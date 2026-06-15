为什么了解全球股市交易时间很重要

对于指数和股票交易者来说，了解全球股市交易时间非常重要。各个交易所的营业时间是您在一天内执行交易、响应市场变化和管理投资组合的时间窗口。因此，您对全球股市交易时间的了解程度将决定交易计划和决策的周密性。

一些交易所会在午休期间暂停交易，以便进行系统维护和行政工作，同时避免市场过度波动。午休可以让交易者对头寸进行反思，并为下半个交易日做好准备。 相反，其他交易所则是不间断连续营业，这意味着在整个交易时段都要注意潜在的市场变化。

文中显示的所有时间均为 UTC 时区。

英国股市几点开市？

英国股市（伦敦证券交易所）于 UTC 时间早上 7:00 开盘，下午 3:30 收盘，无午休，它影响着 UK 100 指数。

美国股市几点开市？

美国股市（纽约证券交易所）于 UTC 时间下午 1:30 开盘，晚上 8:00 收盘，无午休，它影响着道琼斯指数（US Wall Street 30）和标普 500 指数（US 500）。

亚洲股市几点开市？

亚洲市场开盘和收盘时间因交易所而异。编制日经 225 指数 (Japan 225) 的日本交易所集团于 UTC 时间凌晨 12:00 开盘，上午 6:00 收盘，而编制上证 50 指数 (China A50) 的上海证券交易所于 UTC 时间凌晨 1:30 开盘，上午 7:00 收盘。同时，编制恒生指数 (Hong Kong 50) 的香港证券交易所也于 UTC 时间凌晨 1:30 开盘，上午 8:00 收盘。所有这些交易所均有午休时间（参见下表）。

欧洲股市几点开市？

欧洲市场大多在同一时间开市和收市。 巴黎泛欧交易所编制了 CAC 40 (France 40) 和 AEX (Netherlands 25) 指数，该交易所于 UTC 时间上午 7 点开盘，下午 3 点 30 分收盘。 编制 DAX 40 指数 (Germany 40) 的法兰克福证券交易所、编制 Ibex 35 指数 (Spain 35) 的马德里证券交易所和编制 Italy 40 指数的意大利证券交易所 (Borsa Italiana) 的交易时间相同，均为 UTC 时间 7:00 至 15:30。

大洋洲股市几点开市？

澳大利亚证券交易所 (ASX) 编制了 ASX 200 指数 (Australia 200)，它的开盘时间是 UTC 晚上 11:00 ，凌晨 5:00 收盘。编制 New Zealand 50 指数的新西兰证券交易所营业时间为 UTC 晚上 9:00 至凌晨 3:45。

主要交易所开市和收市时间是几点？

以下是值得关注的主要证券交易所开市和收市时间完整清单，其中包括交易所以及我们提供的相关指数，括号内为 Capital.com 特定代号供您搜索。

股票交易所 开盘时间 (UTC) 收盘时间 (UTC) 午休 (UTC) 相关股指 伦敦证券交易所 上午7:00 下午3:30 NA 富时100 (UK 100) 富时250 (UK 250) 纽约证券交易所 下午1:30 晚上8:00 NA 道琼斯 (US Wall Street 30)，标普500 (US 500) 纳斯达克证券交易所* 下午1:30 晚上8:00 NA US Tech 100 泛欧证券交易所 上午7:00 下午3:30 NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) 上海证券交易所 凌晨1:30 上午7:00 凌晨3:30-5:00 上证综合指数 (China A50) 日本交易所集团 凌晨12:00 上午6:00 凌晨2:30-3:30 日经 225 (Japan 225) 香港证券交易所 凌晨1:30 上午8:00 凌晨4:00-5:00 恒指 (Hong Kong 50)

*Nasdaq® 是纳斯达克公司 (Nasdaq Inc.) 的注册商标。此处提供的信息仅供参考。

什么是盘后交易？

盘后交易，又称延长交易时段，是指可以在相关交易所的正常交易时间之外交易股票和指数的时间段。 因此，盘后交易可以让您及时响应正常交易时段之外发生的新闻和事件。然而，如果您计划在盘后时段交易，那么您的交易计划必须考虑到：与正常时段相比，总交易量可能会有很大变化，这可能意味着流动性更低，波动性更大。 进一步了解可以通过我们进行盘后交易的市场。

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