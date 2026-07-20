Основы трейдинга для начинающих
Это руководство по онлайн-трейдингу для начинающих расскажет вам о самых важных рыночных концепциях – от ключевых терминов и различных типов активов до алгоритма совершения сделок.Читайте дальше и узнаете, торговать уверенно и ответственно.
Что такое торговля?
Главным отличием торговли от инвестирования является то, что при инвестировании вы полностью владеете активом, а торговля предполагает спекуляцию на цене актива без владения фактическим активом.Например, когда вы торгуете производным инструментом, таким как CFD, то не покупаете сам актив, а вместо этого получаете прибыль от разницы в его цене с течением времени.
А при торговле вы, как правило, используете левередж или маржинальную торговлю.Это позволяет вам открывать большее крупные позиции с относительно небольшим собственным капиталом.Например, при левередже 10:1 вам нужно всего $100, чтобы открыть сделку на $1 000, а остальную сумму вам фактически одолжит брокер, услугами которого вы пользуетесь.
Это означает, что левередж может увеличить потенциальную прибыль, поскольку вы спекулируете на изменениях цен на общую сумму в $1 000, а не на $100, которыми лично располагаете.Но, с другой стороны, это также увеличивает и потенциальные убытки, поэтому здесь необходимо помнить о такой важной части торговли, как управление рисками.Можно применять различные стратегии и использовать инструменты для прогнозирования роста или снижения цены актива. Основываться нужно на таких факторах, как макроэкономические тенденции или технический анализ.
Подробное сравнение трейдинга с инвестированием.
Ключевые термины в торговле
Для начала работы с деривативами очень важно понимать ключевые торговые термины, чтобы принимать обоснованные решения и эффективно управлять сделками.Знание основ поможет вам уверенно ориентироваться на рынках и избежать путаницы.В этом разделе мы рассмотрим основные торговые термины, которые должен знать каждый новичок, поскольку они обеспечивают прочную основу для успешной торговли.
Контракты на разницу цен (CFD)
- Контракты на разницу цен (CFD) – популярный способ торговли ценами на акции, индексы, сырьевые товары и форекс без владения базовыми активами.Вместо того чтобы покупать актив (как это делается при инвестировании), вы торгуете на росте или падении цены актива – обычно в течение короткого периода времени.
- По сути CFD – это контракт между трейдером и контрагентом (брокером или самим рынком) на разницу в стоимости базового актива при открытии и при закрытии позиции.
- С помощью CFD вы можете получать прибыль на рынке, спекулируя как на росте цены (длинная позиция), так и на падении (короткая позиция).А благодаря тому, что с помощью CFD вы можете торговать, используя лишь малую часть стоимости вашей позиции (это называется маржинальной торговлей или торговлей с использованием левереджа), то можете открывать позиции на бóльшую сумму, чем позволил бы ваш первоначальный капитал.
- Наш калькулятор CFD поможет понять, что вы можете выиграть или потерять на сделке.Отрегулируйте размер вашей сделки и левередж и увидите, как взаимосвязаны маржа, затраты и потенциальная прибыль.
- Подробнее о торговле CFD.
Кредитное плечо
- Использование левереджа, или маржинальная торговля, подразумевает контроль над более крупной позицией с относительно небольшими затратами за счет эффективного заимствования средств у брокера.
- Например, при кредитном плече 10:1 можно контролировать позицию в размере $10 000, имея всего $1 000 собственного капитала.Благодаря этому можно увеличить потенциальную прибыль, ведь даже небольшие колебания цен могут привести к значительной прибыли.
- Однако важно отметить, что левередж увеличивает и риск, поскольку убытки также приумножаются.Чтобы избежать существенных потерь, очень важно грамотно управлять рисками при использовании левереджа.
- Подробнее о маржинальной торговле.
Открытие длинных/коротких позиций
- При торговле деривативами можно открывать длинные или короткие позиции в зависимости от того, ожидаете ли вы роста или падения цены актива.Открытие длинной позиции подразумевает покупку CFD с расчетом на то, что цена актива вырастет, а это позволит вам продать его позже по более высокой цене и зафиксировать прибыль.
