80 %

Das bedeutet, dass Sie Ihren ersten Margin-Call erhalten werden, da Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis unter 100 % der erforderlichen Margin von 1.250 $ liegt.

Angenommen, der Aktienkurs von Unternehmen A fällt noch weiter auf 45 $, womit der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.250 $ (50 Kontrakte × 45 $) sinkt.

Ihr Eigenkapital wird jetzt wie folgt berechnet:

Eigenkapital = Anfangssaldo + nicht realisierter Gewinn oder Verlust = 3.500 $ + (-2.750 $) = 750 $

Die Margin-Anforderung wurde aufgrund des neuen Positionswerts angepasst auf 1.125 $.

Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (750 $ / 1.125 $) × 100 = 66,67 %

Da dieser Wert unterhalb unseres Grenzwerts für den zweiten Margin-Call von 75 % liegt, erhalten Sie eine Margin-Call-Benachrichtigung.

Wenn der Wert Ihrer Position unter 1.950 $ fällt, ist Ihr Eigenkapital unter 50 % der erforderlichen Margin gefallen (unter das Eigenkapitalniveau von 450 $).

Zu diesem Zeitpunkt wird der Kurs des Derivats bei 39 $ liegen. Die Margin wird dann auf 975 $ sinken, der nicht realisierte Verlust wird sich auf -3.050 $ erhöhen, und Ihr verbleibendes Eigenkapital würde 450 $ betragen.

Das Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (450 $ / 975 $) × 100 = 46,15 %

Da Ihr Eigenkapital unter die erforderliche Margin gesunken ist, wird unser Margin-Close-Out-Prozess beginnen und Ihre Positionen werden automatisch geschlossen.

Das oben aufgeführte Beispiel berücksichtigt nicht die Schwankungen der Wechselkurse von Forex (FX). Es geht davon aus, dass der gehandelte Vermögenswert in derselben Währung wie das Benutzerkonto denominiert ist. Wenn der Vermögenswert in einer anderen Währung notiert, können sich Veränderungen des FX-Wechselkurses auf die Margin-Anforderungen, nicht realisierte Gewinne/Verluste und das gesamte Eigenkapitalniveau auswirken.

Der Margin-Close-Out-Prozess

Wenn Ihre verlustbringenden Positionen so weit anwachsen, dass Sie nur noch über genügend Eigenkapital verfügen, um 50 % Ihrer Verluste zu decken, startet automatisch unser Margin-Glattstellungsprozess, um Sie vor explodierenden Verlusten zu schützen. Bitte beachten Sie, dass der automatische Margin-Close-Out-Prozess eine regulatorische Anforderung ist und nicht deaktiviert werden kann.

Die automatische Glattstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge, bis Ihr Eigenkapital über 50 % der Margin-Anforderung liegt.*

  1. Alle ausstehenden Bestellungen sind geschlossen
  2. Alle offenen Positionen mit negativem UPL (nicht realisierter Gewinn / Verlust) auf offenen Märkten werden geschlossen*
  3. Alle verbleibenden Positionen auf offenen Märkten werden geschlossen*
  4. Alle verbleibenden Positionen werden geschlossen, sobald die relevanten Märkte öffnen

*Bitte beachten Sie, dass nicht alle Märkte gleichzeitig geöffnet sind, sodass ein profitabler Trade möglicherweise vor einem Verlust geschlossen wird.

So verringern Sie die Möglichkeit, einen Margin Call zu erhalten

Es gibt einige sinnvolle Schritte, die Sie beim Handel unternehmen können, um die Möglichkeit einer Margin Call zu verringern.

Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über ein ausreichendes Eigenkapital verfügt, das als Sicherheitspuffer dient, falls sich die Märkte gegen Sie bewegen

Diversifizieren

Traden Sie mit verschiedenen Anlagetypen, um Ihr Risiko zu verteilen

Verfolgen

Behalten Sie die Marktkurse entweder manuell oder mit Tools im Blick, die auf unserer Plattform zur Verfügung stehen, wie Kursalarme und Watchlists

Risiko managen

Nutzen Sie Stop-Losses2 und Take-Profits für Ihre Positionen, um Ihr Exposure unter Kontrolle zu halten

So vermeiden Sie eine Margin-Glattstellung

Sobald Sie einen Margin Call erhalten haben, können Sie diese Maßnahmen ergreifen, um Ihre Marge auf 100 % des von uns geforderten Betrags zu erhöhen.

Fügen Sie Ihrem Konto etwas Geld hinzu

Stornieren Sie alle ausstehenden Bestellungen

Schließen Sie einige oder alle Ihrer offenen Trades

 

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1Kommunikation rund um Margin Calls. Bitte beachten Sie, dass wir uns zwar bemühen, Sie zu erreichen, wenn Sie einen Margin-Call haben, dass es jedoch in Ihrer Verantwortung liegt, dafür zu sorgen, dass jederzeit genügend Geld auf Ihrem Konto vorhanden ist, um Ihre Margin-Anforderung zu decken. Wir werden versuchen, Sie per Telefon, E-Mail oder Textnachricht zu kontaktieren. Die Märkte können sich sehr schnell bewegen, was bedeuten kann, dass wir nicht in der Lage sind, Sie zu kontaktieren, bevor Ihre Positionen geschlossen werden. Wenn Ihr Eigenkapital beispielsweise in weniger als fünf Sekunden von einer Margin über 100 % auf unter 50 % fällt, können wir Sie nicht kontaktieren und Ihre Positionen laufen Gefahr, geschlossen zu werden.

2Bitte beachten Sie, dass grundlegende Stop-Losses nicht garantiert sind und es zu Slippage kommen kann. Sie haben die Möglichkeit, garantierte Stopps festzulegen, um Ihre Verluste absolut zu begrenzen. Diese sind jedoch mit Kosten verbunden, wenn sie ausgelöst werden. Diese Gebühren können Sie auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren einsehen.

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