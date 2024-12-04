Открывайте позиции по инструментам, привязанным к изменению мировых процентных ставок, с помощью CFD. Исследуйте все рынки: от индексов и сырьевых товаров до облигаций и других активов — прямо в веб-версии или приложении Capital.com.

Что такое торговля процентными ставками?

Торговля процентными ставками заключается в заработке на инструментах, зависящих от будущих решений центральных банков — например, ставки по федеральным фондам США, базовой ставки Банка Англии или ставки по депозитам ЕЦБ.

Вы можете торговать CFD на различных рынках, связанных с процентными ставками, включая фьючерсы на краткосрочные ставки, фьючерсы на государственные облигации и бессрочные фьючерсы на облигации. Эти инструменты часто реагируют на изменение ожиданий относительно денежно-кредитной политики, инфляции и макроэкономической статистики.

Почему стоит торговать процентными ставками?

Процентные ставки играют ключевую роль в мировой экономике, влияя на все — от стоимости кредитования до оценки активов. Повышение или снижение ставок центральными банками отражается на рынках форекс, акций, сырьевых товаров и особенно на рынках облигаций.

Торговля фьючерсами на процентные ставки или облигации позволяет зарабатывать на прогнозах изменения ставок — ожидаете ли вы ужесточения, смягчения или просто волатильности на фоне важных заявлений.

Например.

  • Если трейдеры ожидают, что ФРС США повысит ставки, в преддверии этого события цены на фьючерсы на американские казначейские облигации обычно снижаются.
  • Если сигналы ЕЦБ указывают на смягчение монетарной политики, фьючерсы на Euribor часто растут по мере корректировки рыночных прогнозов.

Торговля CFD позволяет открывать длинные или короткие позиции на этих движениях, не владея при этом базовым активом. Вы также можете гибко управлять объемом позиции с помощью левереджа. Однако помните: левередж увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

Почему стоит торговать на рынках процентных ставок с Capital.com?

На Capital.com вы можете торговать CFD на широком спектре рынков, связанных с процентными ставками.

Торгуете ли вы в преддверии заседаний центральных банков, реагируете на неожиданные данные по инфляции или хеджируете процентные риски — наша платформа предоставит все необходимые инструменты.

  • Доступ к таким рынкам, как 3-месячные ставки SONIA и Euribor
  • Котировки и новости в реальном времени прямо на платформе — будьте на шаг впереди перед публикацией важных макроэкономических данных
  • Продвинутые графики и инструменты управления рисками, включая ценовые уведомления и стоп-лоссы*

Держите руку на пульсе рынков благодаря удобной платформе и оперативной поддержке и торгуйте ключевыми инструментами на процентные ставки с полным пониманием происходящего.

*Стоп-лоссы не гарантированы. При срабатывании гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.

2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

