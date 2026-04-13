Handeln Corning - GLW CFD

Über Corning Incorporated

CORNING INCORPORATED beschäftigt sich mit der Herstellung von Spezialglas und Keramik. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Display-Technologien, das Glassubstrate fertigt; Optische Kommunikation, das optische Lösungen bereitstellt; Umwelttechnologien, das keramische Substrate und Filterprodukte herstellt; Spezialmaterialien, das Produkte herstellt, die mehr als 150 Materialrezepturen für Glas, Glaskeramik und Fluoridkristalle liefern und das Life-Sciences-Segment, das wissenschaftliche Laborprodukte entwickelt, herstellt und liefert.

Das Segment Display-Technologien entwickelt, fertigt und liefert Glassubstrate mithilfe eines Plasmaschmelzverfahrens. Es produziert und verarbeitet Produkte an rund 90 Standorten in rund 20 Ländern. Corning bietet seine Produkte unter den Marken Corning, Celcor, ClearCurve, DuraTrap, Eagle XG, Epic, Gorilla, HPFS, Pyrex, Steuben, Falcon, SMF-28e und Willow an.

Der aktuelle realtimekurs der Corning Aktie beträgt 175.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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