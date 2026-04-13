Handeln iShares Trust - iShares Select Dividend ETF - DVY CFD

Über iShares Trust - iShares Select Dividend ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des Dow Jones U.S. Select Dividend Index nachzubilden, der sich aus relativ dividendenstarken US-Aktien zusammensetzt.

Dieser börsengehandelte Fonds ist eine von mehreren Optionen, die Anlegern zur Verfügung stehen, die ihr Aktienengagement auf dividendenstarke Aktien konzentrieren möchten.

Angesichts dieses Schwerpunkts kann der DVY als Kernkomponente eines langfristigen Portfolios nützlich sein, obwohl Anleger beachten sollten, dass es wahrscheinlich eine wesentliche Ausrichtung auf Value-Aktien und bestimmte Sektoren der US-Wirtschaft, wie z. B. Versorgungsunternehmen, gibt.

FVD, VYM und SDY sind nur einige der vielen ETFs, die sich auf dividendenstarke Unternehmen konzentrieren; Anlegern, die ein Engagement in dieser Ecke des US-Aktienmarktes suchen, stehen zahlreiche ETF-Optionen zur Auswahl.

Der aktuelle realtimekurs der iShares Trust - iShares Select Dividend ETF Aktie beträgt 151.92 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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