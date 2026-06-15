Ein Leitfaden für die meistgehandelten Währungen

Was ist Forex-Trading?

Der Begriff „Forex“ steht als Kurzform für den Fremdwährungsmarkt.Das Forex-Trading bezieht sich auf das Kaufen und Verkaufen von internationalen Währungen, mit der Absicht, einen Gewinn aus den Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen zu erzielen. Dies kann über Finanzderivate wie gehebelte CFDs erfolgen. Das Trading mit Hebel ist riskant.

Was ist der Forex-Markt?

Der Forex-Markt ist ein dezentralisierter globaler Markt für das Trading von Währungen. Es handelt sich hierbei um den größten und liquidesten Finanzmarkt der Welt, mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 7 Billionen $ im Jahr 2024. Auf dem Forex-Markt werden Währungen als Paare gehandelt, wobei einige der am meistgehandelten Paare EUR/USD, USD/JPY und GBP/USD sind. Die Teilnehmer am Forex-Markt reichen von Institutionen wie Zentralbanken und Hedge-Fonds bis hin zu privaten Tradern, wobei der Markt 24 Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist.

Wer handelt Forex?

Der Forex-Markt wird hauptsächlich durch fünf große Akteure bestimmt: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan und UBS. Ihre vorherrschende Stellung spiegelt ihre entscheidende Funktion bei der Bestimmung von Trends und Liquidität auf dem Forex-Markt wider. Jedoch gibt es auch viele individuelle private Trader auf der gesamten Welt, die am Forex-Markt teilnehmen.

Was sind die Vor- und Nachteile des Tradings von Forex?

Das Forex-Trading ermöglicht Tradern den Zugang zu einem hochliquiden Markt, der durch Hebel und Marktvolatilität das Potenzial für erhebliche Gewinne bietet. Diese Volatilität kann jedoch auch zu deutlichen Verlusten führen, wobei die Nutzung eines Hebels sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert. Dadurch kann dies sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger zu einem hochriskanten Unterfangen werden.

Kann ich mit 100 $ Forex traden?

Ja, Sie können mit 100 $ das Forex-Trading beginnen. Bei Capital.com beläuft sich die Mindesteinzahlung sogar auf nur 20 $.