Shein IPO —— 如何交易 Shein 股票
Shein 何时进行 IPO？
截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式公布其首次公开募股 (IPO) 的具体日期。
起初，Shein 计划于 2025 年第一季度在伦敦证券交易所 (LSE) 上市。然而，2025 年 2 月 14 日的报道指出，Shein 可能将 IPO 延期至 2025 年下半年。
如果您关注快时尚和电商行业，可以留意已上市的相关公司，例如 ASOS、Boohoo 和 Zalando。这些企业在与 Shein 类似的市场中运营，或可为您提供其他投资机会。
需要注意的是，随着监管环境和市场状况的变化，Shein 的 IPO 计划可能会进一步调整。
Shein 为什么推迟了 IPO？
截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式宣布其 IPO 或推迟的消息。不过，RBC Capital 的分析师指出，美国近期的贸易政策变化可能促使 Shein 推迟上市。
2025 年 2 月 1 日，美国总统特朗普宣布终止此前的“小额免税 (de minimis)” 规则。此前，该政策允许单笔价值低于 800 美元的进口商品免征关税进入美国。同时，美国对中国商品加征了 10% 的关税，这对 Shein 在其最大市场——美国的定价策略和盈利能力造成了重大打击。
与此同时，据《金融时报 (Financial Times)》（2025 年 2 月 23 日）报道，尽管 Shein 2024 年的销售额增长了 19%，达到 380 亿美元，但净利润却下降了 40%，仅为约 10 亿美元。随着来自 Temu 的竞争加剧，以及运营成本上升，Shein 的利润率受到了进一步挤压，导致投资者要求调整 IPO 估值。Shein 的估值可能降至 300 亿美元，远低于此前预期的 660 亿美元。
什么是 Shein？
Shein 是一家全球快时尚电商巨头，由 Chris Xu（中文名：许仰天）于 2008 年在中国南京创立。如今，公司总部设于新加坡，采用直达消费者 (DTC) 模式，在全球 150 多个国家销售服装、配饰及家居用品。Shein 不设常设实体门店，而是通过快闪店的方式与消费者互动。
Shein 的成功离不开其实时趋势追踪能力和按需库存管理体系。这一模式使其能够小批量生产新款设计，并根据市场需求快速扩大规模，从而实现超快的生产周期和极具竞争力的价格，显著优于传统零售商的响应速度。
公司通过社交媒体推广、网红营销以及移动应用程序 (App) 推动销售，主要竞争对手包括 ASOS、Boohoo、Alibaba、Temu 和 JD.com。然而，Shein 同时也因劳工实践、可持续发展和知识产权问题，持续受到外界质疑和监管关注。
Shein 发展历程中的重要里程碑
- 2008由 Chris Xu 创立，最初专注于婚纱和女装零售。
- 2012品牌重塑为 Shein，业务重心转向全球快时尚服饰销售。
- 2015 年引入以数据驱动的按需生产模式，大幅提升了潮流响应速度与供应链灵活性。
- 2018大规模扩展至美国和欧洲市场，国际业务版图显著扩大。
- 2020 年在移动 App 下载量上超越 Zara 和 H&M，成为全球最大的纯线上时尚零售平台。
- 2022 年公司估值达到 1000 亿美元，短暂成为全球估值最高的私人时尚零售商。
- 2024–2025在筹备首次公开募股 (IPO) 期间，Shein 面临日益严格的监管审查与道德质疑。
Shein 的估值变化历程
Shein 的估值经历了显著变化，这不仅体现了其在快时尚领域的迅猛崛起，也反映了其在多变市场环境中持续增长所面临的挑战。从早期突破十亿美元估值，到一度登顶全球私人时尚零售行业之首，Shein 的市值变化受到了投资者情绪、监管压力及宏观经济环境变化的综合影响。以下是近年来 Shein 估值变化的时间线。
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年份
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估值
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备注
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2020 年
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150 亿美元
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借助新冠疫情期间线上消费激增，实现显著增长。
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2021 年
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300 亿美元
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估值较前一年翻倍增长。
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2022 年 4 月
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1000 亿美元
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完成新一轮融资后，估值超越 H&M 和 Zara 的总和。
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2023 年
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660 亿美元
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受市场环境恶化及监管压力影响，估值有所回落。
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2025 年 2 月
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约 500 亿美元
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准备在伦敦上市时的预期估值，反映出最新的市场和监管动态。
Shein 如何盈利？
Shein 是一家全球快时尚电商平台，依托直达消费者 (DTC) 模式实现盈利，无需依赖实体门店。与传统时尚零售商相比，Shein 采用超快速生产周期，能够在数周内完成新款设计的生产与上市，而非传统的数月流程。
Shein 的收入主要来自以下几个重要渠道：
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收入来源
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描述
