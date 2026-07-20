Что такое торговля?

Трейдинг – это процесс покупки и продажи финансовых инструментов с целью получения прибыли.Она осуществляется путем определения позиции по динамике цен на такие активы, как .Она осуществляется путем определения позиции по динамике цен на такие активы, как акции , валюты ( Форекс ), сырьевые товары индексы .Наша платформа предлагает выбор из 3000+ таких рынков.

Главным отличием торговли от инвестирования является то, что при инвестировании вы полностью владеете активом, а торговля предполагает спекуляцию на цене актива без владения фактическим активом.Например, когда вы торгуете производным инструментом, таким как CFD, то не покупаете сам актив, а вместо этого получаете прибыль от разницы в его цене с течением времени.

А при торговле вы, как правило, используете левередж или маржинальную торговлю.Это позволяет вам открывать большее крупные позиции с относительно небольшим собственным капиталом.Например, при левередже 10:1 вам нужно всего $100, чтобы открыть сделку на $1 000, а остальную сумму вам фактически одолжит брокер, услугами которого вы пользуетесь.

Это означает, что левередж может увеличить потенциальную прибыль, поскольку вы спекулируете на изменениях цен на общую сумму в $1 000, а не на $100, которыми лично располагаете.Но, с другой стороны, это также увеличивает и потенциальные убытки, поэтому здесь необходимо помнить о такой важной части торговли, как управление рисками.Можно применять различные стратегии и использовать инструменты для прогнозирования роста или снижения цены актива. Основываться нужно на таких факторах, как макроэкономические тенденции или технический анализ.

Подробное сравнение трейдинга с инвестированием.