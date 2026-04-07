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FAQs

Was ist das Affiliate-Partnerschaftsprogramm von Capital.com?

Mit dem Affiliate-Partnerschaftsprogramm von Capital.com können Sie wettbewerbsfähige, personalisierte Provisionen verdienen, indem Sie unsere Plattform bei potenziellen Tradern bewerben.

Welche Provisionssätze kann ich erhalten?

Die Einzelheiten der Provisionsstruktur wird Ihnen Ihr persönlicher Affiliate-Manager mitteilen, sobald Sie sich für das Programm anmelden.

Wie häufig wird die Provision ausgezahlt?

Alle von Ihnen verdienten Provisionen werden auf monatlicher Basis ausgezahlt, vorausgesetzt, Sie bringen Traffic. Alle getätigten Zahlungen unterliegen der Vereinbarung, die Sie während des Onboarding-Prozesses unterzeichnen. Affiliates, die sich nicht daran halten, werden nicht bezahlt.

Wie kann ich meine Provision auszahlen lassen?

Sie können Ihre Provision per Banküberweisung auszahlen lassen.

Welche Dokumente benötigen Sie, damit ich als Affiliate zugelassen werde?

Die von uns benötigten Dokumente sind abhängig von den Ländern, in denen Sie für Capital.com werben, sowie davon, ob Sie ein einzelner Affiliate sind oder im Namen eines Unternehmens arbeiten. Ihr persönlicher Affiliate-Manager wird Ihnen weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald Sie durch den Onboarding-Prozess geführt werden.

Gibt es Länder, in denen ich Capital.com nicht bewerben kann?

Dies hängt von dem Unternehmen ab, mit dem der Affiliate-Partner die Vereinbarung unterzeichnet hat. Bitte kontaktieren Sie uns unter affiliates@capital.com, um die vollständige Liste zu erhalten.

Rechtliche Dokumente:

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