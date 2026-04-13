Handeln Euro / US Dollar CFD
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der USA und in einigen anderen Ländern als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Eingeführt im Jahr 1785, war der US-Dollar ursprünglich an den Silberpreis gebunden und später an den Goldstandard gekoppelt. Die Währung unterteilt sich in Dollar und Cent, wobei 1 US-Dollar 100 Cents entspricht. Mit der Einführung des Euro hat der US-Dollar seit 1999 einen starken Wettbewerber, und der Wechselkurs zwischen den Währungen beeinflusst auch die Preise für Heizöl und Benzin. Der Dollarkurs (EUR-USD) wird täglich an den Devisenmärkten ermittelt.