- С другой стороны, открытие короткой позиции означает продажу CFD с расчетом на то, что цена снизится, а вы сможете вновь купить его по более низкой цене и получить прибыль от разницы.
- Возможность торговать как на растущем, так и на падающем рынке – одно из ключевых преимуществ торговли CFD, которое предоставляет трейдерам возможность извлекать выгоду из различных рыночных условий.
- Подробнее о покупке и продаже.
Риск
- Риск – это фундаментальное понятие в торговле CFD, особенно для начинающих.Риск относится к потенциальным финансовым потерям в случае, когда рынок движется против вашей позиции.При торговле CFD с использованием левереджа риски усиливаются, поскольку оно может увеличить как прибыль, так и убытки.
- Волатильность рынка, неожиданные новостные заголовки и неправильное управление рисками также могут привести к значительным потерям.Для управления рисками трейдеры часто используют такие инструменты, как ордеры «стоп-лосс». Они автоматически закрывают позицию, если рынок идет вразрез с вашими ожиданиями.Понимание рисков и грамотное управление ими необходимы для предотвращения чрезмерных потерь и защиты вашего капитала.
- Подробнее об управлении рисками в торговле.
Финансовые рынки для начинающих трейдеров
Для новых трейдеров, которые только начинают работать с CFD, финансовые рынки могут быть представлены в различных формах.Основными рынками, доступными для торговли CFD, являются рынки акций, сырьевых товаров, форекс (рынок валюты) и индексов.Каждый из этих рынков предлагает уникальные возможности и риски.
- Рынки акций позволяют трейдерам спекулировать на динамике цен отдельных компаний, котирующихся на бирже, посредством торговли акциями. Подробнее о торговле акциями.
- Рынки сырьевых товаров ориентированы на физические товары, такие как золото, нефть или сельскохозяйственная продукция, на которые влияет глобальный спрос и предложение. Подробнее о торговле сырьевыми товарами.
- Эталонная Рынок Форекс– это место, где валюты торгуются парами. Данный рынок известен своей высокой ликвидностью и круглосуточным доступом (кроме выходных). Подробнее о торговле на рынке форекс.
- Индексы позволяет трейдерам играть на динамике групп акций (индексов), таких как US 500. Этот индекс включает 500 ведущих акций, котирующихся на крупнейших американских биржах.Подробнее о торговле индексами.
Новичкам в трейдинге рекомендуется выбрать один или два рынка, на которых можно сосредоточить свое внимание.Это позволит укрепить знания и приобрести уверенность до перехода в другие области.Понимание того, как работают эти рынки, даст вам прочную основу для торговли CFD.
Применение торговой стратегии
После изучения основ трейдинга, доступных активов и принципов работы рынка, можно приниматься за разработку торговой стратегии. Ее можно охарактеризовать как план действий для принятия торговых решений и управления позициями.Говоря простым языком, стратегии делятся на две категории: технические и фундаментальные.
Технические стратегии сфокусированы на графических моделях, движении цен и таких технических индикаторах, как скользящие средние или уровни поддержки и сопротивления.Трейдеры, которые используют технический анализ, считают, что знание движения рынка в прошлом поможет предсказать будущие движения цен.
Фундаментальные стратегии предполагают оценку базовых факторов, которые могут повлиять на цену актива. К таким факторам можно отнести прибыль компании, экономические данные или геополитические события.Трейдеры, которые применяют фундаментальную стратегию, смотрят на картину в целом, чтобы определить, когда покупать или продавать.
Очень важно найти стратегию, которая соответствует вашему стилю и толерантности к риску. А с приобретением опыта работы на рынке вы сможете усовершенствовать ее.
Узнайте больше о торговых стратегиях и изучите другие образовательные материалы – в нашем разделе обучения трейдингу. Также, там есть информация о том, как открыть аккаунт у брокера.
Подробнее о том, как работают размеры лотов на рынке форекс и почему они важны в торговле.
