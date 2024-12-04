Что такое торговля облигациями и фьючерсами на них?

Торговля облигациями предполагает заработок на движении цен долговых бумаг, выпущенных государствами или корпорациями. По сути, это займы инвесторов эмитентам, которые обязуются вернуть вложенные средства с процентами в установленный срок.

Вместо прямой покупки облигации вы можете торговать CFD на государственные облигации, спекулируя на изменении цены без владения базовым активом. Например, можно торговать CFD на казначейские облигации США, государственные ценные бумаги Великобритании или немецкие казначейские обязательства.

На цены облигаций влияют решения по процентным ставкам, данные по инфляции, кредитные рейтинги и общие настроения на рынке.

Почему стоит торговать облигациями?

Рынки облигаций открывают возможности для диверсификации торговой стратегии, выходя за рамки акций или индексов. Как рынок с традиционно более низкой волатильностью, гособлигации часто используют для управления риском и хеджирования других позиций.

Цены облигаций обычно движутся в направлении, противоположном процентным ставкам – когда ставки растут, облигации дешевеют, и наоборот. Эта обратная зависимость создает возможности для торговли на ожиданиях центральных банков и экономических циклах. Однако эта зависимость может быть непредсказуемой, особенно в периоды рыночных потрясений. Прошлые показатели не являются надежным ориентиром для прогнозирования будущих результатов.

Торговля облигациями через CFD также позволяет открывать длинные и короткие позиции, то есть спекулировать на росте и падении цен, без необходимости приобретать облигацию целиком или дожидаться ее погашения.

Мы предлагаем торговлю CFD на суверенные облигации, включая такие популярные инструменты, как казначейские облигации США, государственные ценные бумаги Великобритании или немецкие казначейские обязательства и долговые бумаги еврозоны.

С Capital.com вы получаете доступ к высоколиквидным рынкам облигаций и возможность оперативно реагировать на решения по ставкам, данные об инфляции и геополитические изменения. Открывайте длинные или короткие позиции с нулевой комиссией (взимаются другие сборы) и прозрачными спредами.

Используйте продвинутые графики и оповещения о цене, чтобы отслеживать динамику рынка, и применяйте встроенные инструменты управления рисками для защиты позиций.*

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.