差价合约 vs 股票：交易者应了解哪些要点？
差价合约交易与股票交易相比有何不同？接下来，我们将探讨这些重要交易术语之间必须了解的核心相似点与差异，包括杠杆机制、资产类别信息等内容。
差价合约与股票：有何异同？
人们经常将差价合约 (CFD) 和股票交易进行比较，但它们的概念却截然不同。差价合约作为一种交易品种，提供了进入一系列不同市场的机会，其中包括外汇、商品和指数，而股票则仅通过股票交易专注于上市公司的表现。
当您通过我们交易股票差价合约时，您可以投资全球股票以及其他资产类别，同时享受差价合约提供的灵活性和杠杆。然而，需要注意的是，杠杆在放大盈利的同时也放大了亏损。
为了便于理解差价合约与股票交易的区别，下面我们将分别对这两个术语进行说明。
什么是差价合约？
差价合约 (CFD) 作为一种衍生工具，允许您在不实际拥有资产的情况下，基于一系列不同资产（如股票、商品或外汇）的价格变动进行交易。它具有灵活性，没有固定到期日，您可以根据需要自行决定持仓时间。差价合约常用于短期至中期交易，并支持杠杆操作（也称为保证金交易）。这意味着，您可以用较少的资金控制更大的头寸，但这同样会增加潜在的亏损与盈利。
通过差价合约，您可以选择建立多头头寸（预测价格上涨），或空头头寸（预测价格下跌）。请注意，以下图示仅展示了可能的盈利情况——如果价格走势与图示情况相反，您可能遭受亏损。
了解更多关于差价合约交易及其运作方式的信息。
什么是股票？
股票代表对一家公司的所有权，它被分为称为“股份”的个别单位。当一家公司上市时，它通常通过向投资者发行股票来筹集资金，然后这些股票可以在证券交易所（例如纽约证券交易所或伦敦证券交易所）买卖。
公司首先通过首次公开募股 (IPO) 在一级市场发行股票，投资者可以直接购买。上市后，股票就会在二级市场上交易，其价格根据供求情况波动。您可以通过两种方式建立股票头寸：
- 投资股票是指直接购买股票，期望从价格上涨中获利，有时还可以获得股息。
- 交易股票例如差价合约，您可以通过我们的平台进行交易。您在下方可以看到我们市场搜索中提供的一系列股票差价合约。
了解有关股票交易及其运作方式的更多信息。
为什么交易者会选择差价合约？
以下是您选择交易差价合约的主要原因。
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市场覆盖广泛：您可以在一个平台上交易股票、商品、外汇以及更多。
杠杆（也称为保证金交易）：以较少的初始投资控制更大的头寸，从而提升盈利潜力，但同时也会增加风险。
持仓时间灵活：无固定到期日，交易者可根据自身需求自主决定平仓时间。
投资组合多元化：通过一个账户即可轻松配置不同类型的资产。
侧重短期与中期交易：适合日内交易，需要交易者即时应对市场变化。
为什么交易者会选择股票？
以下是您可能选择交易股票的主要原因。
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高流动性：股票市场交易量大，使得进出仓位更加容易且高效。
市场时间与交易所一致：交易发生在股票交易时间内，一些市场提供延长或盘后交易。
杠杆：通过差价合约，交易者能够以较少的初始投资控制更大的头寸，从而放大潜在盈利和风险。
投资个别公司：根据公司业绩、财报和行业趋势进行交易。
多元化机会：为交易者提供从科技到医疗保健等广泛领域的投资机会，允许交易者利用不同的市场条件。
以下是股票和差价合约的对比概况。
如何通过差价合约交易股票？
通过差价合约交易股票时，交易者无需实际拥有基础股票，即可基于对股票价格变动的预测进行投机交易。股票差价合约反映了交易所上市股票的价格变化，允许交易者通过做多或做空来从价格上涨或下跌中获利。
在股票差价合约交易中，交易者可以使用杠杆，这意味着只需要支付全部交易价值的一部分资金。这种方式不仅能提升交易规模，也会相应放大潜在盈利与亏损。此外，股票差价合约还提供了做多（预期股票升值）或做空（预期股票贬值）的灵活性。
与某些传统股票衍生品不同，股票差价合约在头寸规模方面具有弹性，并且没有固定的合约到期日。交易者还可以受益于诸如部分股票延长交易时间以及对市场事件及时做出反应的能力，而不受实际股票所有权的限制。
差价合约 vs 股票，哪个更好？
对于衍生品交易者而言，选择差价合约还是股票，取决于个人的交易目标和市场偏好。差价合约提供广泛的市场机会，涵盖包括商品、指数和股票在内的一系列资产，使交易者能够在一个账户中实现多元化配置。这种灵活性有助于交易者在多个市场中寻找投机机会，因为每个市场都有其独特的走势驱动因素与潜在机会。
另一方面，股票交易则只注重对公司股票的持仓。传统的股票投资涉及所有权，并带来公司行动（例如股息和投票权）相关等附加权益。虽然股票交易通常仅限于股票交易时间，但一些市场提供延长交易时段。
值得注意的是，股票也可以通过差价合约的方式进行交易，即让交易者在无需实际持有股票的情况下，基于股价波动进行投机交易。这类交易通常使用与其他市场相同的基本面与技术面分析方法。
简而言之，差价合约适合重视市场多样性与灵活性的交易者；而股票则更适合专注于股票走势的交易者。两者各有优势，具体选择取决于交易者的策略和偏好资产。
通过我们交易差价合约和股票
在我们平台交易差价合约与股票时，您可以根据广泛市场的价格走势选择做多或做空。在开始交易前，建议您先掌握相关的交易基础知识，并结合我们专业分析师提供的最新市场资讯与分析来辅助决策。同时，请完善您的风险管理策略，以应对潜在的市场波动，并提升交易心理素质，从而增强您在市场中的信心。
常见问题
股票交易是差价合约交易吗？
不完全是。股票交易和差价合约交易都属于衍生品交易，但两者并不相同。虽然您可以通过差价合约的方式交易股票，但股票交易仅专注于交易股票本身，而一般差价合约交易允许对更广泛的资产进行投机交易，包括外汇对、货币和指数。
什么是股票差价合约交易？
股票差价合约交易允许您无需拥有基础股票即可交易股票。它是交易者与券商之间达成的一种合约，根据股票在开仓与平仓期间的价格变动计算差额并进行结算。通过这种方式，您可以对股票进行做多或做空，并且使用杠杆。
可以不通过差价合约交易股票吗？
是的，您可以直接交易股票，而无需使用差价合约或衍生品，一般称为投资股票。这通常涉及通过股票券商或投资平台购买股票，以期从价格上涨中获利。许多券商提供专门用于此类交易的股票交易账户，其交易成本和功能可能与差价合约交易不同。