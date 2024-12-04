Что такое торговля процентными ставками?

Торговля процентными ставками заключается в заработке на инструментах, зависящих от будущих решений центральных банков — например, ставки по федеральным фондам США, базовой ставки Банка Англии или ставки по депозитам ЕЦБ.

Вы можете торговать CFD на различных рынках, связанных с процентными ставками, включая фьючерсы на краткосрочные ставки, фьючерсы на государственные облигации и бессрочные фьючерсы на облигации. Эти инструменты часто реагируют на изменение ожиданий относительно денежно-кредитной политики, инфляции и макроэкономической статистики.

Почему стоит торговать процентными ставками?

Процентные ставки играют ключевую роль в мировой экономике, влияя на все — от стоимости кредитования до оценки активов. Повышение или снижение ставок центральными банками отражается на рынках форекс, акций, сырьевых товаров и особенно на рынках облигаций.

Торговля фьючерсами на процентные ставки или облигации позволяет зарабатывать на прогнозах изменения ставок — ожидаете ли вы ужесточения, смягчения или просто волатильности на фоне важных заявлений.

Например.

Если трейдеры ожидают, что ФРС США повысит ставки, в преддверии этого события цены на фьючерсы на американские казначейские облигации обычно снижаются.

Если сигналы ЕЦБ указывают на смягчение монетарной политики, фьючерсы на Euribor часто растут по мере корректировки рыночных прогнозов.

Торговля CFD позволяет открывать длинные или короткие позиции на этих движениях, не владея при этом базовым активом. Вы также можете гибко управлять объемом позиции с помощью левереджа. Однако помните: левередж увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

*Стоп-лоссы не гарантированы. При срабатывании гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.