Как совершить свою первую сделку
Благодаря удобному интерфейсу нашей онлайн-платформы, вам будет очень просто совершить первую сделку.Вы сможете начать торговать на нашей платформе сразу после регистрации и тренировки на демо-аккаунте. Для этого нужно:
- 1 Выбрать актив для торговли на основе ваших торговых целей
- 2 Выбрать торговлю с использованием CFD или другие опции
- 3 Определиться с торговой стратегией:
- 4 Не забудьте установить ордеры «стоп-лосс» для снижения рисков.
- 5 Открыть длинную или короткую позицию
- 6 Контролировать свою позицию, отслеживая фундаментальные и/или технические факторы
- 7 Закрыть свою позицию
Риски и преимущества трейдинга
Торговля связана как с огромными возможностями, так и со значительными рисками.Для успешной торговли просто необходимо понимать и то, и другое.
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Преимущества
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Риски
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Потенциальная прибыль: можно извлечь выгоду из изменения цен и получить прибыль.
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Потери могут вырасти: левередж может приумножить прибыль, но также и убытки.
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Кредитное плечо: можно открывать более крупные позиции с меньшим капиталом.
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Волатильность рынка: внезапные колебания цен могут привести к неожиданным потерям, особенно при отсутствии грамотной стратегии управления рисками.
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Гибкость: можно получать прибыль как от растущих, так и от падающих рынков.
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Эмоциональный стресс: импульсивные и иррациональные решения могут привести к плохим результатам.
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Разнообразие активов: можно торговать самыми разными активами, от акций до сырьевых товаров и валюты.
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Риск переторговки: почти круглосуточный доступ к рынкам может привести к чрезмерному риску.
Очень важно найти стратегию, которая соответствует вашему стилю и толерантности к риску. А с приобретением опыта работы на рынке вы сможете усовершенствовать ее.
Подробнее о торговых стратегиях и другие образовательные материалы – в нашем разделе обучения трейдингу.
Часто задаваемые вопросы
Как новичку начать торговать
Для начала торговли новичкам необходимо сначала понять основы того, как работают рынки и какими активами можно торговать.Рекомендуем открыть демо-аккаунт, чтобы попрактиковаться, не подвергая себя риску. Выберите надежного онлайн-брокера, а также изучите стратегии, которые соответствуют вашей толерантности к риску.Начните с небольших сделок, чтобы набраться опыта обрести уверенность.
Какая торговля лучше всего подходит для начинающих
Лучшая торговля для начинающих, как правило, связана с активами с более низкой волатильностью. Такими активами являются так называемые «голубые фишки» (это акции крупных, ликвидных и надёжных компаний) или основные валютные пары на рынке Форекс.Эти рынки часто (но опять же не всегда) движутся более предсказуемо, а это облегчает их анализ и подвергает вас меньшему риску.Новичкам следует сосредоточиться на простых стратегиях, с которыми они могут легко справиться.
С какой суммы нужно начинать торговлю новичкам
С какой суммы нужно начинать торговлю новичку, зависит от его финансового положения и толерантности к риску.
Как выбрать онлайн-брокера
Чтобы выбрать онлайн-брокера, новичкам следует присмотреться к платформам с выгодными комиссиями, удобным интерфейсом и обширным разделом обучения.Кроме этого, важно проверить, регулируется ли деятельность этого брокера, предлагает ли он демо-аккаунты и предоставляет ли круглосуточную поддержку.
Какие риски подразумевает трейдинг
Риски торговли включают в себя потерю большего количества денег, чем вы изначально инвестировали, особенно при использовании левереджа.Волатильность рынка, внезапные изменения цен и эмоциональное принятие решений могут привести к значительным потерям.Эффективное управление рисками, такое как использование ордеров «стоп-лосс», может помочь снизить эти риски.
Где можно узнать подробнее о рынках для торговли?
Узнать больше о рынках для торговли можно из онлайн-курсов, учебных материалов от признанных брокеров и при помощи демо-аккаунтов для практики.Кроме того, рекомендуется следить за финансовыми новостями, подписаться на рассылки по анализу рынка и присоединиться к сообществам трейдеров, которые помогут быть в курсе рыночных тенденций и стратегий.