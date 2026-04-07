在本指南中，我們將探討 Heikin-Ashi 蠟燭圖是什麼，以及如何將其應用於交易策略中。

什麼是 Heikin-Ashi 蠟燭圖？

蠟燭圖是最古老的技術圖表工具之一，交易者可用以分析資產價格走勢。蠟燭圖是一種視覺化呈現價格波動並協助辨識模式的圖表，每根蠟燭代表一個交易週期。

平均 K 線圖 (Heikin-Ashi) 是一種特殊的蠟燭圖，其名稱源自日語，「heikin」或「heiken」意指平均，「ashi」則指柱狀。這類蠟燭圖與傳統日本蠟燭圖不同，因為它納入了上一個交易週期的部分數據，以顯示平均值隨時間的變化。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

Heikin-Ashi 的計算公式使用當前與前一交易週期的四個價格平均值：開市價、最高價、最低價及收市價。相對地，傳統蠟燭圖則直接以開市與收市價構成蠟燭實體，最高與最低價則用於影線繪製。因此，每根 Heikin-Ashi 蠟燭的起點乃基於上一根蠟燭的中間位置，而非其收市價。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

Heikin-Ashi 蠟燭圖中的開市價是基於前一根蠟燭的開市價和收市價的平均值。收市價是當前週期的開市價、最高價、最低價和收市價的平均值，而不僅僅是收市價。蠟燭影線上的高點是該交易週期內的開市價、盤中最高價或收市價中最高的數值。同樣，影線上的低點是該交易週期內的最低價、開市價或收市價中最低的數值。

透過這種方式，Heikin-Ashi 計算方法創造了更平滑的蠟燭圖表，使交易者更容易識別和跟隨價格趨勢。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

更平滑的圖表在分析波動性較大或市況震盪的資產價格時特別有用。