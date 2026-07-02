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Über Western Digital Corp

WESTERN DIGITAL CORPORATION ist Entwickler, Hersteller und Anbieter von Datenträgern und Lösungen, die die Bedürfnisse der IT-Branche erfüllen, ebenso wie von Infrastruktur für die Verbreitung von Daten in nahezu jeder Branche.

Das Angebot des Unternehmens bezieht sich auf drei Kategorien: Rechenzentrumgeräte und -lösungen (Festplatten (HDDs) mit Kapazität und Leistung der Enterprise-Klasse, Solid-State-Laufwerke (SSDs) der Enterprise-Klasse, Rechenzentrum-Software- und Systemlösungen; Client-Geräte (Festplatten für mobile Geräte, Desktop, Gaming und digitales Video, Client-SSDs, eingebettete Produkte und Wafer) und Client-Lösungen (Wechseldatenträger, Festplatteninhaltslösungen und Flash-Inhaltslösungen).

Das Unternehmen entwickelt und produziert einen Teil der Aufnahmeköpfe und magnetischen Medien, die in seinen Festplatte-Produkten verwendet werden.

Der aktuelle realtimekurs der Western Digital Corp Aktie beträgt 560.97 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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