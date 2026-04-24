Торговать H&R Block - HRB CFD

О компании H&R Block

H&R Block, Inc. (H&R Block), через свои дочерние компании, предоставляет услуги по подготовке налоговых деклараций и другие услуги. Компания предоставляет решения по подготовке налоговых деклараций с помощью помощников и "сделай сам" (DIY) через различные каналы (включая личное присутствие, онлайн и мобильные приложения, виртуальное и настольное программное обеспечение) и распространяет услуги и продукты под брендом H&R Block. Компания также предлагает финансовые решения для малого бизнеса через принадлежащие компании или франчайзинговые офисы и онлайн через Wave. Компания также предлагает клиентам из США ряд дополнительных услуг, включая RT, расширенный план обслуживания Peace of Mind (POM), H&R Block Emerald Prepaid Mastercard (Emerald Card), советников, Tax Identity Shield (TIS), РА и финансовые решения для малого бизнеса. Для своих канадских клиентов компания предлагает POM, H&R Block Instant Refund, H&R Block Pay With Refund и финансовые решения для малого бизнеса.

Текущая цена акций H&R Block составляет 29.74 USD.

