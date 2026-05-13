Мы осознаем уязвимость клиентов и стремимся поддерживать их финансовое, физическое и психическое здоровье, когда это возможно. Мы понимаем, что торговля может вызывать стресс и оказывать потенциальное влияние на поведение клиента как на финансовых рынках, так и вне их.Поэтому важно осознавать потенциальные уязвимости, такие как:

- Торговля средствами, предназначенными для домашних расходов

- Торговля с использованием средств, которые вы не можете позволить себе потерять

- Тратить чрезмерно много времени на торговлю вместо работы или общения с близкими

- Безрассудная торговля без надлежащего управления рисками

- Зацикленность на неудачных результатах торговли

- Попытки справиться с напряжением в процессе торговли с помощью медикаментов

Ваш уровень риска возникновения уязвимости

Уязвимости могут возникнуть в любой момент во время торговли, даже если у вас есть опыт работы на рынках. Поэтому мы готовы оказать поддержку всем клиентам, которые вызывают у нас опасения или демонстрируют определенное поведение.

Уязвимые клиенты могут предпринять одно или несколько из следующих действий:

- Рисковать своим финансовым благополучием или благополучием членов семьи

- Гнаться за восполнением убытков с помощью больших, чем обычно, позиций

- Влезать в долги для финансирования позиций

- Не сообщать семье о своей торговой деятельности

Тем, кто подозревает, что может оказаться в группе риска, стоит спросить себя:

- Слежу ли я за своим психическим и физическим состоянием, например, придерживаюсь ли я правильного питания, занимаюсь ли спортом и делаю ли перерывы в торговле?

- Влияет ли торговля на мой режим сна/привычки питания?

- Не влияет ли моя торговая деятельность на отношения с другими людьми?

- Принимаю ли я лекарства, чтобы эмоционально справиться с убытками от торговли?

- Влияют ли результаты моей торговли на мою самооценку?

- Возникали ли у меня когда-либо суицидальные мысли из-за негативных результатов торговли?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вы можете связаться с нами.

Что делать, если вы оказались в уязвимом положении?

В Capital.com мы внедрили ряд мер для выявления признаков уязвимости. Если активность на вашем аккаунте вызовет тревожный сигнал, наша система зафиксирует это, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы обсудить и предложить меры, которые помогут улучшить вашу ситуацию.

Однако мы не можем выявить и отслеживать все возможные формы уязвимого поведения. Если вам требуется поддержка из-за изменений в вашем поведении во время торговли, мы готовы помочь. Однако важно, чтобы вы сами как можно скорее сообщили об этом нашей службе поддержки. Независимо от того, ослабли ли ваши практики управления рисками или вы чувствуете дискомфорт из-за того, сколько времени занимает торговля, вы можете рассчитывать на безопасную и поддерживающую среду для обсуждения ваших переживаний.

Временная или постоянная приостановка вашего аккаунта всегда возможна, и вы можете запросить его повторную активацию, если начнете чувствовать себя более комфортно.

Произошла ли ошибка?

Ваш аккаунт мог быть помечен ошибочно, например, если вы недавно не обновляли информацию о своем текущем состоянии. В таком случае, пожалуйста, уточните это с нашей службой поддержки, если с вами свяжутся. Наша команда сделает все возможное, чтобы как можно скорее решить ситуацию.