平均 K 線圖 (Heikin-Ashi) 交易策略：如何使用 Heikin-Ashi 蠟燭圖進行交易
在本指南中，我們將探討 Heikin-Ashi 蠟燭圖是什麼，以及如何將其應用於交易策略中。
什麼是 Heikin-Ashi 蠟燭圖？
蠟燭圖是最古老的技術圖表工具之一，交易者可用以分析資產價格走勢。蠟燭圖是一種視覺化呈現價格波動並協助辨識模式的圖表，每根蠟燭代表一個交易週期。
平均 K 線圖 (Heikin-Ashi) 是一種特殊的蠟燭圖，其名稱源自日語，「heikin」或「heiken」意指平均，「ashi」則指柱狀。這類蠟燭圖與傳統日本蠟燭圖不同，因為它納入了上一個交易週期的部分數據，以顯示平均值隨時間的變化。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
Heikin-Ashi 的計算公式使用當前與前一交易週期的四個價格平均值：開市價、最高價、最低價及收市價。相對地，傳統蠟燭圖則直接以開市與收市價構成蠟燭實體，最高與最低價則用於影線繪製。因此，每根 Heikin-Ashi 蠟燭的起點乃基於上一根蠟燭的中間位置，而非其收市價。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
Heikin-Ashi 蠟燭圖中的開市價是基於前一根蠟燭的開市價和收市價的平均值。收市價是當前週期的開市價、最高價、最低價和收市價的平均值，而不僅僅是收市價。蠟燭影線上的高點是該交易週期內的開市價、盤中最高價或收市價中最高的數值。同樣，影線上的低點是該交易週期內的最低價、開市價或收市價中最低的數值。
透過這種方式，Heikin-Ashi 計算方法創造了更平滑的蠟燭圖表，使交易者更容易識別和跟隨價格趨勢。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
更平滑的圖表在分析波動性較大或市況震盪的資產價格時特別有用。
誰發明了 Heikin-Ashi 蠟燭圖？
現在，我們已經解釋了 Heikin-Ashi 蠟燭圖，接下來，讓我們深入了解它的歷史。
Heikin-Ashi 蠟燭圖，有時也被拼寫為 Heiken-Ashi，是由日本米商本間宗久 (Munehisa Homma) 在 1700 年代開發的。本間宗久因其在識別價格趨勢方面的研究，被許多人認為是技術分析之父。
當時，大阪的稻米市場採用了一種早期的交易模式，類似於現代的期貨市場，交易者使用交易券進行買賣，並在稻米尚未實際交付前就已透過這些交易券獲利。本間宗久觀察到交易者的情緒對其交易決策的影響，並發現市場受恐懼和貪婪情緒驅動。他提出了基於預期市場趨勢反轉（看漲或看跌）的價格行為交易概念。
本間宗久創建了最早的蠟燭圖，並利用它們識別出交易模式——這些模式通常出現在稻米價格方向發生變化之前。他透過理解推動價格趨勢的市場心理，獲得了比其他交易者更大的優勢，並在 1755 年出版的著作《黃金泉：三隻猴子的金錢紀錄 (The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money)》中詳細闡述了他的交易理論。
為什麼 Heikin-Ashi 蠟燭圖對交易者而言很實用？
對 Heikin-Ashi 蠟燭圖的分析，為交易者提供了一種識別主要價格趨勢及趨勢反轉的方法。這是透過過濾股票市場中的日常雜訊來實現的。在市場波動性較高的時期尤其有用，因為在這類市況下，交易者往往容易忽略長期趨勢的變化。透過 Heikin-Ashi 圖表，交易者可以判斷何時開倉或持有頭寸，以及在反轉出現前適時平倉，從而避免投資出現重大損失。
Heikin-Ashi 指標適用於任何時間週期，包括小時圖、日線圖、月線圖等；但通常情況下，時間週期較長的圖表會更為可靠。當 Heikin-Ashi 搭配其他技術指標使用時，能對資產價格走勢提供更全面的分析。交易者不僅可以用 Heikin-Ashi 圖表來分析外匯與大宗商品，其同樣也適用於股票及指數市場的分析。
如何解讀 Heikin-Ashi 蠟燭圖
閱讀 Heikin-Ashi 蠟燭圖相對簡單，但投資者必須理解其運作原理及所代表的含義，才能有效利用它作出明智的交易決策。
