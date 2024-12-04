Основы торговли криптовалютами Не уверены, что представляет собой торговля криптовалютами? Предлагаем обзор, который поможет разобраться в этом стремительно развивающемся мировом рынке.

Что такое торговля криптовалютами?

Торговля криптовалютами предполагает открытие позиции на рост или падение стоимости таких виртуальных активов, как биткоин и эфир, с целью получения прибыли. Для этого можно использовать деривативы, например CFD. Этот метод аналогичен торговле более традиционными классами активов, такими как акции или сырьевые товары: вы торгуете только базовой стоимостью актива, не владея им напрямую.

Торговля криптовалютами через CFD обычно подразумевает использование левереджа, который позволяет открывать позиции на полную стоимость актива при относительно небольших вложениях, что также называют Использование левереджа увеличивает как прибыль, так и убытки сверх вашего первоначального депозита, что делает маржинальную торговлю рискованной. Альтернативой открытия позиций на криптовалюты является физическая покупка цифровых валют через кошельки и биржи. Однако этот способ не позволяет спекулировать на снижении цены и требует внесения полной стоимости позиции для инвестирования.

Зачем торговать криптовалютами?

Люди торгуют криптовалютами по разным причинам: от высокой потенциальной прибыли и диверсификации портфеля до их децентрализованной природы и рынка доступного 24/7. В последние годы такие активы, как биткоин, демонстрировали периоды экстремальной волатильности, которые широко освещались в СМИ, что сделало их известными в массовой культуре и повысило их привлекательность для спекулянтов. Некоторые также считают криптовалюты возможной защитой от рисков фиатных валют и инфляции, а другие ценят инновационную технологию блокчейн, лежащую в их основе.

*Стоп-лоссы не гарантированы.