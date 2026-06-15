Die meistgehandelten Indizes

StartseiteMärkteIndizesDie meistgehandelten Indizes
An den Finanzmärkten bezeichnet ein „Index“ einen Indikator für die gesamte Wertänderung einiger oder aller Wertpapiere, die in einem bestimmten Markt notiert sind. Diese Wertpapiere, die auch Aktien oder andere Finanzinstrumente beinhalten können, werden typischerweise nach bestimmten Kriterien in Gruppen zusammengefasst, beispielsweise nach dem Wirtschaftssektor oder dem geografischen Standort. Der Index verfolgt die Gesamtveränderungen der Kurse dieser Wertpapiere und ermöglicht somit eine Momentaufnahme der allgemeinen Gesundheit des Marktes oder sogar des Sektors.
Es gibt weltweit eine Vielzahl von Indizes, die verschiedene Gruppen von Vermögenswerten verfolgen. Der US 500Germany 40 sind Beispiele der wichtigsten Börsenindizes. Der Umfang von Indizes geht jedoch weit über Aktien hinaus und umfasst eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Anleihen, Immobilien und die Marktvolatilität. Indizes können anhand verschiedener Kriterien kategorisiert werden, von der geografischen Lage bis hin zur Marktkapitalisierung der einzelnen Bestandteile oder dem spezifischen Sektor der von ihnen repräsentierten Marktaktivitäten.
Die Faktoren, die die Index-Kurse beeinflussen, reichen von Wirtschaftsmeldungen bis zu den Gewinnen und Bekanntmachungen von Unternehmen, geopolitischen Entwicklungen, Währungsschwankungen, Veränderungen der Rohstoffpreise, der Anlegerstimmung oder Anpassungen in der Zusammenstellung der Indizes selbst. Regulatorische Veränderungen und Marktspekulation können ebenfalls eine wesentliche Rolle für die Entwicklung von Indizes spielen.
Das Traden auf einen Index besteht darin, eine Position auf die aufwärts oder abwärts gerichteten Kursbewegungen eines Marktes wie den US Tech 100 oder den UK 100 einzugehen. Dies kann mit einem Finanzderivat wie einem CFD realisiert werden.
CFDs geben Ihnen die Möglichkeit, auf einen Index-Kurs mit Hebelwirkung zu traden, was bedeutet, dass Sie eine potenziell große Position für eine vergleichsweise geringe Einlage eingehen können. Demnach kann die Hebelwirkung große, schnelle Verluste und Gewinne verursachen, weshalb es wichtig ist, ihre Komplexität und Risiken vor dem Trading zu verstehen. Werfen Sie einen Blick auf unseren CFD-Trading-Leitfaden, um zu beginnen.
Diese Methode des Index-Tradings kann Ihnen ein ausgedehntes Markt-Exposure ermöglichen, ohne dass Sie direkt einzelne Unternehmensaktien, Rohstoffe oder Währungen halten müssen. Sie kann Ihnen ebenfalls dabei helfen, Ihre Marktaktivität zu diversifizieren und Ihre Risiken effizienter zu managen. Doch wie bei allen Arten des Tradings stellt auch das Index-Trading ein Risiko für Ihr Kapital dar.