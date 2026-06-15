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Самые волатильные криптопары на сегодняшний день

Ознакомьтесь с самыми волатильными криптовалютами на сегодняшний день. Открывайте длинные или короткие позиции по самым волатильным парам при помощи CFD.

Наиболее волатильные криптовалюты

Ознакомьтесь с наиболее волатильными криптовалютными парами на сегодняшний день ниже и посмотрите, подойдут ли они вашей торговой стратегии.
Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
ESPORTS/USDESPORTS/USD
GRT/BTCGraph to Bitcoin
CORN/USDCORN/USD
NEO/BTCNEO to Bitcoin
RARI/USDRarible to US Dollar
UXLINK/USDUXLINK to US Dollar
MXC/USDMoonchain to US Dollar
KOBAN/USDKOBAN/USD
STEEM/BTCSteem to Bitcoin
OMNI/USDOMNI to US Dollar
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Часто задаваемые вопросы

Как я могу торговать криптовалютой?

Чтобы торговать криптовалютами, для начала выберите надежную платформы для торговли. Например, Capital.com. После того как пройдете верификацию и внесете средства на аккаунт, воспользуйтесь поиском, чтобы найти криптовалютные рынки, представленные на платформе. К ним относятся Биткоин (доступен в виде CFD на BTC/USD) и Эфириум (ETH/USD). Далее, определитесь с размером сделки и примените инструменты управления рисками, вроде ордеров* стоп-лосс и тейк-проифт. Откройте длинную или короткую CFD-позицию и отслеживайте ее при помощи фундаментальных и/или технических факторов. Наконец, когда определите точку выхода, закройте свою позицию.

*Не все стоп-лоссы гарантированы.

Почему криптовалюты настолько волатильны?

Криптовалюты отличаются высокой волатильностью по нескольким причинам. Во-первых, крипторынок относительно молод и менее ликвиден по сравнению с традиционными рынками, что и приводит к большим потенциальным колебаниям цен. Во-вторых, новости от регулирующих органов, технологические изменения и настроения на рынке могут спровоцировать быстрые изменения в спросе. Наконец, спекулятивный характер торговли криптовалютами может привлечь трейдеров, стремящихся к быстрой прибыли, что еще больше усиливает колебания цен. Такое сочетание факторов приводит к значительной волатильности цен на криптовалюты.

Являются ли криптовалюты более рискованным активом, чем акции?

Да, считается, что торговать криптовалютами опаснее, чем акциями. Хотя оба класса активов могут быть волатильными, криптовалюты часто демонстрируют более резкие колебания цен в течение более коротких периодов времени. Вдобавок ко всему, крипторынок не так жестко регулируется, из-за чего в нем больше мошенничества и манипулирований. Эти факторы могут приумножать риск для криптовалют по сравнению с традиционными акциями.

Какая криптовалюта волатильнее других?

Хотя криптовалюты, вроде Биткоина и Эфириума, известны своей волатильностью, остальные криптовалюты зачастую показывают еще бóльшую волатильность. Такие монеты, как Dogecoin, Shiba Inu и другие менее известные токены, могут показывать крайнюю волатильность из-за снижения ликвидности рынка, спекулятивной торговли и внезапных изменений настроений инвесторов. Важно провести тщательное исследование и выяснить риски, прежде чем торговать криптовалютами.