Познакомьтесь с нашими торговыми платформами

От нашей интуитивно понятной веб-платформы и адаптивного приложения до MT4 и TradingView — выбирайте из набора торговых платформ, чтобы повысить свой профессиональный уровень.

Наша веб-платформа

Торгуйте на удобной платформе с расширенными возможностями, включая новейшие графики TradingView и актуальные обзоры рынка от Newsquawk.

Интуитивно понятный интерфейс

Все инструменты для трейдинга в одном месте. Переходите с удобных графиков к неограниченным вотчлистам, чату и многому другому — все это с простой и интуитивно понятной функциональностью.

Продвинутые аналитические инструменты

Используйте более 100 технических индикаторов, таких как Bollinger Bands® и MACD, и инструменты рисования на шести типах графиков.

Неограниченные вотчлисты

Группируйте любимые рынки в списки и отслеживайте их перформанс сразу после входа в платформу.
Наше торговое приложение

Пользуйтесь нашим отзывчивым приложением, где бы вы ни находились и когда бы вы ни захотели торговать.

Навигация без перебоев

Просматривайте активы, цены и сделки в одно касание.

Ценовые уведомления

Получайте мгновенные оповещения, когда актив достигает вашей целевой цены.

Умные ленты новостей

Следите за ключевыми событиями, влияющими на ваши рынки, где бы вы ни находились.
Платформа TradingView

Подключите свой аккаунт к TradingView, чтобы получить непревзойденный опыт торговли.

Эксклюзивные графики

Наслаждайтесь интерактивными графиками с 50+ инструментами для рисования.

Финансовый анализ

Используйте фундаментальные данные, финансовую отчетность и историческую информацию о компаниях.

Подключитесь к активно развивающейся сети 

Присоединяйтесь к интерактивному сообществу единомышленников и делитесь торговыми стратегиями через прямые трансляции и чат в реальном времени.
Платформа MT4

Торгуйте на MetaTrader 4, используя передовой технический анализ.

Актуальные данные рынка и инсайты

Используйте котировки в реальном времени, исторические графики цен и потоки данных для улучшения анализа.

Автоматизированная торговля

Исследуйте Expert Advisors для тестирования и мониторинга рынков.

Большой выбор инструментов для анализа

Повышайте свои технические навыки с помощью дополнительных инструментов для трейдеров, включая 30 популярных технических индикаторов и 24 аналитических объекта.
Что индустрия говорит о нас?

Наши интуитивно понятные продукты, профессиональное обслуживание клиентов и непрерывно внедряемые инновации неоднократно отмечались ведущими авторитетами в отрасли.Ниже приведены лишь некоторые из наших последних наград.
BrokerChooser
Лучший CFD-брокер (2026)
Good Money Guide
Лучший трейдинговый аккаунт: Выбор пользователей (2025)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2025)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2025)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Криптовалютный трейдинг (2025)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2025)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Брокер TradingView (2025)
Investors' Chronicle & Financial Times
Обладатель 5 звезд - Мобильное приложение (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Обладатель 5 звезд - CFD-провайдер (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Обладатель 5 звезд - Платформа с разными уровнями доступа (2024)
Online Money Awards
Лучшая трейдинговая платформа (2024)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2024)
ForexBrokers.com
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2024)
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2024)
Good Money Guide
«Лучшее торговое приложение» (2023)
Online Money Awards
«Лучший CFD брокер» (2023)
ForexBrokers.com
«Самый быстрорастущий брокер» (2023)
Investment Trends
«Общая удовлетворенность клиентов» (2022)
Investment Trends
«Соотношение цена/качество» (2022)
ADVFN
«Лучшая платформа для спред-беттинга» (2022)
Financial Times Investors' Chronicle
«Лучшая платформа для новых инвесторов» (2022)

Мы здесь, чтобы помочь

Наша команда готова ответить на любые ваши вопросы.

Круглосуточная поддержка

Оставайтесь на связи с нашей дружелюбной и профессиональной командой в любое время суток.

Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

Часто задаваемые вопросы

Что такое торговая платформа?

Торговая платформа — это онлайн-интерфейс, позволяющий вам занимать позиции по производным финансовым инструментам, таким как CFD.Выставляя длинные или короткие позиции по инструментам различных классов активов, таких как криптовалюты, акции, форекс, индексы и сырьевые товары, вы можете спекулировать на движении цен тысяч базовых рынков.

Среди предлагаемых нами функций платформы — доступ к интегрированным финансовым новостям, многочисленные инструменты технического анализа, помогающие принимать решения на основе исторических ценовых событий, а также неограниченные вотчлисты для максимального контроля над занимаемыми позициями.

Что такое торговое приложение?

Торговое приложение — это мобильный инструмент, который позволяет торговать различными финансовыми активами, включая акции, форекс и сырьевые товары, на смартфоне или планшете.

В Capital.com наше простое в использовании приложение предоставляет рыночные данные в режиме реального времени, интуитивно понятные инструменты построения графиков, простое размещение ордеров, функции управления портфелем и многое другое.Вы можете наслаждаться удобством и гибкостью совершения сделок из любого места, где есть подключение к Интернету, на iOS или Android, а также получать ключевые фундаментальные новости через нашу интеллектуальную ленту новостей для принятия взвешенных решений на рынках.

Что такое MT4?

MT4, также известная как MetaTrader 4, — это популярная торговая платформа, на которой работают как опытные, так и начинающие трейдеры. MT4 предоставляет удобный интерфейс для торговли различными финансовыми инструментами, включая форекс, индексы и акции.

Среди возможностей платформы — продвинутые инструменты построения графиков, широкий выбор технических индикаторов, автоматизированная торговля и данные рынка в реальном времени. Вы можете легко подключить свой аккаунт Capital.com к MT4 и пользоваться всеми функциями, которые делают трейдинг удобным и эффективным.

Что такое TradingView?

TradingView — это популярная платформа для анализа с использованием различных графиков и трейдинга с социальным элементом. Простота интерфейса позволяет трейдерам использовать продвинутые инструменты графического анализа, технические индикаторы и инструменты для рисования. TradingView также предоставляет возможность анализировать данные по различным классам активов. Социальный аспект платформы позволяет делиться идеями, стратегиями и анализом с сообществом по всему миру, добавляя различные коллаборации к торговле.

Почему стоит выбрать Capital.com? Наши цифры говорят сами за себя

Группа компаний Capital.com
857 000+
Активных аккаунтов
5K+
Доступных инструментов
24/7
Служба поддержки
100
Технические индикаторы