差价合约 vs 期货：主要区别解析

什么是差价合约？

差价合约为衍生工具，让您可以基于一系列资产（例如股票、大宗商品或外汇）的价格变动进行交易，而无需实际拥有这些资产。它具有灵活性，没有固定到期日，您可以根据需要自行决定持仓时间。差价合约在中短期交易中很受欢迎，并且允许使用杠杆（也称为保证金交易），意味着您只需投入较少的初始资金即可控制较大规模的仓位，这同时放大了潜在的盈利和亏损。

通过差价合约，您可以选择建立多头头寸（预测价格上涨），或空头头寸（预测价格下跌）。请注意，以下图示仅展示了可能的盈利情况——如果价格走势与图示情况相反，您可能遭受亏损。

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