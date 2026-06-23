В современную цифровую эпоху очень важно понимать, как безопасно пользоваться интернетов и уметь распознать обман. Как розничный трейдер с внушительными онлайн-транзакциями, вы должны знать о рисках и уметь предотвратить мошенничество. Это ключ к защите ваших личных данных и финансовых активов.

Мы в Capital.com стремимся помогать своим клиентам торговать безопасно. Для взлома своих жертв киберпреступники пользуются такими методами, как фишинг, кража личных данных и вредоносное По. К сожалению, довольно часто это приводит к финансовым потерям или краже личной информации. Сегодня вы научитесь идентифицировать эти угрозы и узнаете, как действовать в таких ситуациях.