Leitfaden zu den Top-Währungsverlierern

Wie kann ich Forex traden?

Haben Sie jemals Geld auf einer Auslandsreise umgetauscht? Falls ja, dann haben Sie technisch betrachtet bereits Forex gehandelt!

Wenn Sie allerdings Forex im spekulativen Sinne traden möchten – also mit dem Ziel, aus den Wechselkursschwankungen einen Gewinn zu erzielen – stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Zunächst sollten Sie berücksichtigen, dass sich Forex-Kurse schnell und unvorhersehbar bewegen können, was zu unerwarteten Verlusten und Gewinnen führen kann. Ebenso sind die von Tradern verwendeten Finanzprodukte, um eine Position auf Forex einzugehen, kompliziert und erfordern ein solides Verständnis. Bitte führen Sie Ihre eigenen gründlichen Recherchen durch, bevor Sie Ihr Kapital riskieren.

Private Trader nutzen in der Regel Derivate wie Differenzkontrakte (CFD), börsengehandelte Fonds (ETF), Terminkontrakte oder Optionen, um Forex zu traden. Sie recherchieren diese Produkte sowie Trading-Anbieter und eröffnen ein Konto bei dem Anbieter, der ihrer Meinung nach ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Schauen Sie sich unseren Forex-Trading-Leitfaden an, um zu erfahren, wie dies funktioniert.

Was sind die Basis- und Kurswährungen beim Forex?

Die erste in einem Forex-Paar aufgeführte Währung wird als Basiswährung bezeichnet. Zum Beispiel ist in dem Währungspaar EUR/USD der EUR (der Euro) die Basiswährung.

Die Kurswährung ist die zweite Währung, die in dem Paar aufgeführt ist. In unserem Beispiel ist der US-Dollar (USD) die Kurswährung.

Der Wechselkurs zeigt, wie viel von der Kurswährung benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.

Wenn EUR/USD also bei 1,20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass 1 Euro einem Betrag von 1,20 US-Dollar entspricht.

Welche Arten von Forex gibt es?

Sie können Forex-Paare generell einer von drei Hauptgruppen zuordnen: Hauptpaare, Nebenpaare oder exotische Paare.

Die Hauptpaare sind die meistgehandelten, hochliquiden Währungen, die in Verbindung mit dem US-Dollar stehen.EUR/USD (Euro/US-Dollar), USD/CAD (US-Dollar/Kanadischer Dollar oder „Loonie“) und GBP/USD (Britisches Pfund/US-Dollar, oft „Cable“ genannt) sind einige bekannte Beispiele.

Die Nebenpaare oder „Währungskreuze“ enthalten den US-Dollar nicht. Dennoch werden viele von ihnen weiterhin umfassend gehandelt, zum Beispiel NOK/SEK (Norwegische Krone/Schwedische Krone) oder EUR/GBP (Euro/Britisches Pfund).

Exotische Paare enthalten in der Regel eine Hauptwährung und eine Währung aus einem Schwellenland – zum Beispiel USD/SGD (US-Dollar/Singapur-Dollar) oder EUR/TRY (Euro/Türkische Lira). Diese können im Vergleich zu den Hauptpaaren und Währungskreuzen weniger liquide und volatiler sein, weshalb man sie in der Regel nur in den Portfolios erfahrener Trader findet.

Warum Capital.com zum Traden von Forex verwenden?

Wenn Sie Capital.com zum Traden von Forex nutzen, erhalten Sie Zugang zu mehr als 120 Hauptwährungspaaren, Nebenwährungspaaren und exotischen Währungspaaren, die Sie traden können. Sie werden in der Lage sein, Forex-Kursbewegungen auf unseren schnellen, übersichtlichen Charts zu analysieren, Ihr Risiko mit einer Vielzahl von Tools zu verwalten und Kurswarnungen einzurichten, damit Sie über die Forex-Bewegungen informiert bleiben.

Bei uns können Sie Forex mit CFDs traden, was bedeutet, dass Sie mit einem Hebel traden – dies ermöglicht es Ihnen, eine Position für eine vergleichsweise geringe Einlage oder Margin einzugehen.

Der Hebel führt jedoch zum Potenzial großer, schneller Verluste, aber auch Gewinne. Deshalb ist es ratsam, dass Sie sich mit unseren Produkten vertraut machen, bevor Sie sich für das Traden entscheiden.