Handeln Invesco Global Clean Energy ETF - PBD CFD

Über Invesco Global Clean Energy ETF

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs"), die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index repräsentieren. Der zugrundeliegende Index besteht in erster Linie aus Unternehmen, deren Technologien sich auf die Erzeugung und Nutzung sauberer Energie, die Erhaltung und Effizienz sowie die Förderung erneuerbarer Energien im Allgemeinen konzentrieren, wie vom Indexanbieter festgelegt. Dieser ETF bietet ein Engagement in den globalen Index für saubere Energie, wobei sowohl US-amerikanische als auch internationale Aktien in das zugrunde liegende Portfolio aufgenommen werden. PBD ist auch über verschiedene Arten von sauberer Energie - wie Wind-, Solar- und Wasserkraft - diversifiziert, was ihn zu einer interessanten Option für diejenigen macht, die auf einen Boom der sauberen Energie setzen wollen, aber nicht bereit sind, eine konzentrierte Wette auf einen bestimmten Teilsektor einzugehen.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco Global Clean Energy ETF Aktie beträgt 19.53 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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