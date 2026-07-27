英国即将上市的热门 IPO

2025 年英国 IPO 市场重拾动能，多家知名企业宣布计划在伦敦证券交易所或海外市场上市，成为市场关注焦点。以下为部分值得留意的 IPO（信息截至 2025 年 4 月 2 日，后续可能因监管或市场因素有所变动）。

公司 行业 估值（年份） 预计上市时间 Revolut 数字银行 600 亿美元（2025 年） 2025 年 Shein 电子商务 300–660 亿美元（2024–2025 年） 2025 年 Monzo 数字银行 59 亿美元（2024 年） 2025 年 Waterstones 连锁书店 N/A 待定 BrewDog 消费品 20 亿美元（2018 年） 待定

Revolut

Revolut 作为欧洲最大的数字银行之一，截至 2025 年 2 月估值达 600 亿美元。预计该公司将在获得完整英国银行牌照后，于伦敦证券交易所挂牌上市。

Shein

Shein 这家总部位于新加坡的电商巨头已秘密提交 IPO 文件，计划于 2025 年在伦敦证券交易所上市。截至 2025 年 2 月，其估值为 500 亿美元，引发全球零售和科技分析师的高度关注。

欢迎阅读我们的 Shein IPO 交易指南，深入了解 Shein 的潜在 IPO 计划。

Monzo

Monzo 目标是在 2025 年底前完成上市准备，目前仍在评估是选择在英国还是美国证券交易所上市。据悉，该英国数字银行在 2024 年 10 月的估值为 59 亿美元，当前正持续扩张规模并提升盈利能力，以为正式公布上市的相关资讯而做好准备。

Waterstones

Waterstones 这家英国知名的连锁书店正在评估在伦敦或纽约证券交易所上市的可能性，具体时间尚未确定。最终是否上市，将取决于其私募股权所有者 Elliott Management 的战略方向。目前公司也在积极拓展英国和美国市场业务。

BrewDog

自 1896 年创立以来，BrewDog 原计划在伦敦证券交易所上市，但之后推迟了 IPO。公司最近一次公开估值为 18 亿英镑（约合 20 亿美元，2018 年）。尽管尚未公布新时间表，BrewDog 仍持续表达未来上市的意向。

欢迎阅读我们的 BrewDog IPO 交易指南，深入了解 BrewDog 的潜在 IPO 计划。