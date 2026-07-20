Наша история

Главная страницаО насНаша история
За последние семь лет мы добились больших успехов в повышении демократичности торговли, и мы уверены, что это только начало.
Ознакомьтесь с нашей историей и узнайте, как мы воплотили свое видение в жизнь: от амбициозного стартапа до растущего мирового лидера, которым мы являемся сегодня.
Мы были основаны на Кипре серийным предпринимателем Виктором Прокопеней, основателем глобальной инвестиционной компании VP Capital, с целью изменить традиционные финансовые рынки.
Апрель: Мы получили лицензию CySEC CIF, что позволило нам работать на Кипре как полностью регулируемая организация.
Июнь: После нескольких месяцев бета-тестирования мы запустили сайт Capital.com, который демонстрирует удобный и понятный интерфейс, а также обучающие ресурсы и подробный глоссарий для начинающих трейдеров.
Июль: Мы привлекаем финансирование серии А в размере 25 миллионов долларов от VP Capital. В том же месяце мы стали первым брокером в Европе, запустившим мобильную платформу, предоставляя нашим клиентам интуитивно понятный и оптимизированный трейдинг для работы на ходу.
Апрель: Мы запускаем приложение Investmate для начинающих и полу-профессиональных трейдеров, чтобы они могли научиться торговать и улучшить свой риск-менеджмент, с целью обучить миллион человек основам финансов.
Май: Запущена технология SmartFeed, позволяющая клиентам отслеживать свое торговое поведение, выявлять когнитивные предубеждения и получать доступ к специальным образовательным материалам и финансовым новостям для повышения своих навыков.
Сентябрь: Мы совершенствуем наши графики, чтобы клиенты могли адаптировать свою торговую стратегию с помощью линий тренда, уровней Фибоначчи, функции «Добавить текст» и многого другого.
Октябрь: Наша деятельность регулируется Управлением по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), что соответствует стандартам одного из самых авторитетных регуляторов в мире. При этом мы подчиняемся Службе финансового омбудсмена, что дает нашим клиентам уверенность в том, что любые возникающие у них проблемы будут решены честно и беспристрастно.
В 2018 году мы получили ряд наград, в том числе «Лучшее приложение для торговли на рынке Форекс» по версии UK Forex Awards, «Лучший сервис онлайн-торговли» по версии 2018 Shares Awards, а также «Самый инновационный брокер» и «Самый прозрачный поставщик брокерских услуг» по версии European Awards.
В 2019 году мы внедряем на сайте ряд новых функций, включая гарантированные стоп-лоссы*, дивиденды по CFD на акции, несколько аккаунтов в разных валютах, а также отдельную «светлую» тему торговой платформы.
Мы добавляем в портфель еще больше рынков: CFD на фьючерсы, акции компаний по кибербезопасности, китайские акции, ETF, 60+ новых валютных кросс-курсов и многое другое.
В 2019 году мы завоевали еще больше престижных наград, включая «Лучшую платформу для онлайн-трейдинга» по версии Shares Awards, «Самого инновационного брокера» по версии European's Global Business Awards и «Самого прозрачного поставщика брокерских услуг» по версии European Global Business Awards.
*Не все стоп-лоссы гарантированы.
Январь: Мы официально сотрудничаем с компанией TradingView, что позволяет нашим клиентам торговать непосредственно на передовых графиках TradingView и использовать преимущества макро-календаря, новостей и инструментов технического анализа.
Май: Мы запускаем услугу спред-беттинга для британских клиентов, предлагая им возможность освободить свои сделки от налога на прирост капитала и гербового сбора.
В 2020 году мы расширили выбор, добавив более 1000 новых рынков для ставок на спред и торговли CFD, увеличив общее число инструментов до 3000. На нашей платформе также появились ETF, фьючерсы и несколько тематических индексов.
Мы добавили возможность создавать вотчлисты, чтобы клиенты отслеживали рынки, которые их интересует. Эти списки работают с функцией персонализации, что позволяет клиентам управлять несколькими инвестиционными портфелями.
В 2020 наш торговый объем вырос на 536% по сравнению с предыдущим годом.
Июль: мы запустили аккаунт для торговли акциями без комиссии Capital.com Invest в Великобритании и Европе.
Сентябрь: мы получили лицензию на оказание финансовых услуг в Австралии, что позволило расширить наш рынок и обслуживать клиентов из этого региона.
Декабрь: Общий объем торгов клиентов вырос на 303% до $565 миллиардов по сравнению с предыдущим годом.
В 2021 году мы расширили ассортимент, добавив более 2000 новых финансовых инструментов для торговли. Таким образом, их общее количество выросло примерно до 6000.
В 2021 наш торговый объем снова вырос – уже на 302% по сравнению с показателями предыдущего года.
Май: Питер Хетерингтон, ветеран с 25-летним опытом в сфере торговли с левереджем, назначен новым генеральным директором группы для руководства расширением компании на новые рынки.
Ноябрь: Мы заключаем стратегическое партнерство с Refinitiv, чтобы способствовать развитию устойчивого инвестирования среди розничных инвесторов, а также предлагаем нашим клиентам ленту новостей Reuters, интегрированную в платформу.
Декабрь: Наша платформа была признана лучшей для «Начинающих инвесторов» по версии Investors' Chronicle Investment Awards 2022.
В 2022 наш торговый объем достиг $1 триллион, что составляет рост на 90% по сравнению с предыдущим годом.
Февраль: Мы заключаем соглашение с Monecor, чтобы предоставить клиентам OvalX возможность перевести свои счета к нам.
Июнь: Мы добавили опцию для клиентов настраивать главные экраны в соответствии со своими предпочтениями. Мы также ввели несколько новых динамических виджетов, которые экономят время и позволяют клиентам получать актуальные цены для большей прозрачности.
Ноябрь: Кипрос Зумиду назначен генеральным директором группы, имея более 20 лет опыта в международном брокерском секторе.
Декабрь: Джон Остин присоединился к Capital.com как директор по стратегии, имея за плечами более чем двадцатилетний опыт работы в сфере торговли деривативами.
Март: Наша платформа получила звание «лучшей в классе» в пяти категориях: «Торговля криптовалютами», «Удобство использования», «Комиссии и сборы», «Обучение» и «Для новичков» на ежегодной премии ForexBrokers.com 2024. Также в марте мы запускаем инициативу Workation, позволяя сотрудникам работать из любой точки мира до 30 дней в году.
Апрель: В апреле мы получаем одобрение от Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ на проведение операций с ценными бумагами в ОАЭ. Мы также открываем новый региональный головной офис в ОАЭ в рамках инициативы #NextGenFDI — программы, поддерживаемой правительством, которая позволяет передовым компаниям со всего мира развивать свою деятельность в ОАЭ. Тарик Чебиб становится региональным генеральным директором нашего нового подразделения на Ближнем Востоке.
Май: Мы объявляем, что общий объем торгов наших клиентов превысил $1,2 триллион в 2023 году — впервые с момента основания компании в 2016 объём этот показатель преодолел отметку в $1 триллион. После этого Руперт Осборн становится региональным генеральным директором нашего подразделения в Великобритании.
Наша миссия состоит в том, чтобы помогать трейдерам принимать более взвешенные решения, предоставляя им инструменты и ресурсы, необходимые для уверенной торговли.
Наша команда руководителей сочетает в себе десятилетия опыта работы в самых известных финансовых и технологических компаниях мира.