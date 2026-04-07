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Verdienen Sie wettbewerbsfähige, personalisierte Provisionen – ohne Grenzen.
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Chatten Sie mit Ihrem persönlichen Affiliate-Manager über die von Ihnen bevorzugte Plattform – von Live-Chat über E-Mail bis hin zu WhatsApp – in 7+ Sprachen Ihrer Wahl.
Nutzen Sie unsere individuellen Marketingmaterialien, um mit Kunden in Kontakt zu treten, ohne selbst Materialien erstellen zu müssen.
Mit dem Affiliate-Partnerschaftsprogramm von Capital.com können Sie wettbewerbsfähige, personalisierte Provisionen verdienen, indem Sie unsere Plattform bei potenziellen Tradern bewerben.
Die Einzelheiten der Provisionsstruktur wird Ihnen Ihr persönlicher Affiliate-Manager mitteilen, sobald Sie sich für das Programm anmelden.
Alle von Ihnen verdienten Provisionen werden auf monatlicher Basis ausgezahlt, vorausgesetzt, Sie bringen Traffic. Alle getätigten Zahlungen unterliegen der Vereinbarung, die Sie während des Onboarding-Prozesses unterzeichnen. Affiliates, die sich nicht daran halten, werden nicht bezahlt.
Sie können Ihre Provision per Banküberweisung auszahlen lassen.
Die von uns benötigten Dokumente sind abhängig von den Ländern, in denen Sie für Capital.com werben, sowie davon, ob Sie ein einzelner Affiliate sind oder im Namen eines Unternehmens arbeiten. Ihr persönlicher Affiliate-Manager wird Ihnen weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald Sie durch den Onboarding-Prozess geführt werden.
Dies hängt von dem Unternehmen ab, mit dem der Affiliate-Partner die Vereinbarung unterzeichnet hat. Bitte kontaktieren Sie uns unter affiliates@capital.com, um die vollständige Liste zu erhalten.