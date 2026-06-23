В современную цифровую эпоху очень важно понимать, как безопасно пользоваться интернетов и уметь распознать обман. Как розничный трейдер с внушительными онлайн-транзакциями, вы должны знать о рисках и уметь предотвратить мошенничество. Это ключ к защите ваших личных данных и финансовых активов.
Мы в Capital.com стремимся помогать своим клиентам торговать безопасно. Для взлома своих жертв киберпреступники пользуются такими методами, как фишинг, кража личных данных и вредоносное По. К сожалению, довольно часто это приводит к финансовым потерям или краже личной информации. Сегодня вы научитесь идентифицировать эти угрозы и узнаете, как действовать в таких ситуациях.
Какие наиболее распространенные виды мошенничества?
Мошенничество может привести к финансовым потерям и компрометации ваших личных данных. Поэтому крайне важно знать распространенные виды мошенничества и уметь им противостоять. Давайте рассмотрим основные виды мошенничества, на которые следует обратить внимание. Кроме того, мы дадим несколько советов, как себя обезопасить.
Фишинг
Фишинг включает в себя фейковые email-письма, сообщения или звонки. Все они направлены на то, чтобы обманным путем заставить вас раскрыть конфиденциальную информацию, будь то пароли или данные банковской карты.
Как избежать фишинга:
-
Всегда проверяйте источник: внимательно проверьте email-адрес отправителя или номер телефона, с которого поступил звонок. Фишинговые сообщения часто пишут с адресов, которые очень похожи на знакомые вам адреса, только с едва заметными отличиями.
-
Ищите красные флаги: будьте осторожны с электронными письмами или сообщениями, которые вызывают ощущение срочности. Например, когда вас просят срочно сделать что-то, так как ваш аккаунт был взломан (якобы). В таких письмах также часто встречаются орфографические и грамматические ошибки.
-
Не переходите по ссылкам:никогда не кликайте по ссылкам в подозрительных письмах или сообщениях. Вместо этого попробуйте вручную ввести указанный адрес в поисковую строку браузера.
-
Перепроверяйте запросы информации:реальные организации никогда не будут просить вас предоставить конфиденциальную информацию по электронной почте или текстовым сообщением. Если сомневаетесь, свяжитесь с организацией напрямую, используя официальные контактные данные.
Кража личных данных
Киберпреступники используют украденную информацию для открытия поддельных аккаунтов или несанкционированных транзакций.
Как защититься от кражи личных данных:
-
Следите за своими счетами:регулярно проверяйте банковские выписки, операции по платежным картам и кредитные отчеты на предмет подозрительных транзакций.
-
Используйте надежные пароли: создавайте уникальные, сложные пароли для каждого аккаунта и периодически обновляйте их.
-
Включите 2FA: в качестве дополнительного уровня безопасности добавьте к своим аккаунтам двухфакторную аутентификацию (2FA). Подробнее о том, как включить 2FA на нашей платформе.
-
Ограничьте доступ к личным данным: старайтесь не распространять свои конфиденциальные данные на публике. Не указывайте нигде полное имя, адрес или финансовую информацию, будь то соцсети или общедоступные платформы.
-
Обезопасьте свои устройства:используйте антивирусы, фаерволы и шифрование, чтобы защитить чувствительные данные от киберпреступников.
Вредоносное ПО
Вредоносное программное обеспечение может украсть данные или повредить ваши гаджеты.
Как защититься от вредоносного ПО:
-
Установите и регулярно обновляйте антивирус: используйте надежные антивирусные программы и следите за тем, чтобы они регулярно обновлялись и были способны защитить вас от новейших угроз.
-
Будьте осторожны с загрузками: не скачивайте вложения, файлы или ПО из неизвестных или непроверенных источников. Они могут содержать вредоносное ПО и вирусы.
-
Обновляйте ПО: регулярно обновляйте ОС и приложения на устройствах, а также устанавливайте патчи с улучшениями безопасности. Это поможет устранить уязвимости, которые могут быть использованы вредоносными программами.
-
Используйте защищенные сети: старайтесь не использовать общедоступный Wi-Fi для таких важных задач, как трейдинг или банковские операции. При необходимости используйте надежный VPN, чтобы все данные шифровались.
-
Не переходите по подозрительным ссылкам:будь то электронные письма, сообщения или страницы веб-сайтов, старайтесь не переходить по ссылкам, если не уверены в их легитимности.
Как сообщить о мошенничествеВот что нужно делать и как реагировать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством.
Свяжитесь с нами
Вы можете сообщать нам о любых подозрениях о мошенничестве по нашим стандартным каналам поддержки клиентов или через нижеприведенную форму.
Соберите доказательства
Сохраняйте любые электронные письма, скриншоты и логи транзакций с подозрительными действиями, включая подозрительные входы в аккаунт, совершение сделок без вашего ведома или несанкционированный вывод средств с платформы.
Безопасно ли пользоваться Capital.com?
Capital.com является законным брокером по торговле CFD. Наша платформа уполномочена и регулируется Управлением по финансовому регулированию Великобритании (FCA), Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB), Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) и Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) в ОАЭ. С клиентскими средствами мы обращаемся в соответствии со строгими требованиями регуляторов и поддерживаем самые высокие стандарты безопасности. Это означает, что наши клиенты могут абсолютно безопасно пользоваться сайтом и торговой платформой.
Законно ли торговать на рынке Форекс?
Торговля на рынке Форекс – это законная финансовая деятельность и один из крупнейших рынков в мире. Ежедневный объем торгов превышает $6 триллионов. Трейдинг предполагает покупку и продажу валют с целью получения прибыли от колебаний обменного курса. Однако в этой отрасли действительно можно встретить мошенников. Поэтому важно выбирать брокеров, которые придерживаются требований регуляторов, честно рассказывают о комиссиях и сборах, своей деятельности, и стремятся защитить все действия своих клиентов.
Как мы предотвращаем мошенничество и противодействуем ему?
Capital.com борется с мошенничеством при помощи строгих мер безопасности, включая шифрование, защищенный вход в систему и дополнительную двухфакторную аутентификацию (2FA). Мы проводим регулярные аудиты и обучаем персонал новейшим техникам предотвращения мошенничества. Если нам поступает сообщение о мошенничестве, мы замораживаем аккаунт, быстро проводим расследование и при необходимости сотрудничаем с правоохранительными органами.