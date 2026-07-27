聚焦即将上市的热门 IPO
IPO（首次公开募股）不仅为投资者带来了抢先布局高速成长企业的机会，也提供了全新的交易通道——但与此同时仍存在一定的不确定性与风险。随着 2025 年新股陆续登陆全球市场，投资者正密切关注金融科技、能源、电商等多个具备高成长潜力的板块。
本文将按地区梳理最值得关注的 IPO 名单，揭示重要市场趋势，并介绍如何通过差价合约 (CFD) 交易这些即将上市的新股。
英国即将上市的热门 IPO
2025 年英国 IPO 市场重拾动能，多家知名企业宣布计划在伦敦证券交易所或海外市场上市，成为市场关注焦点。以下为部分值得留意的 IPO（信息截至 2025 年 4 月 2 日，后续可能因监管或市场因素有所变动）。
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公司
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行业
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估值（年份）
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预计上市时间
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Revolut
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数字银行
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600 亿美元（2025 年）
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2025 年
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Shein
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电子商务
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300–660 亿美元（2024–2025 年）
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2025 年
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Monzo
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数字银行
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59 亿美元（2024 年）
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2025 年
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Waterstones
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连锁书店
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N/A
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待定
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BrewDog
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消费品
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20 亿美元（2018 年）
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待定
Revolut
Revolut 作为欧洲最大的数字银行之一，截至 2025 年 2 月估值达 600 亿美元。预计该公司将在获得完整英国银行牌照后，于伦敦证券交易所挂牌上市。
Shein
Shein 这家总部位于新加坡的电商巨头已秘密提交 IPO 文件，计划于 2025 年在伦敦证券交易所上市。截至 2025 年 2 月，其估值为 500 亿美元，引发全球零售和科技分析师的高度关注。
欢迎阅读我们的 Shein IPO 交易指南，深入了解 Shein 的潜在 IPO 计划。
Monzo
Monzo 目标是在 2025 年底前完成上市准备，目前仍在评估是选择在英国还是美国证券交易所上市。据悉，该英国数字银行在 2024 年 10 月的估值为 59 亿美元，当前正持续扩张规模并提升盈利能力，以为正式公布上市的相关资讯而做好准备。
Waterstones
Waterstones 这家英国知名的连锁书店正在评估在伦敦或纽约证券交易所上市的可能性，具体时间尚未确定。最终是否上市，将取决于其私募股权所有者 Elliott Management 的战略方向。目前公司也在积极拓展英国和美国市场业务。
BrewDog
自 1896 年创立以来，BrewDog 原计划在伦敦证券交易所上市，但之后推迟了 IPO。公司最近一次公开估值为 18 亿英镑（约合 20 亿美元，2018 年）。尽管尚未公布新时间表，BrewDog 仍持续表达未来上市的意向。
欢迎阅读我们的 BrewDog IPO 交易指南，深入了解 BrewDog 的潜在 IPO 计划。
阿联酋即将上市的热门 IPO
在政府推动的改革政策和私营企业快速发展的双重驱动下，阿联酋 IPO 市场持续升温。随着阿布扎比和迪拜加快资本市场多元化，市场分析人士正密切关注本地旗舰品牌和创新企业的潜在上市动向。
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公司
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行业
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估值（年份）
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预计上市时间
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Etihad Airways
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航空
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50 亿美元（2025 年）
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2025 年
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Noon.com
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电子商务
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N/A
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待定
