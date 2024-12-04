Торговля форексом и валютными форвардами

Используйте полностью интегрированные платформы TradingView и MT4 для торговли популярными CFD на спотовые и валютные форварды, включая EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Освойте основы торговли на рынке Форекс с помощью наших кратких руководств. Узнайте о торговых часах, основных валютных парах и самых сильных валютах мира.

Топ-10 самых сильных валют

Узнайте, какие валюты считаются самыми сильными в мире и почему. Мы ранжируем их по стоимости, экономической стабильности и спросу на мировых рынках.
Основные валютные пары на Форекс

Откройте для себя самые торгуемые валютные пары на рынке Форекс, включая EUR/USD и GBP/USD. Поймите, что влияет на их движение — и торгуйте EUR/USD как CFD на Capital.com.
Торговые часы рынка Форекс

Узнайте, когда открыты мировые рынки Форекс в основных часовых поясах.
Вот почему мы победили на конкурсе Online Money Awards 2024: настраиваемые графики, удобный интерфейс и множество других полезных функций для трейдера.
У нас вы быстро и просто создадите аккаунт, сможете войти в систему и начать торговать уже сегодня.

Ваши рынки, ваш левередж

Торгуйте CFD на акции из US Tech 100, Биткоин, USD/JPY, природный газ и тысячи других инструментов с подходящим для вас левереджем.
Прозрачные, конкурентные комиссии

Комиссия 0%. Всегда. Прозрачные комиссии за спред, финансирование овернайт и гарантированный стоп-лосс. Нажмите по ссылке, чтобы узнать больше.
Поддержка 24/7 на английском языке

Остались вопросы о вашем аккаунте или торговле у нас? Свяжитесь с нашей дружелюбной, профессиональной командой по телефону, Email, Whatsapp или в чате. На английском – в режиме 24/7. На немецком, итальянском и испанском – в рабочие часы.
Все, что нужно трейдеру

Сравнивайте несколько рынков на удобных графиках. Исследуйте торговые паттерны с помощью 100+ индикаторов. Торгуйте на новостях прямо на нашей платформе. Полная интеграция с TradingView и MT4.И еще много всего другого, о чем можно рассказать!
Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

Что такое торговля форекс и валютными форвардами?

Термин «Форекс» — это сокращение от «иностранная валюта» (с англ. foreign exchange). Торговля на форекс — это покупка и продажа международных валют с целью получения прибыли от колебаний обменных курсов.

Например, вы можете торговать евро против доллара США(EUR/USD). Покупка пары EUR/USD означает, что вы делаете ставку на рост курса евро относительно доллара. Цены большинства валютных пар указываются до четвертого знака после запятой, поэтому один пункт движения (пипс) соответствует именно четвертому знаку.

На Capital.com можно торговать как спотовым форексом, так и валютными форвардами с помощью CFD, что позволяет спекулировать на будущих курсах, хеджировать валютные риски или торговать на основе макроэкономических прогнозов.

Почему стоит торговать на форекс?

По объему торгов форекс — крупнейший рынок в мире. Он работает 24/5 и обладает исключительной ликвидностью, что позволяет открывать и закрывать сделки практически в любой момент. Высокая ликвидность также обеспечивает более узкие спреды по сравнению с менее ликвидными классами активов.

Хотя колебания на валютном рынке могут казаться незначительными (менее 1% в день при нормальных условиях), котирование до четвертого знака после запятой создает отличные условия для активного трейдинга. Левередж от брокеров может увеличивать экспозицию розничных трейдеров до 30:1. Это означает, что небольшие движения рынка могут принести как крупную прибыль, так и значительные убытки, делая торговлю с левереджем рискованной.

Валютные форварды также открывают возможности для долгосрочного позиционирования и хеджирования, так как вы торгуете на основе ожидаемых будущих курсов, а не текущих спотовых цен.

Почему стоит торговать на форекс с Capital.com?

Мы предлагаем торговлю CFD на спотовый форекс и валютные форварды, обеспечивая доступ к изменениям курсов без необходимости прямой покупки или обмена валюты. С нами вы можете торговать 120 валютных пар, открывая как длинные, так и короткие позиции.

Находите оптимальные точки входа и выхода с помощью наших передовых интуитивных графиков и настраивайте ценовые уведомления, чтобы не упустить важные движения рынка. Защитите себя от неблагоприятных движений рынка с помощью наших инструментов управления рисками, включая трейлинг-стопы, которые фиксируют прибыль и защищают от убытков.*

Узнайте больше о торговле на форекс и стратегиях торговли на форекс.

Изучите основные валютные пары, доступные на нашей платформе, и усовершенствуйте свою торговую стратегию.

Будьте в курсе последних новостей аналитики и обзоров рынка форекс.

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.

840 000+
Трейдеры по всему миру
125 000+
Активные клиенты (за месяц)
24/7
Служба поддержки
100
Технические индикаторы