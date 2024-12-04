Что такое торговля форекс и валютными форвардами?

Термин «Форекс» — это сокращение от «иностранная валюта» (с англ. foreign exchange). Торговля на форекс — это покупка и продажа международных валют с целью получения прибыли от колебаний обменных курсов.

Например, вы можете торговать евро против доллара США(EUR/USD). Покупка пары EUR/USD означает, что вы делаете ставку на рост курса евро относительно доллара. Цены большинства валютных пар указываются до четвертого знака после запятой, поэтому один пункт движения (пипс) соответствует именно четвертому знаку.

На Capital.com можно торговать как спотовым форексом, так и валютными форвардами с помощью CFD, что позволяет спекулировать на будущих курсах, хеджировать валютные риски или торговать на основе макроэкономических прогнозов.

Почему стоит торговать на форекс?

По объему торгов форекс — крупнейший рынок в мире. Он работает 24/5 и обладает исключительной ликвидностью, что позволяет открывать и закрывать сделки практически в любой момент. Высокая ликвидность также обеспечивает более узкие спреды по сравнению с менее ликвидными классами активов.

Хотя колебания на валютном рынке могут казаться незначительными (менее 1% в день при нормальных условиях), котирование до четвертого знака после запятой создает отличные условия для активного трейдинга. Левередж от брокеров может увеличивать экспозицию розничных трейдеров до 30:1. Это означает, что небольшие движения рынка могут принести как крупную прибыль, так и значительные убытки, делая торговлю с левереджем рискованной.

Валютные форварды также открывают возможности для долгосрочного позиционирования и хеджирования, так как вы торгуете на основе ожидаемых будущих курсов, а не текущих спотовых цен.

Почему стоит торговать на форекс с Capital.com?

Мы предлагаем торговлю CFD на спотовый форекс и валютные форварды, обеспечивая доступ к изменениям курсов без необходимости прямой покупки или обмена валюты. С нами вы можете торговать 120 валютных пар, открывая как длинные, так и короткие позиции.

Находите оптимальные точки входа и выхода с помощью наших передовых интуитивных графиков и настраивайте ценовые уведомления, чтобы не упустить важные движения рынка. Защитите себя от неблагоприятных движений рынка с помощью наших инструментов управления рисками, включая трейлинг-стопы, которые фиксируют прибыль и защищают от убытков.*

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.