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Masdar
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能源
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N/A
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待定
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FIVE Holdings
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高端酒店
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25–30 亿美元（2023 年）
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2025 年
Etihad Airways
Etihad Airways（阿提哈德航空）公司正筹备一项具有里程碑意义的 IPO，目标估值为 50 亿美元。它或将成为首家在资本市场上市的海湾地区航空公司。本次交易由阿布扎比主权财富基金 ADQ 支持，预计将发行 27 亿股，出售 20% 股权。
Noon.com
Noon.com 作为中东领先的电商平台，长期被视为潜力 IPO 标的。虽然该公司承认对 IPO 持开放态度，但目前尚未公布明确的时间表。
Masdar
Masdar（据市场传闻）正考虑通过 IPO 筹资支持可再生能源项目，或将在阿布扎比和纽约两地同步挂牌上市。尽管外界猜测不断，公司官方声明目前“暂无上市计划”。
FIVE Holdings
FIVE Holdings 这家总部位于阿联酋的高端生活方式酒店运营商，业务遍及迪拜、苏黎世和伊比萨岛。公司计划于 2025 年推进 20 亿美元的 IPO，并拟将其中 10% 的股份作为员工股权激励方案，纳入其上市策略。
了解当前可交易的股票，抢先布局全球领先企业，在这些潜在新股正式开启 IPO 前把握先机。
澳大利亚即将上市的热门 IPO
2025 年，澳大利亚 IPO 市场的前景正受到清洁能源发展、生物科技创新，以及航空公司可能重返资本市场等因素的影响。尽管市场整体态度趋于谨慎，但多家公司正积极准备在澳洲证券交易所 (ASX) 上市，有望引发新一轮投资关注。
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公司
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行业
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估值（年份）
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预计上市时间
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United H2
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能源
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7500 万美元（2024 年）
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2025 年
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HaemaLogiX
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生物科技
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N/A
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2025 年
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Virgin Australia
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航空
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25 亿美元（2020 年）
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待定
United H2
United H2 正积极筹备在澳大利亚和北美市场同步上市，其 2024 年最新内部估值已达 7500 万美元，较上一轮（2000 万美元）上涨 275%。
HaemaLogiX
HaemaLogiX 这家生物科技公司专注于多发性骨髓瘤治疗方案的研发，预计将于 2025 年在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市。截至 2025 年 4 月，该公司尚未公开具体估值，但市场对其前景反应热烈，投资者关注度持续升高。
Virgin Australia
Virgin Australia 于 2020 年被贝恩资本 (Bain Capital) 收购，并成功完成破产重整，目前正重新推进 IPO 计划。具体而言，Virgin Australia 于 2020 年通过一笔 25 亿美元的收购完成破产重整，当前已重启上市计划，但具体上市时间仍未公布。
拉丁美洲即将上市的热门 IPO
拉丁美洲 IPO 市场持续升温，多家备受瞩目的知名企业正加快推进上市进程，吸引了全球投资者的广泛关注。这些即将开启的 IPO，彰显了该地区在金融科技、支付解决方案及加密货币等重要领域不断增强的市场影响力。以下为截至 2025 年 4 月 5 日，最值得关注的拉美地区 IPO 名单。
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公司
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行业
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估值（年份）
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预计上市时间
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Ualá
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金融服务
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27.5 亿美元（2024 年）
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2026 年
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Grupo Aeroméxico
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航空
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N/A
