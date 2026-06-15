Самые волатильные валютные пары на сегодняшний день

Главная страницаРынкиФорексСамые волатильные валютные пары на сегодняшний день
Волатильность – это изменение цены на конкретном рынке в течение определенного периода времени. Волатильность на рынке Форекс может давать потенциальные возможности валютным трейдерам, поскольку сильные ценовые движения позволяют получить пропорционально большую прибыль. Однако по той же причине возрастает и риск потери капитала, поскольку позиции могут быстро обернуться против вас из-за нестабильности рынка.
Волатильность на рынке Форекс можно измерить различными способами, включая историю волатильности, рассчитанную как среднее отклонение цены за определенный период времени. Также может использоваться подразумеваемая волатильность, – это когда ожидание будущей волатильности рассчитывается с помощью моделей ценообразования опционов. Что касается технических индикаторов, то средний истинный диапазон, или ATR, измеряет волатильность рынка, рассчитывая диапазон между вершиной и минимумом цены валюты за определенный период времени.Также можно использовать Линии Боллинджера®, если размер «линии» (определяемой скользящей средней) может дать информацию о волатильности при помощи ширины полос.
Волатильность рынка Форекс, как и других классов активов, может быть вызвана целым рядом макроэкономических событий. Например, если объявят процентную ставку ниже или выше ожиданий рынка, цена валютных пар может быстро измениться, так как одни валюты становятся привлекательнее других. Кроме того, на решения о покупке или продаже также может влиять прорыв ценой ключевых точек поддержки и сопротивления. Настроения на рынке, периоды низкой ликвидности и спекулятивная торговля со стороны учреждений также могут повлиять на уровень волатильности.
Маржинальная торговля, или торговля с использованием левереджа, – это когда трейдеры открывают позиции на сумму, превышающую размер их первоначального депозита. Это потенциально позволяет получить намного больше, чем они вложили. Однако при неблагоприятных рыночных условиях может вырасти и потенциальный убыток. При маржинальной торговле вам нужно внести лишь небольшой процент от общей стоимости позиции (эта часть суммы и называется маржой). Если ваша позиция пойдет не в вашу пользу, вы можете получить маржин-колл. Он означает, что средств на вашем аккаунте осталось меньше минимально необходимого уровня маржи. То есть вам нужно будет внести дополнительный депозит или уменьшить размер позиции, чтобы торговать дальше.