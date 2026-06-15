Самые волатильные криптопары на сегодняшний день

Главная страницаРынкиКриптовалютыСамые волатильные криптопары на сегодняшний день
Чтобы торговать криптовалютами, для начала выберите надежную платформы для торговли. Например, Capital.com. После того как пройдете верификацию и внесете средства на аккаунт, воспользуйтесь поиском, чтобы найти криптовалютные рынки, представленные на платформе. К ним относятся Биткоин (доступен в виде CFD на BTC/USD) и Эфириум (ETH/USD). Далее, определитесь с размером сделки и примените инструменты управления рисками, вроде ордеров* стоп-лосс и тейк-проифт. Откройте длинную или короткую CFD-позицию и отслеживайте ее при помощи фундаментальных и/или технических факторов. Наконец, когда определите точку выхода, закройте свою позицию.
*Не все стоп-лоссы гарантированы.
Криптовалюты отличаются высокой волатильностью по нескольким причинам. Во-первых, крипторынок относительно молод и менее ликвиден по сравнению с традиционными рынками, что и приводит к большим потенциальным колебаниям цен. Во-вторых, новости от регулирующих органов, технологические изменения и настроения на рынке могут спровоцировать быстрые изменения в спросе. Наконец, спекулятивный характер торговли криптовалютами может привлечь трейдеров, стремящихся к быстрой прибыли, что еще больше усиливает колебания цен. Такое сочетание факторов приводит к значительной волатильности цен на криптовалюты.
Да, считается, что торговать криптовалютами опаснее, чем акциями. Хотя оба класса активов могут быть волатильными, криптовалюты часто демонстрируют более резкие колебания цен в течение более коротких периодов времени. Вдобавок ко всему, крипторынок не так жестко регулируется, из-за чего в нем больше мошенничества и манипулирований. Эти факторы могут приумножать риск для криптовалют по сравнению с традиционными акциями.
Хотя криптовалюты, вроде Биткоина и Эфириума, известны своей волатильностью, остальные криптовалюты зачастую показывают еще бóльшую волатильность. Такие монеты, как Dogecoin, Shiba Inu и другие менее известные токены, могут показывать крайнюю волатильность из-за снижения ликвидности рынка, спекулятивной торговли и внезапных изменений настроений инвесторов. Важно провести тщательное исследование и выяснить риски, прежде чем торговать криптовалютами.