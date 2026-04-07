Как работает маржинальная торговля?

Маржинальные трейдеры используют левередж, надеясь, что прибыль будет больше, чем проценты, выплачиваемые по заемным средствам. При использовании левереджа прибыль и убытки могут быть увеличены очень быстро, что делает эту стратегию высокорискованной.

Допустим, вы хотите торговать акциями Tesla (TSLA) по цене $600 за акцию. Чтобы купить 10 акций, вам потребуется депозит в размере $6 000, которого у вас может не быть. При маржинальной торговле с левереджем 5:1 вам потребуется всего $1 200 в качестве обязательной маржи для открытия позиции, а остальная сумма будет предоставлена вашим брокером.

Если цена акций достигнет $615, вы получите прибыль в размере $150. Это 10 акций, умноженных на разницу между новой ценой и $600, по которой вы купили акции. Акции Tesla выросли всего на 2,5 %, но маржинальная торговля повысила рентабельность ваших инвестиций (ROI) до 12,5 %.

Большое «но» заключается в том, что если цена акций Tesla упадет на $15 до $585 за акцию, вы потеряете $150, что составит 12,5% от вашего депозита, при условии, что вы не разместили стоп-лосс ордер.*

*Стоп-лоссы могут быть не гарантированы.

Если у вас открыто несколько сделок или вы торгуете высоковолатильным классом активов, где большие колебания цен происходят быстро, вы можете внезапно оказаться с большим количеством суммированных убытков.

Минимальный размер собственного капитала

Денежные средства, необходимые для открытия сделки, называют маржой, начальной маржой, депозитной маржой или обязательной маржой. В Capital.com мы называем их требуемой маржой.

Требуемая маржа зависит от того, в какие активы вы решили инвестировать. Она рассчитывается в процентах от цены актива, что называется коэффициентом маржи. У каждого инструмента есть собственная требуемая маржа.

Если у вас одновременно открыто несколько позиций, общая сумма требуемой маржи по каждой сделке называется используемой маржей. Все средства, оставшиеся для открытия новых сделок, являются вашей свободной маржой.

Поддерживающая маржа

Помимо требуемой маржи, которая представляет собой сумму свободных средств, необходимых для открытия сделки, вам также понадобятся деньги для покрытия поддерживающей маржи, чтобы держать сделку открытой.

Количество необходимых денег на вашем общем маржинальном аккаунте зависит от стоимости заключаемых вами сделок и от того, являются ли они в данный момент прибыльными или убыточными.

Деньги, находящиеся на вашем аккаунте, - это ваши средства или остаток наличных, а ваш капитал - это ваши средства, включая все нереализованные прибыли и убытки. Маржа - это необходимые средства, которые должны быть покрыты за счет собственного капитала. Она рассчитывается на основе текущей цены закрытия открытых позиций, умноженной на количество контрактов и левередж. Ваш уровень маржи равен соотношению собственного капитала и маржи.

Таким образом, сумма, которая необходима вам в качестве общей маржи, постоянно меняется по мере роста и падения стоимости ваших сделок. Вы всегда должны иметь не менее 100% маржи, покрытой собственным капиталом.

Постоянно контролируйте положение ваших сделок, чтобы убедиться, что маржа покрыта на 100%. В противном случае вам будет предложено добавить дополнительные средства для увеличения капитала или закрыть позицию, чтобы снизить общее требование по марже.

Кредитный лимит или поддерживающая маржа

В дополнение к требуемой марже вам необходимо иметь достаточный общий маржинальный баланс на вашем аккаунте. Это средства на вашем аккаунте, которые не используются для торговли. Они покрывают риск того, что ваша сделка может пойти против вас.

Деньги, которые находятся на вашем аккаунте, — это ваш капитал, а деньги, которые вы потенциально можете задолжать по убыточным позициям, — это ваша маржа. Общий уровень маржи, обычно отображаемый в процентах, — это ваш капитал, деленный на маржу.

Маржин-коллы: Как их избежать?

Маржин-колл — это предупреждение о том, что ваша сделка пошла против вас и у вас больше нет достаточных средств для покрытия убытков. Маржин-колл происходит, когда сумма собственных средств на вашем маржинальном аккаунте становится слишком низкой, чтобы поддержать заимствования.

Другими словами, это означает, что сумма, которую вам может предоставить брокер, вот-вот достигнет максимума, и вы должны добавить средства или закрыть позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Когда вы получаете маржин-колл, не стоит игнорировать его и ничего не предпринимать. Это может привести к закрытию маржи, когда брокер закрывает ваши сделки, и вы рискуете потерять все.

Вы можете использовать инструменты управления рисками, чтобы снизить риск получения маржин-колла, например, использовать стоп-ордер*, увеличивая капитал за счет пополнения аккаунта или снижая маржинальные требования путем закрытия позиций. Всегда лучше готовиться к худшему сценарию, потому что рынки нестабильны и их крайне сложно предсказать с какой-либо степенью точности.

*Не все ордера стоп-лосс гарантированы.

Почему стоп-ордера важны?

Стоп-ордер, или стоп-лосс, - это механизм, который закрывает открытую позицию, когда она достигает определенной цены, установленной вами.Это означает, что если сделка идет против вас, она может быть автоматически закрыта до того, как убытки станут слишком большими и приведут к возможному маржин-коллу.

Стоп-лосс ордер ограничивает риски. Если бы вы купили CFD на актив по цене $100 за акцию, стоп-лосс ордер мог бы автоматически сработать на продажу, когда цена упадет до установленного вами лимита, например, ниже $95.

Если вы открываете короткую позицию, вы можете установить стоп-лосс ордер на более высокую цену, например, на $105, на случай, если сделка пойдет против вас и цена актива начнет расти.

Однако следует учитывать, что стоп-лосс ордер срабатывает только на заданном уровне, а исполняется по следующей доступной цене. Например, при разрыве рынка, сделка будет остановлена с закрытием позиции на менее выгодном уровне, чем тот, который был предварительно установлен. Это также называется проскальзыванием. Чтобы избежать этого, можно использовать гарантированный стоп-лосс ордер.

Гарантированные стопы работают так же, как и базовые, но не допускают проскальзывания, поскольку всегда закрывают позицию по заранее установленной цене.Помните, что гарантированные стоп-лосс ордера требуют небольшой премии.