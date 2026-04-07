差价合约交易与股票交易相比有何不同？接下来，我们将探讨这些重要交易术语之间必须了解的核心相似点与差异，包括杠杆机制、资产类别信息等内容。

差价合约与股票：有何异同？

人们经常将差价合约 (CFD) 和股票交易进行比较，但它们的概念却截然不同。差价合约作为一种交易品种，提供了进入一系列不同市场的机会，其中包括外汇、商品和指数，而股票则仅通过股票交易专注于上市公司的表现。

当您通过我们交易股票差价合约时，您可以投资全球股票以及其他资产类别，同时享受差价合约提供的灵活性和杠杆。然而，需要注意的是，杠杆在放大盈利的同时也放大了亏损。

为了便于理解差价合约与股票交易的区别，下面我们将分别对这两个术语进行说明。

什么是差价合约？

差价合约 (CFD) 作为一种衍生工具，允许您在不实际拥有资产的情况下，基于一系列不同资产（如股票、商品或外汇）的价格变动进行交易。它具有灵活性，没有固定到期日，您可以根据需要自行决定持仓时间。差价合约常用于短期至中期交易，并支持杠杆操作（也称为保证金交易）。这意味着，您可以用较少的资金控制更大的头寸，但这同样会增加潜在的亏损与盈利。

通过差价合约，您可以选择建立多头头寸（预测价格上涨），或空头头寸（预测价格下跌）。请注意，以下图示仅展示了可能的盈利情况——如果价格走势与图示情况相反，您可能遭受亏损。

了解更多关于差价合约交易及其运作方式的信息。

什么是股票？

股票代表对一家公司的所有权，它被分为称为“股份”的个别单位。当一家公司上市时，它通常通过向投资者发行股票来筹集资金，然后这些股票可以在证券交易所（例如纽约证券交易所或伦敦证券交易所）买卖。

公司首先通过首次公开募股 (IPO) 在一级市场发行股票，投资者可以直接购买。上市后，股票就会在二级市场上交易，其价格根据供求情况波动。您可以通过两种方式建立股票头寸：

投资股票 是指直接购买股票，期望从价格上涨中获利，有时还可以获得股息。

是指直接购买股票，期望从价格上涨中获利，有时还可以获得股息。 交易股票例如差价合约，您可以通过我们的平台进行交易。您在下方可以看到我们市场搜索中提供的一系列股票差价合约。

了解有关股票交易及其运作方式的更多信息。

为什么交易者会选择差价合约？

以下是您选择交易差价合约的主要原因。

市场覆盖广泛：您可以在一个平台上交易股票、商品、外汇以及更多。

杠杆（也称为保证金交易）：以较少的初始投资控制更大的头寸，从而提升盈利潜力，但同时也会增加风险。

持仓时间灵活：无固定到期日，交易者可根据自身需求自主决定平仓时间。

投资组合多元化：通过一个账户即可轻松配置不同类型的资产。

侧重短期与中期交易：适合日内交易，需要交易者即时应对市场变化。

为什么交易者会选择股票？

以下是您可能选择交易股票的主要原因。

高流动性：股票市场交易量大，使得进出仓位更加容易且高效。

市场时间与交易所一致：交易发生在股票交易时间内，一些市场提供延长或盘后交易。

杠杆：通过差价合约，交易者能够以较少的初始投资控制更大的头寸，从而放大潜在盈利和风险。

投资个别公司：根据公司业绩、财报和行业趋势进行交易。

多元化机会：为交易者提供从科技到医疗保健等广泛领域的投资机会，允许交易者利用不同的市场条件。

以下是股票和差价合约的对比概况。

