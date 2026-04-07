Beispiel für einen Margin Call

Das Szenario

Nehmen wir an, Sie haben 3.500 $ auf Ihrem Konto und möchten eine Long-Position bei Unternehmen A mit einer Marge von 1:2 eingehen.

Eine Aktie des Unternehmens A wird zu einem Kurs von 100 $ gehandelt und Sie möchten 50 CFDs kaufen.

Das entspricht einem Aktienwert von 5.000 US-Dollar. Bei einer Marge von 1:2 müssten Sie also 50 % oder 2.500 US-Dollar einzahlen.

Den Rest des Geldes stellt Ihnen Ihr Broker zur Verfügung.

Es sind noch 1.000 $ auf Ihrem Konto verfügbar.

Wie würde das Verfahren des Margin-Calls funktionieren?

Der Kurs von Unternehmen A fällt auf 50 $, wodurch der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.500 $ reduziert wird (50 Aktien x 50 $). Dieser Kursrückgang wirkt sich direkt auf das Eigenkapital Ihres Kontos aus, das nach der folgenden Formel berechnet wird:

Eigenkapital = Anfangssaldo + nicht realisierter Gewinn/Verlust = 3.500 $ + (-2.500 $) = 1.000 $

Sinkt der Wert Ihrer CFD-Position, wird auch die erforderliche Margin – das zur Erhaltung Ihrer Position benötigte Kapital – auf der Grundlage des aktuellen Kurses angepasst. In diesem Fall verändert sie sich auf 1.250 $. Um zu bestimmen, ob ein Margin-Call ausgelöst werden sollte, berechnen wir Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (Eigenkapital / erforderliche Margin) x 100

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (1.000 $ / 1.250 $) × 100 = 80 %

Das bedeutet, dass Sie Ihren ersten Margin-Call erhalten werden, da Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis unter 100 % der erforderlichen Margin von 1.250 $ liegt.

Angenommen, der Aktienkurs von Unternehmen A fällt noch weiter auf 45 $, womit der Gesamtwert Ihrer Position auf 2.250 $ (50 Kontrakte × 45 $) sinkt.

Ihr Eigenkapital wird jetzt wie folgt berechnet:

Eigenkapital = Anfangssaldo + nicht realisierter Gewinn oder Verlust = 3.500 $ + (-2.750 $) = 750 $

Die Margin-Anforderung wurde aufgrund des neuen Positionswerts angepasst auf 1.125 $.

Ihr Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (750 $ / 1.125 $) × 100 = 66,67 %

Da dieser Wert unterhalb unseres Grenzwerts für den zweiten Margin-Call von 75 % liegt, erhalten Sie eine Margin-Call-Benachrichtigung.

Wenn der Wert Ihrer Position unter 1.950 $ fällt, ist Ihr Eigenkapital unter 50 % der erforderlichen Margin gefallen (unter das Eigenkapitalniveau von 450 $).

Zu diesem Zeitpunkt wird der Kurs des Derivats bei 39 $ liegen. Die Margin wird dann auf 975 $ sinken, der nicht realisierte Verlust wird sich auf -3.050 $ erhöhen, und Ihr verbleibendes Eigenkapital würde 450 $ betragen.

Das Eigenkapital-Margin-Verhältnis wird dann wie folgt berechnet:

Eigenkapital-Margin-Verhältnis = (450 $ / 975 $) × 100 = 46,15 %

Da Ihr Eigenkapital unter die erforderliche Margin gesunken ist, wird unser Margin-Close-Out-Prozess beginnen und Ihre Positionen werden automatisch geschlossen.

Das oben aufgeführte Beispiel berücksichtigt nicht die Schwankungen der Wechselkurse von Forex (FX). Es geht davon aus, dass der gehandelte Vermögenswert in derselben Währung wie das Benutzerkonto denominiert ist. Wenn der Vermögenswert in einer anderen Währung notiert, können sich Veränderungen des FX-Wechselkurses auf die Margin-Anforderungen, nicht realisierte Gewinne/Verluste und das gesamte Eigenkapitalniveau auswirken.