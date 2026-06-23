Shein 何时进行 IPO？

截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式公布其首次公开募股 (IPO) 的具体日期。

起初，Shein 计划于 2025 年第一季度在伦敦证券交易所 (LSE) 上市。然而，2025 年 2 月 14 日的报道指出，Shein 可能将 IPO 延期至 2025 年下半年。

如果您关注快时尚和电商行业，可以留意已上市的相关公司，例如 ASOS、Boohoo 和 Zalando。这些企业在与 Shein 类似的市场中运营，或可为您提供其他投资机会。

需要注意的是，随着监管环境和市场状况的变化，Shein 的 IPO 计划可能会进一步调整。

Shein 为什么推迟了 IPO？

截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式宣布其 IPO 或推迟的消息。不过，RBC Capital 的分析师指出，美国近期的贸易政策变化可能促使 Shein 推迟上市。

2025 年 2 月 1 日，美国总统特朗普宣布终止此前的“小额免税 (de minimis)” 规则。此前，该政策允许单笔价值低于 800 美元的进口商品免征关税进入美国。同时，美国对中国商品加征了 10% 的关税，这对 Shein 在其最大市场——美国的定价策略和盈利能力造成了重大打击。

与此同时，据《金融时报 (Financial Times)》（2025 年 2 月 23 日）报道，尽管 Shein 2024 年的销售额增长了 19%，达到 380 亿美元，但净利润却下降了 40%，仅为约 10 亿美元。随着来自 Temu 的竞争加剧，以及运营成本上升，Shein 的利润率受到了进一步挤压，导致投资者要求调整 IPO 估值。Shein 的估值可能降至 300 亿美元，远低于此前预期的 660 亿美元。