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2025 年
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Citibanamex
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银行
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N/A
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2026 年
Ualá
Ualá 已迅速成长为阿根廷最大的初创企业之一，在整个拉丁美洲拥有超过 800 万用户，Ualá 的综合金融生态系统涵盖发卡和账单支付服务，其发展获得了强劲的资本支持——公司于 2025 年 3 月完成由 Allianz X 和 TelevisaUnivision 领投的 3.66 亿美元 E 轮融资。 Ualá 预计最早将于 2026 年启动 IPO，具体时间尚未最终敲定。
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico 作为墨西哥的旗舰级航空公司，该公司计划在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，预计筹资约 3 亿美元。自 2022 年成功脱离破产保护以来，公司正借助 IPO 加速复苏与扩张。此次 IPO 将以美国存托股份 (ADS) 形式进行，由 Apollo Global Management 等主要股东主导。
Citibanamex
花旗集团 (Citigroup) 计划将其墨西哥零售银行业务实体 Citibanamex 拆分，并通过公开上市的方式独立运作，Citibanamex作为其逐步退出墨西哥消费银行市场战略的一部分。虽然原定于 2025 年进行 IPO，但受到监管审批与市场条件影响，该计划可能推迟至 2026 年。Citibanamex 的股份可能将在未来两年内分阶段对外出售，直至花旗集团不再持有该实体的任何股份。
欧洲即将开启的热门 IPO 精选
欧洲的 IPO 市场布局广泛，涵盖金融科技、云计算、银行和安防等多个行业，充分展现了该地区多元化的经济结构。目前已有多家公司筹备上市，预计将成为全球投资者关注的重点。
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公司
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行业
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估值（年份）
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预计上市时间
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Verisure
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安防系统
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200–300 亿欧元（2025 年）
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2025–2026 年
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Northern Data (Ardent, Taiga)
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高性能计算 (HPC)、云端与 AI 解决方案
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100–160 亿美元（2025 年）
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2025 年
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Novobanco
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银行
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55–70 亿欧元（2025 年）
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2025 年
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Bitpanda
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加密货币交易平台
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41 亿美元（2021 年）
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2025 年
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Klarna
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“先买后付 (BNPL)” 服务
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150 亿美元（2025 年）
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待定
Verisure
Verisure 在欧洲和拉丁美洲提供家庭监控安防系统，背后股东为私募股权巨头 Hellman & Friedman。该公司的估值最高可达 300 亿欧元，有望成为近年来欧洲规模最大的 IPO 之一。
Northern Data（Ardent 和 Taiga）
Northern Data 是一家总部位于德国的科技公司，专注于高性能计算、云服务与人工智能解决方案。为了抓住全球科技投资热潮，公司正计划在欧洲与美国两地同步上市。Northern Data 旗下的数据中心子公司 Ardent 和云服务子公司 Taiga 有望在纳斯达克证券交易所 (NASDAQ) 公开上市。
Novobanco
Novobanco 是葡萄牙第四大银行，自其前身 Banco Espírito Santo 倒闭后，公司经营已逐步恢复。该公司的 CEO Mark Bourke 向员工透露，若市场条件允许，IPO 可能在“今年第二季度末或第三季度末”进行。
Bitpanda
Bitpanda 这家总部位于奥地利的加密货币交易所及券商平台，正将 IPO 作为公司整体增长战略的一部分，估值可能接近 40 亿美元。Bitpanda 希望借此进一步巩固其在欧洲的地位，并加速全球业务版图的扩张步伐。
Klarna
这家瑞典 “先买后付 (BNPL)” 巨头级服务提供商Klarna近期已暂停原定的 IPO 计划，原因是美国总统特朗普实施的大规模进口关税引发了全球市场波动。Klarna 原计划于 2025 年 4 月在纽约证券交易所上市，估值预计为 150 亿美元，但因经济环境不利而选择延后。
欢迎阅读我们的 ]Klarna IPO 交易指南，深入了解 Klarna 的潜在 IPO 计划。
您可以立即交易的已上市股票
虽然投资者无法通过差价合约 (CFD) 直接购买 IPO 新股，但在公司完成上市并公开交易后，仍可通过差价合约基于其股价进行投机交易。
