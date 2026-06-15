Die heutzutage meistgehandelten Krypto-Paare

StartseiteMärkteKryptowährungenDie heutzutage meistgehandelten Krypto-Paare
In der Welt der digitalen Währungen gibt es keinen Unterschied. „Krypto“ ist einfach eine verkürzte Variante des Worts „Kryptowährung“. Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die durch den Einsatz von Kryptografie sicherstellen, dass Transaktionen anonym und sicher sind.
Mit Stand von 2024 wird berichtet, dass mehr als 20.000 Kryptowährungen existieren – jedoch werden nicht alle aktiv gehandelt oder verwendet. Viele von ihnen sind „tote“ Kryptowährungen, die fehlgeschlagen sind und aufgegeben wurden. Die Anzahl der aktiven Kryptowährungen variiert, wobei Schätzungen davon ausgehen, dass heutzutage zehntausende Kryptowährungen aktiv gehandelt werden.
Bitcoin (BTC) ist die beliebteste und bekannteste Kryptowährung der Welt. Hierbei handelte es sich um die erste erschaffene Kryptowährung, die auch heute noch die wertvollste nach Marktkapitalisierung ist. Die Rolle von Bitcoin als Vorreiter und dessen etablierter Ruf haben dazu geführt, dass die Kryptowährung zum Maßstab für den gesamten Kryptomarkt geworden ist.
Bitcoin (BTC) ist die meistgehandelte Kryptowährung mit dem höchsten Handelsvolumen an den globalen Kryptobörsen. Seine Marktdominanz und Liquidität machen ihn zum Favoriten unter den Krypto-Tradern auf der gesamten Welt. Neben Bitcoin gilt auch Ethereum (ETH) als die meistgehandelte Kryptowährung.
Der Begriff „Ethereum“ wird häufig sowohl für die Bezeichnung des Netzwerks als auch für die Kryptowährung verwendet. Ethereum ist eine Blockchain und dezentralisierte Plattform, mit der jeder auf der Blockchain basierende Anwendungen erstellen kann. Ether (ETH) ist die native Kryptowährung der Ethereum-Plattform. Ether ist äußerst beliebt und die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Diese wird weitgehend für Transaktionen und die Entwicklung von Anwendungen auf dem Ethereum-Netzwerk verwendet.