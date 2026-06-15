Die heutzutage volatilsten Krypto-Paare

StartseiteMärkteKryptowährungenDie heutzutage volatilsten Krypto-Paare
Beginnen Sie mit der Auswahl einer zuverlässigen Handelsplattform wie Capital.com, um Kryptowährungen zu traden. Sobald Sie verifiziert sind und Guthaben eingezahlt haben, können Sie die auf unserer Plattform angebotenen Kryptowährungsmärkte durchsuchen. Zu diesen gehören mitunter Bitcoin (verfügbar über unseren CFD-Markt BTC/USD) und Ethereum (ETH/USD). Legen Sie anschließend Ihre Trade-Größe fest und wenden Sie Tools für das Risikomanagement wie Stop-Loss-Orders* und Take-Profit-Orders an. Eröffnen Sie Ihre CFD-Position long oder short und beobachten Sie diese im Einklang mit fundamentalen oder technischen Treibern. Sobald Sie schließlich einen Ausstiegspunkt ermittelt haben, schließen Sie Ihre Position.
*Nicht alle Stop-Losses sind garantiert.
Kryptowährungen sind aus mehreren Gründen hochvolatil. Einerseits ist der Kryptomarkt noch relativ jung und im Vergleich zu traditionellen Märkten weniger liquide, was zu größeren potenziellen Kursschwankungen führt. Andererseits können regulatorische Neuigkeiten, technologische Veränderungen und die Marktstimmung zu plötzlichen Verschiebungen der Nachfrage führen. Außerdem kann der spekulative Charakter des Krypto-Tradings Trader anziehen, die auf schnelle Gewinne aus sind, was Kursbewegungen noch verstärkt. Diese Kombination von Faktoren resultiert in einer erheblichen Volatilität der Kryptowährungskurse.
Ja, das Traden von Kryptowährungen wird allgemein als riskanter angesehen als das Traden von Aktien. Zwar können beide Anlageklassen volatil sein, aber bei Kryptowährungen kommt es häufig zu größeren Kursschwankungen in kürzeren Zeitabständen. Zudem ist der Kryptomarkt weniger reguliert, weshalb er anfälliger für Betrug und Marktmanipulation ist. Diese Faktoren können dazu beitragen, dass Kryptowährungen ein höheres Risikoprofil aufweisen als traditionelle Aktien.
Obwohl Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für ihre Volatilität bekannt sind, unterliegen andere Kryptowährungen oft sogar noch stärkeren Kursschwankungen. Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und andere weniger bekannte Token können aufgrund einer geringeren Marktliquidität, spekulativem Trading und plötzlichen Veränderungen der Anlegerstimmung eine extreme Volatilität aufweisen. Es ist unerlässlich, vor dem Traden von Kryptowährungen gründliche Recherchen durchzuführen und die Risiken zu verstehen.