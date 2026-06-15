Die heutigen größten Krypto-Verlierer

Was ist der Unterschied zwischen dem Investieren und dem Traden mit Kryptowährungen?

Das Investieren in Kryptowährungen umfasst das Kaufen und Halten digitaler Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum, mit der Hoffnung auf beachtliche Gewinne im Laufe der Zeit.Das Traden von Kryptowährungen mit Derivaten konzentriert sich auf das Kaufen und Verkaufen über einen kürzeren Zeitraum, mit dem Ziel, von Kursbewegungen in dieser kürzeren Zeit zu profitieren.

Auf Capital.com können Sie long oder short auf Vermögenswerte wie Kryptowährungen gehen, indem Sie Differenzkontrakte nutzen, die auch als CFDs bekannt sind. Ein CFD ist eine Art von Finanzderivat, das Ihnen das Spekulieren auf verschiedene Finanzmärkte ermöglicht. Anstatt die Vermögenswerte direkt zu kaufen, spekulieren Sie auf den Anstieg oder den Fall des Kurses, in der Regel über einen kurzen Zeitraum.

Long zu gehen bedeutet, einen CFD auf einen Kryptomarkt wie ETH/USD zu kaufen, mit dem Ziel, von einem Anstieg des Kurses des zugrundeliegenden Vermögenswerts zu profitieren. Umgekehrt beinhaltet short gehen den Verkauf eines CFD, um zu versuchen, von einem Rückgang des Kurses des Vermögenswertes zu profitieren.