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直接销售
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通过移动 App 和官方网站，直接向消费者销售服装、配饰及家居用品。
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按需制造
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采用即时生产模式，最大限度减少库存浪费，同时提升对潮流变化的响应速度。
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自有品牌
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与独立设计师及制造商合作，推出旗下自有品牌系列产品。
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第三方市场
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最近推出的新平台，允许第三方卖家在 Shein 平台上销售商品。
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物流与履约服务
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通过供应链合作、运输费用及高端配送服务获取额外收入。
可能影响 Shein 实时股价的因素有哪些？
若 Shein 成功上市，其完成 IPO 后的股价表现将受到贸易政策、盈利状况、竞争环境及整体市场情绪等多重因素的影响。
贸易关税与监管风险
Shein 的利润率高度依赖于中国的低成本制造，因此对全球贸易政策变化极为敏感。2025 年 2 月，美国计划取消“小额免税 (de minimis)”规则，这意味着 Shein 的商品将需缴纳全额关税，从而推高其运营成本。同时，美国对中国进口商品加征更高关税的可能性仍在审议中，这可能迫使 Shein 上调售价或自行承担成本压力，进而对其股价构成不利影响——类似于 2018–2019 年间，Alibaba 的股价因中美关税紧张局势而大幅下跌。
收入与盈利能力
财务表现（包括财报）是推动股价波动的重要因素。亮眼的业绩可以增强投资者信心，而盈利低于预期则可能引发股价下跌。2024 年，尽管 Shein 的销售额增长了 19%，达到 380 亿美元，但由于成本上升及与 Temu 的竞争加剧，净利润下降了 40%。若完成 IPO 后利润率持续下滑，可能导致其估值下滑，情形类似于 ASOS 在 2022 年因退货率上升和物流费用增加而导致股价承压的情况。
市场对 IPO 的态度
投资者对电商板块整体的投资热情，将直接影响 Shein IPO 的表现。如果零售和科技行业近期的 IPO 表现强劲，可能提振市场对 Shein 的兴趣；相反，若投资者对盈利能力或宏观经济形势持谨慎态度，则可能抑制需求。JD.com 因消费者需求变化而经历的股价波动，或可为 Shein 的未来走势提供一定参考。
消费者需求与品牌形象
消费者偏好变化及 ESG（环境、社会及治理）议题，也可能成为影响 Shein 股价的重要因素。H&M 和 Zara 等快时尚品牌已因可持续性问题受到广泛关注，并投资于二手交易平台以应对环保诉求。Shein 同样因劳工实践及环境影响问题面临压力，尤其在欧洲市场，监管机构正加大对快时尚行业的监管力度。若 Shein 未能有效回应这些挑战，其销售可能受到影响，特别是在注重社会责任的年轻消费者群体中。
如何通过差价合约交易 Shein 股票
一旦 Shein 正式上市，您可以按照以下步骤交易其股票：
- 选择券商平台选择一家受监管的券商，并确认其提供 Shein 股票或相关差价合约 (CFD) 的交易服务。
- 开设交易账户注册并验证您的身份。
- 存入资金：通过您偏好的支付方式向您的账户存入资金。
- 监控股票表现持续关注 Shein 的财务报告及行业相关新闻，及时掌握市场动态。
- 下单通过市价单或限价单买入或卖出股票。考虑设置止损单以管控风险。
借助我们内部分析师的专业见解，帮助您时刻紧跟市场动态。查看我们的新闻与分析专栏，掌握更多实时资讯与专业观点。
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除了 Shein，还有哪些类似的股票可供交易？
目前，Shein 仍为私人持有公司，但有报道称其计划于 2025 年底在伦敦证券交易所 (LSE) 进行首次公开募股 (IPO)。在此之前，交易者可以通过投资以下已上市公司，布局快时尚与电商领域：
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ASOS – 英国本土的快时尚零售商，主要面向年轻消费群体。
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Boohoo (BOO) – 一个以数据驱动为特点的快时尚品牌，规模相较 Shein 较小。
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Zalando (ZAL) – 一家欧洲领先的在线时尚零售平台，结合自有库存与第三方市场模式。
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Temu (PDD) – 一家通过激进折扣策略与 Shein 直接竞争的大型电商平台。
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Alibaba (BABA) – 旗下的 AliExpress 提供低价时尚产品，尽管其整体业务范围不限于服装领域。
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JD.com (JD) – 一家中国知名的电商巨头，拥有强大的物流配送网络。
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常见问题
Shein 是否正在筹备 IPO，原因是什么？
截至目前，Shein 尚未正式确认 IPO 日期，但据报道，公司正在考虑将伦敦作为潜在的上市地点。Shein 计划在 2025 年第一季度于伦敦证券交易所 (LSE) 上市。此次 IPO 预计将帮助公司筹集资金、加速业务扩张，同时为早期投资者提供退出渠道。
Shein IPO 的估值是多少？
关于 Shein IPO 的估值，目前市场上仍存在广泛猜测。早期报道称，Shein 的估值约为 660 亿美元。但随着监管审查趋严及宏观经济压力加大，一些投资者建议将估值下调至 300 亿美元左右。最终 IPO 定价将取决于上市时的市场环境和投资者需求。
Shein 可能在哪上市？
据报道，Shein 已将伦敦证券交易所 (LSE) 列为潜在上市地点。这一选择与早前市场普遍预期的美国上市计划有所不同。未来，Shein 的 IPO 计划仍可能根据市场状况及监管审批进程进一步调整。