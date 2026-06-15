Die heutzutage volatilsten Krypto-Paare

Wie kann man mit Kryptowährungen handeln?

Beginnen Sie mit der Auswahl einer zuverlässigen Handelsplattform wie Capital.com, um Kryptowährungen zu traden. Sobald Sie verifiziert sind und Guthaben eingezahlt haben, können Sie die auf unserer Plattform angebotenen Kryptowährungsmärkte durchsuchen. Zu diesen gehören mitunter Bitcoin (verfügbar über unseren CFD-Markt BTC/USD) und Ethereum (ETH/USD). Legen Sie anschließend Ihre Trade-Größe fest und wenden Sie Tools für das Risikomanagement wie Stop-Loss-Orders* und Take-Profit-Orders an. Eröffnen Sie Ihre CFD-Position long oder short und beobachten Sie diese im Einklang mit fundamentalen oder technischen Treibern. Sobald Sie schließlich einen Ausstiegspunkt ermittelt haben, schließen Sie Ihre Position.

*Nicht alle Stop-Losses sind garantiert.