Объяснение индикатора среднего истинного диапазона (ATR)

ATR был создан в 1978 году техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Если кто-то хочет рассчитать средний истинный диапазон, необходимо учитывать следующие три компонента:

Разницу между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия

Разницу между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия

Разницу между текущим максимумом и текущим минимумом

После вычисления этих значений необходимо выбрать наибольшее из них. Это и будет истинный диапазон (True Range, TR).

*Прошлая эффективность не является надежным индикатором будущих результатов.

После того как истинный диапазон найден, необходимо выбрать количество временных периодов. Это могут быть часы, дни, недели, месяцы или даже годы. В своей книге Уайлдер предложил использовать 14 временных периодов. Это наиболее часто используемое значение, хотя трейдеры могут выбрать большее или меньшее количество периодов по своему усмотрению.

Затем следует вычислить истинный диапазон для этих временных периодов (например, за 14 дней) и найти их среднее значение. Итоговое число — это средний истинный диапазон (ATR), который показывает среднее ценовое движение за указанный период.

Формула ATR

Альтернативно, ATR можно рассчитать по следующей формуле:

ATR = (Previous ATR * (n - 1) + TR) / n

Где:

n = количество периодов

TR = Истинный диапазон (True Range)

Пример торговли с использованием среднего истинного диапазона (ATR)

Давайте теперь быстро рассмотрим реальный пример использования среднего истинного диапазона. Индикатор доступен на большинстве торговых платформ и отображается в отдельной панели под графиком цены.

Как можно заметить, глядя на изображение, ATR не полностью повторяет движение цены. Однако он показывает моменты наибольшей волатильности цены. Действительно, если мы посмотрим на график, то увидим, что когда актив достигал своей самой высокой цены, его волатильность находилась на среднем уровне.

Стоит также отметить, что средний истинный диапазон (ATR) выражается в абсолютных значениях, а не в процентах. Это означает, что актив, торгующийся около $1,000, будет иметь более высокий ATR, чем актив, стоимость которого составляет около $10.

В результате первый актив может показать более заметное изменение ATR при росте на $100, чем второй при росте на $5, даже несмотря на то, что первый актив вырос на 10%, а второй — на 50%. Трейдерам следует учитывать этот фактор и не использовать ATR в изоляции при разработке своей стратегии на основе среднего истинного диапазона.