差价合约 vs 期货：主要区别解析
差价合约 vs 期货：有何异同？
CFD (CFD) 和期货是交易股票、大宗商品等金融市场的两种常见方式。广义上讲，差价合约交易更具灵活性，使其成为短期交易策略的热门选择，而期货则基于固定价格交易，因此更适合长期策略。您可以按现货或期货价格与我们交易差价合约。
为了便于理解差价合约和期货之间的区别，以下是关键术语的定义。
期货差价合约交易示例
假设您想要交易美国原油（目前价格为 50 美元），以便在预期价格可能上涨的情况下锁定买入价。一月，您以 50 美元的价格买入一份 3 月美国原油期货 CFD的定义，推测价格会在到期前上涨。
- 如果价格在 3 月到期时（或您平仓时）上涨至 55 美元，您的差价合约就会升值。在这种情况下，您的回报是 5 美元的差价（55 美元 - 50 美元）乘以您的合约规模。
- 如果价格下跌至 45 美元，您的头寸将遭受每份合约 5 美元的损失，因为市场价格已跌破您的进场价。
相反，如果您认为价格在到期前会下跌，您可以做空期货。那么，如果在到期前价格上涨了，您的差价合约就会亏损；反之，如果价格下跌，您的差价合约则会盈利。
为什么交易者会选择差价合约？
以下概括了交易者选择差价合约的原因。
- 广泛的市场准入：在一个平台上交易股票、大宗商品、外汇等一系列市场。
- 杠杆：以较少的初始资金建立较大规模的头寸，提高潜在回报（和风险）。
- 灵活：无固定到期日，交易者可根据需求自主决定平仓时间。
- 多元化：在一个账户中轻松配置不同类型的资产。
- 侧重于短期和中期策略：适合日内交易，需要交易者即时对市场情况做出反应。
为什么交易者会选择期货？
以下是交易者选择期货交易的一些常见原因。
- 结构化：固定到期日和标准化条款提供了明确的时间框架。
- 价格确定性：锁定价格以对冲价格波动，尤其是大宗商品的价格波动。
- 杠杆：以较少的初始投资建立较大规模的头寸，放大潜在回报（和风险）。
- 对冲机会：交易者和机构常用来管理特定市场的风险。
- 侧重于长期策略：适合注重长期市场趋势和价格管理的交易者。
通过下图的并排比较，您可以进一步了解这两个交易品种的不同之处。
什么是期货差价合约？
期货差价合约是一种反映期货合约价格变动的差价合约。它允许交易者基于大宗商品、指数或货币等基础期货资产的价格变动进行投机交易，而无需实际购买期货合约。
不同于标准期货，期货差价合约没有固定的到期日，这为希望持有头寸而不受制于固定合约到期日的交易者提供了更大的灵活性。因此，期货差价合约受到寻求以杠杆方式参与期货市场并增加灵活性的交易者的欢迎。
差价合约 vs 期货，哪个更好？
差价合约或期货哪个“更好”，取决于交易者的目标和市场偏好。差价合约提供了灵活性和参与多元化市场的机会，无到期日且资本要求较低，因此成为短期交易和分散投资的热门选择。
期货具有固定到期日和更高的资本要求，更适合那些注重标准化合约和特定风险管理方式的交易者。
但请记住，除了直接在交易所交易外，期货还可以作为差价合约进行交易，这允许交易者直接通过衍生品提供商对期货的价格变动进行投机交易。这类交易通常使用与现货差价合约相同的基本面和技术面分析方法。
简而言之，差价合约非常适合注重灵活性和多样性的交易者，而期货（无论是直接交易还是以差价合约形式交易）可能更适合那些喜欢结构化并专注于特定资产（如大宗商品）的交易者。
常见问题
差价合约与期货是否一样？
不，差价合约和期货是不同的。差价合约通常是没有固定到期日的灵活合约，允许交易者在任何时间段对一系列资产进行投机交易。然而，期货是具有固定到期日的标准化合约，通常用于商品的结构化交易和对冲。虽然两者都提供杠杆，但期货可以提供更深的流动性和交易所透明的定价。但是，您也可以通过差价合约的方式进入期货市场，而不需要完全的合约承诺。
什么是期货差价合约？
期货差价合约允许交易者根据对期货合约价格变动的预测进行投机交易，而无需实际拥有基础资产或进行实物交割。不同于标准期货，差价合约具有灵活性，允许交易者做多或做空，盈亏水平由开仓和平仓之间的价格差额决定。
差价合约与期货的成本和费用是否有区别？
差价合约和期货在成本结构方面可能有所不同。差价合约涉及点差（买入价和卖出价之间的差额），如果持仓超过一天，可能会产生隔夜仓息。当以差价合约形式交易期货时，也可能产生隔夜仓息成本，但其计算方式与现货差价合约不同。相比之下，交易所交易的期货通常涉及前期成本，例如佣金、交易费和保证金要求等。期货合约不产生隔夜仓息，这些成本通常已计入合约定价中。
哪个更适合短期交易：差价合约还是期货？
对于短期交易而言，差价合约因其灵活性、开仓和平仓的简便性以及无到期日而更受到欢迎。期货合约具有固定到期日，通常更适合长期或战略交易，但也有一些交易者将其用于日内交易。差价合约通常是日内交易或短期投机的首选，而期货可能更适合侧重于特定市场或使用对冲策略的交易者。