在上升趨勢的市場中，Heikin-Ashi 圖表通常會顯示一系列綠色（或其他顏色）蠟燭，並且沒有下影線或影線較短。相反，在下降趨勢中，則多見紅色蠟燭，且（通常）沒有上影線。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
當市場趨勢或情緒發生轉變時，波動性會加劇，此時蠟燭形態會變得類似傳統蠟燭圖中的十字星 (Doji)，實體較小，影線較長。隨着趨勢反轉，蠟燭顏色亦會隨之改變。
除了蠟燭圖之外，Heikin-Ashi 圖表上亦會繪出三種類型的三角形：下降三角形、上升三角形和對稱三角形。如果蠟燭突破上升或對稱三角形的上邊界，則可能代表升勢延續；若跌破下降三角形的下邊界，則圖表顯示看跌趨勢。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
如何使用 Heikin-Ashi 蠟燭圖進行交易
運用 Heikin-Ashi 蠟燭圖策略有助交易者識別強勁趨勢的開端，並據此調整投資組合。在出現看漲趨勢時開倉或增持多頭頭寸；而當趨勢轉為看跌時，則應及時平倉。
當圖表上的蠟燭沒有下影線時，通常為強烈的看漲信號。交易者可利用該信號爭取更大收益，而非過早沽出股票而錯失潛在利潤。若蠟燭無上影線，則表示看跌趨勢的開始，提醒交易者應考慮賣出以避免損失。蠟燭連續無影線的時間愈長，代表趨勢愈強。
短實體、長影線的蠟燭，則提示交易者應警惕趨勢可能暫時停滯。此時，市場或會反轉方向，亦可能延續原有趨勢。準確判斷所發展的走勢方向，需要具備一定的分析技巧與經驗。
當交易者識別出趨勢方向後，便可使用差價合約 (CFDs) 對標的資產的價格走勢進行操作。
差價合約 (CFD) 作為一種金融合約，通常在券商和交易者之間簽訂，其中一方同意在交易開始和結束之間向另一方支付證券價值的差額。交易者既可以持有多頭倉位（推測價格會上漲），也可以持有空頭倉位（推測價格會下跌）。
差價合約是一種槓桿交易工具，允許交易者以較小的初始投資開立較大的頭寸。然而，如果股價走勢與交易方向相反，差價合約也會放大損失。
Heikin-Ashi 蠟燭圖技術的局限性
Heikin-Ashi 技術被認為是一種高度可靠的分析工具，但它也存在一定的局限性。由於採用平均值進行計算，Heikin-Ashi 蠟燭圖無法準確反映資產的實際開市價及收市價。同時，由於融合了歷史數據，其趨勢線會出現時間滯後的問題。儘管平滑的蠟燭圖分佈有助交易者識別趨勢，但亦會填補價格缺口，而這些缺口往往對於分析價格動量、尋找入場點與設定止損位*進行買賣非常重要。
上述限制可能對日內交易者或剝頭皮交易者構成不利因素，特別是在如外匯等波動性極高的市場中，Heikin-Ashi 圖表可能會產生滯後的信號。因此，在分析 Heikin-Ashi 圖表時，搭配其他技術指標來確定精確的入場與離場時機至關重要。
在利用 Heikin-Ashi 蠟燭圖辨識市場方向後，交易者亦可在策略中加入其他趨勢指標，如移動平均線與相對強弱指數 (RSI)，以評估推動價格變動的動量強度。
*止損單可能無法保證執行。
FAQ
如何使用平均 K 線圖 (Heikin-Ashi)？
Heikin-Ashi 蠟燭圖是一種用於識別金融市場趨勢的圖表技術。它與標準蠟燭圖相似，但其開市價、最高價、最低價和收市價的計算方式有所不同。
要使用 Heikin-Ashi 蠟燭圖，應先設定所需的時間週期及交易資產，然後觀察蠟燭圖形態以辨識趨勢。Heikin-Ashi 策略適用於各類金融市場，包括股票、外匯、大宗商品等，亦可用於判斷交易中的入場與離場時機。
Heikin-Ashi 蠟燭圖的計算方式是怎樣的？
Heikin-Ashi 的計算方式，是取前一週期的開市價、最高價、最低價與收市價的平均值。
Heikin-Ashi 的開市價為前一週期的開市價與收市價的平均值，收市價則為當期週期的開市價、最高價、最低價及收市價的平均數。
蠟燭的最高價為當期週期的最高價、開市價或收市價中最高的數值，而最低價則為三者中最低的數值。
使用蠟燭圖進行交易是否有利可圖？
蠟燭圖能為交易者提供有關價格變動與市場心理的潛在重要資訊。這些資訊可能有助於交易者做出更明智的交易決策。