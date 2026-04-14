Handeln Akso Health Group - AHG CFD

Über Akso Health Group - ADR

HEXINDAI INC. ist ein Unternehmen für Konsumentenkredite. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Kreditnehmern eine Reihe von Produkten anzubieten, die auf Kundensegmentierungsdaten basieren und auf die spezifischen Bedürfnisse der aufstrebenden Mittelschicht in China zugeschnitten sind. Das Unternehmen bietet auch fünf maßgeschneiderte Kreditprodukte wie Provident Fund Loans, Property-Owner Loans, Car-Owner Loans, Insurance-Holder Loans, und Premier Customer Loans. Das Unternehmen bietet Kreditnehmern und Investoren Produkte und Dienstleistungen an.

Der aktuelle realtimekurs der Akso Health Group Aktie beträgt 2.296 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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