许多全球市值最高的上市公司最初都是通过 IPO 登陆市场，例如被称为“七巨头” (Magnificent 7) 的 Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla，这些企业多数通过 IPO 成功进入资本市场。目前，“七巨头”的总市值已占 US 500 指数的 30% 以上，在 US Tech 100 中的占比更是接近 60%。
阅读我们的七巨头 (Magnificent 7) 交易指南，深入了解这些全球顶尖的巨头企业。
以下是一些可立即交易的已上市大型股票：
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阿里巴巴 (Alibaba)：这家中国电商巨头于 2014 年在纽约证券交易所上市，创下当时美国最大规模 IPO 纪录。目前， Alibaba 的市值已超过 24 万亿港元。
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Meta Platforms：前身为 Facebook，这家社交媒体巨头于 2012 年完成 IPO。自那以来，Meta 持续扩展至人工智能、虚拟现实与数字广告领域，目前市值已超过 1.5 万亿美元。
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Visa：这家全球支付服务提供商于 2008 年在纽约证券交易所 (NYSE) 上市。Visa 目前市值超过 6,500 亿美元，依然在全球交易处理领域保持领先地位。
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台积电 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)：TSMC 于 1994 年完成上市，是全球最大的半导体代工厂，客户包括 Nvidia 和 Apple。其市值已超过 25 万亿新台币。
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Snowflake：这家云端数据仓储公司于 2020 年上市。随着市场对云计算解决方案的需求快速增长，Snowflake 的市值已超过 500 亿美元，并在完成 IPO 正式上市后持续获得投资者关注。
本文所列市值为截至最近公开数据的估算值，未来可能因市场波动和公司业绩而有所调整。
如何在市场中寻找“优质” IPO
寻找“优质” IPO 不应只依赖市场热度或估值高低，还需要综合考量多个关键因素，包括财务数据、市场定位以及更广泛的宏观经济环境。
建议将基本面分析与当前宏观经济形势结合使用，例如央行政策、通胀水平等，这些因素可能对整体 IPO 活动产生重要影响。
IPO 前估值与营收
识别高潜力 IPO 通常需要综合评估多个维度。交易者不会仅依赖公司估值或所属行业热度，而是结合财务指标、市场环境与公开信息，全面判断该 IPO 的潜在机会与风险。以下是一些需要重点关注的因素：
盈利能力指标
部分 IPO 公司在上市时尚未实现盈利。在此类情况下，交易者通常会关注毛利率、现金消耗率以及 EBITDA（息税折旧摊销前利润）预测，以评估企业的持续经营能力。若公司具备明确的盈利路径，并持续实现营收增长，通常会被认为更具投资吸引力。
行业趋势与发行时机
IPO 的市场表现往往与其上市时点及整体市场情绪密切相关。例如，在科技或金融科技行业处于业务扩张阶段时，此类公司的上市通常更易获得关注；而在经济下行期，防御型行业可能更受青睐。交易者可通过行业指数或 ETF 表现等数据，了解相关行业趋势。
限售期与内部持股变动
IPO 完成后，通常会设有一段时间的限售期，限制公司内部人员出售股票，这一时长通常为 90 至 180 天，具体视交易所或上市地监管要求而定。限售期临近结束时，可能因内部人士减持带来抛压。交易者可查阅监管披露文件或公司招股说明书，了解限售安排及内部持股比例。
投资者背景与承销商实力
若 IPO 得到知名机构投资者支持，或由 Goldman Sachs、Morgan Stanley 等大型承销商主导，通常会提升其市场信心。交易者可将此类背景视为企业内部尽职调查充分、市场需求较强的间接指标。
监管环境与上市地区
对于金融、医疗保健或人工智能 (AI) 等受监管程度较高的行业，合规性要求将直接影响 IPO 准备情况及上市后的合规风险。此外，企业选择在哪个交易所（如 纳斯达克 (NASDAQ)、纽约证券交易所 (NYSE)、伦敦证券交易所 (LSE)）上市，也会影响其股票的流动性、交易时段、英国投资者的交易便利性及机构分析覆盖程度。
如欲深入了解 IPO 交易，请参阅我们全面的 IPO 交易指南。
如何通过差价合约 (CFD) 交易 IPO 股票
以下是公司上市后交易 IPO 股票的具体流程。
- 等待 IPO 股票上市IPO 初期通常仅向特定投资者开放——散户交易者可在股票正式上市后，通过差价合约 (CFD) 进行交易。
- 选择目标股票在我们的平台上浏览数千只股票，并通过差价合约 (CFD) 决定做多（买入）或做空（卖出）。
- 运用技术分析工具利用先进的图表工具和技术指标识别交易机会。
- 设置价格提醒设置自定义价格提醒，以便实时掌握市场的最新动向。
- 风险管理使用风险管理工具，例如止损单和止盈单，以保护头寸并锁定潜在收益。
- 在正常交易时段（包括延长交易时间）内进行交易善用美股等重点市场的延长交易时间，提升操作灵活性。了解全球股票市场交易时间的更多详情。
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- 持续学习，提升技巧深入了解股票交易知识，股票与差价合约 (CFD) 交易的区别，以及如何高效交易 IPO。
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学习如何交易 IPO，立即开启新股交易之旅。
* 止损可能无法保证执行。
常见问题
如何购买即将上市的 IPO 股票
在公司正式上市前，散户投资者通常难以直接参与其 IPO 发行，因为相关配售额度多优先分配给机构投资者，或特定券商及投资平台的客户。一旦公司完成上市，其股票将可在二级市场公开交易。届时，交易者可以通过差价合约 (CFD) 基于该股票的价格波动进行投机操作。有关 IPO 的参与方式与详细信息，通常会在公司的招股说明书中披露。
哪些即将开启的 IPO 最值得关注？
事实上，并没有统一的标准可以判断哪些 IPO 最值得关注（或者说最具投资价值），因为具体的市场表现通常受行业属性、上市时机以及投资者情绪等多重因素影响。不过，诸如 Stripe、Revolut、CoreWeave 和 Shein 等高知名度企业，因其企业规模、增长潜力与市场认可度和行业关联度，已吸引大量分析师的关注与研究。在做出交易决策前，建议交易者结合财务指标、行业趋势与宏观经济环境，全面评估每一项 IPO 上市机会。
如何交易即将上市的 IPO 股票？
在公司正式挂牌上市前，其 IPO 股票尚无法进行交易。一旦公司完成上市，交易者即可通过差价合约 (CFD) 基于其价格进行投机操作（包括做多或做空），且无需实际持有基础股票。差价合约交易不仅能帮助投资者把握新上市企业的投资机会，也具有更强的策略灵活性和操作便捷性。需要注意的是，企业上市初期往往伴随较高的波动性和流动性风险，因此交易者应密切关注最新的市场动态。
我什么时候可以交易 IPO 股票？
差价合约 (CFD) 交易者通常可在新股于交易所挂牌当天开始交易该股票。实际的可交易时间取决于交易平台对该股票的上线安排。大多数情况下，交易者可在正常的市场交易时段内交易 IPO 股票，但具体时间可能因券商或地区而异。