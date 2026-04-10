Handeln Air Liquide - AIfr CFD

Über L'Air Liqud Soct Ae pr l'Edeetl'EndsPsGe

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (Air Liquide) ist ein in Frankreich ansässiger Unternehmen, das in der Bereitstellung von Gasen, Technologien und Dienstleistungen für Industrie und Gesundheitswesen tätig ist, mit einer Präsenz in über 80 Ländern. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Gas & Dienstleistungen, Engineering & Bau und Globale Märkte & Technologien. Die Aktivität von Gas & Dienstleistungen gliedert sich in vier geografische Regionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik und Nahost & Afrika). Das Gas- und Dienstleistungen-Segment umfasst vier Geschäftsbereiche, einschließlich Großindustrie, Industriehändler, Gesundheitswesen und Elektronik. Das Segment Engineering & Bau entwirft, entwickelt und baut Industriegas-Produktionsanlagen für das Unternehmen und Dritte. Es entwirft und fertigt auch Anlagen in den traditionellen, erneuerbaren und alternativen Energiesektoren. Das Segment Globale Märkte & Technologien umfasst fortschrittliche Business & Technologien (aB&T) und Air Liquide Maritime. Das Unternehmen betreibt über Skagerak Naturgass AS und Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha.

Der aktuelle realtimekurs der Air Liquide Aktie beträgt 188.1 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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