Ein Leitfaden für die meistgehandelten Rohstoffe

Was ist der meistgehandelte Rohstoff der Welt?

Der weltweit meistgehandelte Rohstoff ist Rohöl, das für seine zentrale Rolle auf den globalen Energiemärkten bekannt ist. Das hohe Handelsvolumen des Rohstoffs wird durch seine entscheidende Bedeutung für die Energieversorgung der Industrie, des Transports und der Stromerzeugung angetrieben. Dadurch reagiert der Rohölpreis sehr empfindlich auf geopolitische Ereignisse, Lieferkettenunterbrechungen und Veränderungen in der Energiepolitik. Trader und Analysten verfolgen die Rohölpreise aufmerksam, da sich diese erheblich auf die Wirtschaftssektoren weltweit auswirken können.

Mit der Verwendung von CFDs können Sie sowohl auf die Preise von US-Rohöl (auch bekannt als „West Texas Intermediate“) als auch auf die Preise von Brent-Rohöl (in der Nordsee gebohrt) mit Capital.com traden. Als Derivat ermöglichen Ihnen CFDs die Spekulation darauf, ob der Ölpreis Ihrer Meinung nach steigen oder fallen wird – dabei müssen Sie jedoch niemals physische Fässer mit Öl kaufen oder verkaufen.

Dies kann CFDs zu einem nützlichen Tool machen, um Ihr Portfolio mit Öl zu ergänzen. CFDs bieten Ihnen außerdem den Zugang zu einem Hebel, was bedeutet, dass Sie eine Position eingehen können, die viel größer ist als Ihre ursprüngliche Einlage (oder „Margin“). Dies kann zu großen, schnellen Verlusten und Gewinnen führen, weshalb es wichtig ist, diese komplexen, hochriskanten Produkte zu verstehen, bevor Sie traden. Warum nicht mit unserem CFD-Trading-Leitfaden beginnen?

Was sind die wertvollsten Rohstoffe?

Zwar ändern sich die Preise im Sekundentakt, aber zu den wertvollsten Rohstoffen gehören typischerweise Rohöl, Gold und Erdgas. Jeder der Rohstoffe wird aufgrund seiner wichtigen Rolle in der Weltwirtschaft wertgeschätzt.

Rohöl ist entscheidend für die Bereiche Energie und Transport, wobei sich der Ölpreis auf den Automobil- und den Technologiesektor sowie auf zahlreiche weitere Branchen auswirkt.

Gold wird als sogenannter „sicherer Hafen“ angesehen und tendiert dazu, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu steigen – was jedoch nicht heißt, dass sein Preis unverwundbar gegenüber Abverkäufen ist.

Erdgas wird zunehmend wichtiger für die Erzeugung von Strom und Wärme, wobei die Nachfrage weltweit steigt. Diese Rohstoffe werden auf den Finanzmärkten aufmerksam beobachtet, da Schwankungen globale Wirtschaftstrends und Trading-Strategien beeinflussen können.

Was sind die besten Rohstoffe zum Traden?

Die besten Rohstoffe zum Traden variieren in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren.

Falls Sie auf der Suche nach den unter Tradern beliebtesten Rohstoffen sind, finden Sie die meistgehandelten Rohstoffe in der oben stehenden Tabelle.

Falls Sie hingegen an Volatilität interessiert sind, schauen Sie sich unsere volatilsten Rohstoffe oder unsere Top-Rohstoffgewinner und Top-Rohstoffverlierer an.

Wenn Sie sich letztlich Gedanken darüber machen, was der beste Rohstoff zum Traden ist, sollten Sie einen Blick darauf werfen, was die Marktpreise beeinflusst und was in der Welt geschieht.

Allgemein tendieren zum Beispiel die Crude-Rohölpreise dazu, sehr volatil zu sein. Die Preise des Rohstoffs reagieren auf geopolitische Spannungen, die zu einem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage führen können.

Andererseits wird Gold als Wertspeicher in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten angesehen und kann sich in umgekehrter Richtung zu Öl verhalten.

Wenn Sie sich also für den besten Rohstoff zum Traden entscheiden, bedenken Sie Ihre Ziele und Strategie – und vergewissern Sie sich immer, dass Sie den Markt gründlich recherchieren.