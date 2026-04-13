Handeln RS Group Plc - RS1 CFD

Über Electrocomponents plc

Electrocomponents Public Limited Company ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Dienstleister für Industrie- und Elektronikprodukte. Das Unternehmen bietet weltweit Omnichannel-Lösungen für Industriekunden und Lieferanten für die Entwicklung, den Bau oder die Wartung von Industrieanlagen und -anlagen an. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören EMEA, Amerika und Asien-Pazifik. Sein EMEA-Hub verwaltet die Märkte in Großbritannien und Irland; Frankreich; Italien; Iberia; Deutschland, Österreich und die Schweiz; und Rest von EMEA, das Benelux, Osteuropa, Skandinavien und Südafrika umfasst. Sein amerikanisches Drehkreuz ist in den Vereinigten Staaten (USA) tätig, mit kleineren Betrieben in Kanada, Mexiko und Chile. Sein asiatisch-pazifisches Drehkreuz in Australien und Neuseeland (ANZ), Greater China, Japan und Südostasien. Das Unternehmen ist unter verschiedenen Markennamen wie RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, India Electronics and Semiconductor Association (IESA), Synovos, Needlers und Liscombe tätig.

Der aktuelle realtimekurs der RS Group Plc Aktie beträgt 5.6942 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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