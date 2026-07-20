Наша история

Апрель: Мы запускаем приложение Investmate для начинающих и полу-профессиональных трейдеров, чтобы они могли научиться торговать и улучшить свой риск-менеджмент, с целью обучить миллион человек основам финансов.

Май: Запущена технология SmartFeed, позволяющая клиентам отслеживать свое торговое поведение, выявлять когнитивные предубеждения и получать доступ к специальным образовательным материалам и финансовым новостям для повышения своих навыков.

Сентябрь: Мы совершенствуем наши графики, чтобы клиенты могли адаптировать свою торговую стратегию с помощью линий тренда, уровней Фибоначчи, функции «Добавить текст» и многого другого.

Октябрь: Наша деятельность регулируется Управлением по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), что соответствует стандартам одного из самых авторитетных регуляторов в мире. При этом мы подчиняемся Службе финансового омбудсмена, что дает нашим клиентам уверенность в том, что любые возникающие у них проблемы будут решены честно и беспристрастно.

В 2018 году мы получили ряд наград, в том числе «Лучшее приложение для торговли на рынке Форекс» по версии UK Forex Awards, «Лучший сервис онлайн-торговли» по версии 2018 Shares Awards, а также «Самый инновационный брокер» и «Самый прозрачный поставщик брокерских услуг» по версии European Awards.