Die meistgehandelten Indizes

Was bedeutet es, auf einen Index zu traden?

Das Traden auf einen Index besteht darin, eine Position auf die aufwärts oder abwärts gerichteten Kursbewegungen eines Marktes wie den US Tech 100 oder den UK 100 einzugehen. Dies kann mit einem Finanzderivat wie einem CFD realisiert werden.

CFDs geben Ihnen die Möglichkeit, auf einen Index-Kurs mit Hebelwirkung zu traden, was bedeutet, dass Sie eine potenziell große Position für eine vergleichsweise geringe Einlage eingehen können. Demnach kann die Hebelwirkung große, schnelle Verluste und Gewinne verursachen, weshalb es wichtig ist, ihre Komplexität und Risiken vor dem Trading zu verstehen. Werfen Sie einen Blick auf unseren CFD-Trading-Leitfaden, um zu beginnen.

Diese Methode des Index-Tradings kann Ihnen ein ausgedehntes Markt-Exposure ermöglichen, ohne dass Sie direkt einzelne Unternehmensaktien, Rohstoffe oder Währungen halten müssen. Sie kann Ihnen ebenfalls dabei helfen, Ihre Marktaktivität zu diversifizieren und Ihre Risiken effizienter zu managen. Doch wie bei allen Arten des Tradings stellt auch das Index-Trading ein Risiko für Ihr Kapital dar.